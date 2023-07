Bà Rịa - Vũng Tàu: Động lực phát triển từ hạ tầng

Thứ Hai, 03/07/2023 15:57

Trên thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu từ lâu đã trở thành "điểm ngắm" về sự hấp dẫn, bởi đây là địa phương duy nhất của miền Đông Nam bộ có biển. Và gần đây, một loạt công trình hạ tầng kết nối với Vũng Tàu được khởi động, khiếnTP này càng trở nên hấp dẫn hơn.

"Sợi chỉ đỏ" kết nối cung cầu



Chỉ trong một ngày của tháng 6/2023, địa phương này đã khởi công 3 công trình giao thông huyết mạch, được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian tới.



Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km, qua Bà Rịa-Vũng Tàu là 19,7km. Quy mô ban đầu đường có 4 làn xe, rộng 24,75m. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, rộng 32,25m, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Dự án dự kiến thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2026. Tổng mức đầu tư gần 18.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy kết nối với sân bay Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng.

Ngoài khởi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cũng trong tuần qua, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức khời công Dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài khoảng 4,4km. Trong đó, phần cầu dài hơn 3,5km, thiết kế nhịp chính có hình dạng "cánh buồm". Đường dẫn lên cầu dài 247m. Đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài hơn 600m.



Một công trình hạ tầng khác cũng được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi công xây dựng trong tuần qua là dự án Nâng cấp mở rộng Đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận có chiều dài gần 77km, quy mô từ 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Điểm đầu tuyến giao với đường 991B, thị xã Phú Mỹ, cuối tuyến giao với QL55 xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với 5 dự án thành phần có tổng chiều dài 57,46km.



Cùng với Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các dự án giao thông quan trọng như Tuyến giao thông kết nối đường bộ cao tốc từ nút giao QL56, TP Bà Rịa đến vòng xoay 51B,C, TP Vũng Tàu, cầu Phước An và ĐT 994… sẽ tạo nên "sợi chỉ đỏ" mạng lưới giao thông thông suốt, hiện đại, gắn kết hạ tầng nội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và kết nối địa phương này với vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, tạo nên những tuyến giao thông quốc gia, quốc tế quan trọng.



Mở lối cho bất động sản



Như nhiều chuyên gia đã nhận định, hạ tầng phát triển đến đâu, bất động sản "ăn theo" đến đó. Ngay sau khi nhiều công trình hạ tầng kết nối của Bà Rịa - Vũng Tàu được khởi động, thị trường địa ốc Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đầu rục rịch làn sóng săn bất động sản trở lại. Mặc dù mức độ tìm kiếm bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu hiện vẫn chủ yếu tập trung vào dòng sản phẩm giá trị thật mang yếu tố tích lũy tài sản và có giá trị khai thác hiệu quả.



Đơn cử như mới đây, Công ty CP Xây dựng DIC Holdings, đơn vị phát triển dự án SG Holdings ra mắt Vung Tau Centre Point và đơn vị phát triển dự án Công ty SG Holdings công bố sản phẩm dự án này ra thị trường và nhận được kết quả quan tâm đặc biệt của khách hàng. Nói như ông Nguyễn Thanh Sang, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản SG Holdings, mặc dù kế hoạch đến cuối tháng 7 này mới chính thức mở bán, nhưng hiện đã có hàng trăm khách hàng quan tâm giữ chỗ, đây chính là điều đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Theo ông Sang, qua khảo sát diễn biến tâm lý của khách hàng, lý do dự án này được quan tâm là bởi đây là dự án căn hộ cao cấp sở hữu vĩnh viễn đầu tiên có mặt tại phố biển Vũng Tàu. Dự án có quy mô 2 blocks, cao 25 tầng với chỉ 540 căn hộ, 26 Duplex Penthouse, 29 Shophouse, sở hữu vị trí khá đắc địa với 4 mặt tiền đường của trung tâm TP Vũng Tàu đã hoàn thiện pháp lý.



Ngoài việc đầu tư an toàn, có giá trị tích lũy tài sản và khả năng khai thác sử dụng cao, một yếu tố khiến nhiều khách hàng nắm bắt cơ hội nữa là chính sách bán hàng linh hoạt. Với giá bán chỉ từ 42,9 triệu/m2, thanh toán chỉ 1%/tháng, khách hàng còn được ưu đãi đặc biệt miễn phí quản lý 24 tháng. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ các ngân hàng uy tín với chính sách "3 không" không lãi suất, không phí trả nợ trước hạn và không trả gốc trong vòng 12 tháng.



Giới chuyên gia địa ốc, Bà Rịa – Vũng Tàu hội đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để trở thành nơi phát triển công nghiệp, du lịch tiềm năng của miền Đông Nam Bộ. Bởi đây là địa phương duy nhất của miền Đông Nam bộ có biển và có bờ biển dài 305 km với nhiều bãi tắm đẹp được đánh giá như "trái tim của du lịch biển" khu vực miền Nam. "Điểm nghẽn" lớn nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua là việc di chuyển theo QL51 bị quá tải, thường xuyên bị kẹt xe. Song, một khi điểm nghẽn này được gỡ bỏ, sẽ tạo bệ phóng động lực cho Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và thị trường địa ốc nói riêng cũa khu vực này.