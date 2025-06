Trải nghiệm công nghệ của GTEL tại chương trình "Vinh quang công an nhân dân Việt Nam"

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh của Bộ Công an, đơn vị trải qua 18 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, an ninh mạng, dữ liệu lớn,… trực tiếp tham gia, triển khai thành công nhiều nhóm nhiệm vụ trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và nghiên cứu, xây dựng thành công nhiều mô hình trong 44 mô hình chuyển đổi số thuộc Đề án 06/CP của Chính phủ.

Tiếp nối thành công của gian hàng sản phẩm, dịch vụ công nghệ trong chương trình "Vinh quang CAND" tại Hà Nội, GTEL tiếp tục đồng hành, đem đến cho người dân và du khách của TPHCM những trải nghiệm ấn tượng về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ của thời đại số.

Một trong số đó, có hệ thống Camera AI tích hợp trên phần mềm VMS phân tích, nhận diện khuôn mặt, nền tảng bản đồ số GtelMaps, Gtelpay, các dịch vụ xác thực điện tử, xác thực hàng hoá, các ứng dụng trên điện thoại di động phục vụ đời sống của người dân như: Ứng dụng giao thông VneTraffic, Ứng dụng báo cháy 114, Ứng dụng cảnh báo khẩn cấp của Công an TPHCM.

Bên cạnh đó, GTEL giới thiệu, quảng bá dịch vụ bưu chính GTELpost - một thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường những đã có những bước phát triển nhanh chóng trong hỗ trợ người dân từ các nhu cầu thực hiện mua bán, vận chuyển hàng hoá, hướng đến tham gia có hiệu quả vào hệ thống bưu chính công ích, góp phần giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công.

Trong những ngày đầu của chương trình, GTEL đã ghi nhận hàng ngàn lượt người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ. Tại đây, GTEL mong muốn lan toả mạnh mẽ các dấu ấn chuyển đổi số của ngành Công an, của Quốc gia và những thành quả của chuyển đổi số đó đã và đang phục vụ hiệu quả đời sống kinh tế - xã hội của người dân.

Đồng thời, thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp Công an nhân dân trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự là lực lượng tiên phong, đi đầu, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.