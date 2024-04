Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Đây được xem là cuộc hoán đổi vai trò thú vị từ thuê sang chủ nhà của người trẻ nhanh nhạy nắm bắt ưu đãi và mức giá tốt từ Phú Đông SkyOne



Giải pháp nhẹ gánh ai cũng có thể sở hữu

Chủ đầu tư khu căn hộ Phú Đông SkyOne vừa đưa ra 5 gói tài chính linh hoạt để khách hàng chọn lựa, tùy nhu cầu. Điển hình, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc và lãi vay trong 2 năm. Tính trung bình, căn 1.5 tỷ, khách chỉ cần trả 300 triệu, vô cùng nhẹ gánh đã có thể xách vali vào ở.

Trên thực tế, chi phí thanh toán lớn ban đầu lên đến cả tỷ đồng hoặc thanh toán gấp là rào cản của nhiều khách hàng, đặt biệt là người mua trẻ có tích lũy mỏng. Song việc giãn thời gian thanh toán lên tới 2 năm cộng chi phí ban đầu nhẹ đã giải tỏa mọi gánh nặng tài chính, giúp khách hàng trẻ có vốn mỏng vẫn tự tin hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Theo thông tin từ Phú Đông Group, căn hộ được MBBank, Vietcombank, Viettinbank,… hỗ trợ tài chính lên tới 70%. Lấy đơn cử căn hộ giá 1.5 tỷ vay 70% giá trị, sau khi hết thời gian ưu đãi, mỗi tháng khách hàng trả cả gốc lẫn lãi chỉ khoảng 11 triệu và dư nợ giảm dần theo thời gian.

Tính ra, tổng thu nhập của một hộ gia đình chỉ cần 23-25 triệu/tháng, tương đương 11-12,5 triệu/người/tháng. Đây là mức lương phổ biến của giới văn phòng kinh nghiệm 2-3 năm làm việc tại thành phố lớn. Như vậy, Phú Đông SkyOne đã đưa ra giải pháp tối ưu để "ai cũng có thể sở hữu nhà".

Lúc này, dự án đã bàn giao, khách mua không cần tốn thêm chi phí thuê nhà. Theo khảo sát, giá thuê trong khu vực hoặc cận kề như Thủ Đức khoảng 8-12 triệu/ tháng. Do đó, thay vì phải chi trả chục triệu mỗi tháng để đi thuê, người mua dùng chi phí này để trả góp hàng tháng, vừa thoát cảnh thuê trọ bấp bênh, vừa tự hào sở hữu nhà cao cấp khi tuổi đời còn trẻ.

Ông Lê Bảo Long - Giám đốc Chiến lược của batdongsan.com.vn, lý giải phần lớn người Việt hiện đang chi từ 10 - 30% thu nhập cho việc thuê nhà. Vì vậy, việc mặt bằng giá thuê tăng cao đã thúc đẩy tâm lý chuyển khoản tiền thuê thành mua nhà trả góp.

Xét về phương diện đầu tư cho thuê, Phú Đông SkyOne cũng được đánh giá cao khi nằm ngay tâm điểm thủ phủ công nghiệp, chỉ 5-15 phút để kết nối các cụm công nghiệp trọng điểm của Bình Dương, 15 phút tới làng ĐH Quốc gia đảm bảo tỷ lệ lấp đầy và giá cho thuê ngang ngửa TP.HCM. Trong khi suất đầu tư (mức đơn giá) thấp hơn gần một nửa kéo lợi nhuận cho thuê có thể gấp đôi TP.HCM.

Dư địa tăng trưởng mạnh

Mức giá tốt bậc nhất thị trường đã tạo cơ hội để Phú Đông SkyOne có triển vọng tăng trưởng cao, thu hút người mua ở thực ở nhiều hướng: TP.HCM, Bình Dương và vùng phụ cận.

Với nguồn cầu ở thực từ TP.HCM, người mua tìm đến do giá nhà nội đô đã tăng quá cao vượt ngoài tầm với. Đơn giá trung bình ở khu giáp ranh như Thủ Đức ghi nhận gần 80 triệu/m2 (theo Nhà Tốt).

Trong khi đơn giá của Phú Đông SkyOne chỉ ở 31,5 triệu/m2. Thấp hơn khoảng 60%. Trong khi với vị trí ngay trung tâm Dĩ An, từ dự án di chuyển tới Thủ Đức chỉ 10-15 phút, tùy vị trí. Kết nối tới Quận 1 khoảng 30-35 phút, tương đương với các quận nội thành TP.HCM.

Nguồn cầu ở thực tiếp theo đến từ lực lượng đông đảo chuyên gia, doanh nhân, dân văn phòng sống trong khu vực và vùng phụ cận. Thống kê năm 2024, 70% nguồn cung mới của Bình Dương trên 2 tỷ/ căn.

Riêng Dĩ An đơn giá phổ biến ở 40-48 triệu/m2. Trong khi 75% sản phẩm Phú Đông SkyOne dao động 1.4-1.8 tỷ đồng. Do thuộc "vùng trũng giá", khu căn hộ sẽ là tâm hút thu hút cư dân đang tìm kiếm giải pháp an cư giá tốt.

Với tốc độ đô thị hóa đứng đầu cả nước (80,1%) và bùng nổ FDI (đứng thứ 2 cả nước) thời gian tới, những chỉ số nhà tại đây đều nhảy vọt. Tạo điều kiện cho thị trường khu căn hộ đón những chu kỳ tăng giá mới để tương xứng với nhu cầu ở. Chưa kể, mặt bằng giá thấp là cơ sở để tỷ lệ tăng giá càng cao.

Trái ngược có đơn giá và tổng giá đều tốt bậc nhất khu vực – thuộc khung giá bình dân song khá bất ngờ khi Phú Đông Group nâng chất Phú Đông SkyOne tương đương chuẩn cao cấp. Theo đó, khu căn hộ tích hơn 30 tiện ích "may đo" cho người trẻ như: Hồ bơi nước ấm, Jacuzzi, khu ẩm thực, khu BBQ, bar, khu vui chơi cho trẻ em, phòng gym, yoga, phòng sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non chất lượng cao…

Tất cả đều thiết kế logia và sân phơi tách biệt. Đặc biệt, nội thất được bàn giao đến từ thương hiệu hàng đầu, thường chỉ xuất hiện ở dự án cao cấp như Hafele, Hitachi, Panasonic, Teka, Lecmax, Toto, ….đảm bảo vững bền theo thời gian.