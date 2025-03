Quỹ PVI và SonKim Capital hợp tác thiết lập quan hệ đối tác

15:35

The Opera Residence, giai đoạn 3 của dự án The Metropole Thủ Thiêm do SonKim Land phát triển đã đạt giải "Thiết kế kiến ​​trúc căn hộ tốt nhất" và "Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất" tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ 7.