Phú Đông Group ra mắt Phú Đông SkyOne căn hộ chất lượng cao cấp vừa túi tiền cho người trẻ

Chiến lược ngược gió, đáp ứng số đông giữa thời "bão giá"

Theo PropertyGuru, độ tuổi từ 22 đến 39 hiện là nhóm khách có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40 tuổi như trước đây. Đồng thời tỷ lệ tìm mua của nhóm khách trẻ liên tục tăng mạnh.

Trong đó, nhóm tuổi 22-34 tăng từ 39% (2021) lên 42% (2023). Trong khi đó, gen Z (nhóm tuổi 22-26) bứt phá cực mạnh khi lượng tìm mua từ 13% (2021) lên gần 19% (2023).

Với mức tích lũy còn hạn chế, nhà vừa túi tiền hiện là phân khúc đáp ứng đúng nhu cầu của số đông. Tuy nhiên, một điều khá bất cập khi đây lại là dòng sản phẩm khan hiếm do giá căn hộ liên tục lập đỉnh.

Cụ thể, báo cáo của Savill Việt Nam cho biết, quý IV/2023 giá sơ cấp trung bình căn hộ chung cư là 54 triệu đồng/m2, tăng 19 quý liên tiếp và tăng hơn 77% so với Quý I/2019.

Riêng thị trường Bình Dương, chỉ trong vòng 4 năm qua, mặt bằng chung căn hộ Bình Dương ở ngưỡng trên dưới 30 triệu đã vọt lên 40-48 tr/m2. Trong đó, Dĩ An, Thuận An dẫn đầu mặt bằng giá.

Giữa bối cảnh này, ngày 06/03/2024, Phú Đông Group chính thức giới thiệu ra thị trường thông tin căn hộ Phú Đông SkyOne, nằm trong chuỗi dự án nhà cho người trẻ mà doanh nghiệp kiên định thực hiện nhiều năm qua.

Phú Đông SkyOne có quy mô 5.615m 2 , tổng vốn đầu tư xây dựng 1.100 tỷ đồng. Dự án cung cấp ra thị trường 780 căn hộ có diện tích từ 42m 2 - 72m 2.

Đáng chú ý, mức giá bán dự kiến mỗi căn hộ chỉ từ 1,4 đến 2,2 tỷ đồng/căn. Trong đó 75% là căn hộ có mức giá từ 1,4 tỷ đến 1,8 tỷ đồng/căn. Như vậy, so với mặt bằng chung, đơn giá và tổng giá của dự án thuộc top tốt nhất – đột phá nhất thị trường.

Dù có chi phí vô cùng tối ưu song tất cả căn hộ sẽ được bàn giao nội thất theo tiêu chuẩn cao cấp đến từ thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước. Đây chính là bước đi "ngược gió" tạo nên sự khác biệt vượt trội của Phú Đông SkyOne khi đáp ứng dòng sản phẩm thị trường đang khan hiếm – cũng là phân khúc được số đông khách hàng tìm kiếm.

Đồng thời, cũng là chiến lược bám sát định hướng phát triển nhà ở vừa túi tiền cho người lao động tại các khu công nghiệp của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2023 đến 2030.

Căn hộ "đo ni đóng giày" cho người trẻ

Bên cạnh mức giá bán phù hợp, chất lượng cao cấp, Phú Đông SkyOne còn sở hữu hệ tiện ích "đo ni đóng giày" dành riêng cho gia đình trẻ. Hơn 30 tiện ích cao cấp trải dài từ tầng trệt đến tầng 4 tòa nhà, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống năng động, hiện đại như: Hồ bơi nước ấm, Jacuzzi, khu ẩm thực, khu BBQ, bar, khu vui chơi cho trẻ em, phòng gym, yoga, phòng sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non chất lượng cao, …

Khu căn hộ mang đến giải pháp về không gian sống đa phong cách. Nếu căn hộ Duplex thông tầng diện tích 50m2 là những nhà phố trên không độc đáo, thích hợp cho người trẻ độc thân, cá tính và có gu thì căn hộ 1PN + lại mang tới giải pháp "biến hình", đề cao sự linh hoạt, sáng tạo. Trong khi đó, căn hộ 2PN+ nổi bật với 3 mặt thoáng, là điểm đến của gia đình đa thế hệ với chi phí tối ưu.

Tọa lạc trên mặt tiền đường DT 743C, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Phú Đông SkyOne đón đầu nhu cầu ở thực của cả 4 thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam gồm Dĩ An, TP Thủ Đức, TP Thuận An, TP Biên Hòa tạo nên triển vọng lớn với nguồn cung dồi dào.

Tiến độ SkyOne

Thông qua kết nối hàng loạt tuyến đường huyết mạch như QL13, QL 1K, đại lộ Phạm Văn Đồng, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tuyến Metro số 1 và số 3 kéo dài, từ khu căn hộ, chỉ cần 900m để tới Vincom Plaza Dĩ An, KCN Sóng Thần 2, chợ Dĩ An, trường THPT Dĩ An, 1km đến KCN VSIP 1, KCN Sóng Thần 1, Aeon Bình Dương, chợ Thuận Giao; 2km đến bến xe miền Đông mới, Khu công nghệ cao, KCN Linh Trung. Đồng thời di chuyển về quận 1 khoảng 30 phút.