Các kiểu giường pallet có giá hợp lý cho phòng ngủ của bạn

Chủ Nhật, 11/08/2019 14:17

Độc đáo, mới lạ và chi phí rẻ, đó là tất cả những gì bạn có được khi lựa chọn kiểu giường pallet này.

Với đặc điểm được tạo thành từ những tấm gỗ tái chế, do vậy mà kiểu giường pallet dễ dàng mang đến không gian phòng ngủ cảm giác bình dị, an lành. Cũng bởi điều đó mà phong cách thiết kế bắt kịp ăn ý với kiểu giường này thường thiên về lối tối giản, tiết chế sử dụng quá nhiều phụ kiện trang trí. Cùng với đó, trắng, be và những gam màu trung tính là những tông màu chủ đạo được ưu tiên hơn cả.

Kiểu giường pallet mang đến không gian căn phòng cảm giác thanh bình và đôi chút biếng nhác.

Là một kiểu giường đơn giản mà bạn thậm chí có thể tự tay tạo ra nên nó khá phù hợp với các bạn trẻ. Đơn giản nhất là bạn tạo một tầng bên dưới, đặt đệm, ga, chăn, gối lên và chốn thanh bình cho mỗi giấc ngủ đã hoàn thành. Bạn còn có thể thay đổi độ cao của kiểu giường bằng cách ghép thêm những tầng khác nữa. Vậy nên, bạn đừng lãng phí không gian trống giữa các tầng để tiện tay lưu trữ những cuốn sách, tạp chí, thậm chí là giầy dép nữa.



Kiểu giường pallet cũng thổi hồn vào không gian bình dị và phong cách thiết kế theo lối tối giản của căn phòng ngủ.

Để giữ lại nguyên vẹn dư vị gần gũi, bình dị, những thiết kế trong phòng ngủ cần tiết chế không sử dụng quá nhiều phụ kiện trang trí.

Những chất liệu nên được ưu tiên lựa chọn có thể kể đến chất liệu mềm mại cho chăn, gối, bổ sung rèm cửa mỏng nhẹ, và những món đồ bằng chất liệu gỗ tự nhiên.

Trắng, be, xám sáng…đều là những gam màu tuyệt vời để phối hợp với kiểu giường này.

Độc, đẹp, lạ và linh hoạt khi sử dụng là những điều giúp mẫu giường này lấy lòng của bạn trẻ.

Với kiểu giường này, bạn có thể thỏa sức sáng tạo theo nhu cầu sử dụng của bản thân về kích cỡ sao cho phù hợp nhất.

Bạn có thể là người yêu thích kiểu giường pallet tầng thấp như thế này.

Hoặc làm nó cao hơn với một tầng nữa. Hãy nhớ, đừng bỏ qua những không gian trống giữa các tầng để lưu trữ nhé!