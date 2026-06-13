3 động lực tăng trưởng chính đưa bất động sản Hải Phòng bước vào chu kỳ mới

Đặc biệt ở phân khúc căn hộ – loại hình đang dần trở thành lựa chọn phổ biến trong quá trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống.

Hải Phòng hội tụ nền tảng kinh tế, hạ tầng và nhu cầu ở thực

Theo các dữ liệu nghiên cứu thị trường, năm 2025 ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực của bất động sản Việt Nam, trong đó nguồn cung mới và tâm lý thị trường đang dần cải thiện. Đáng chú ý, căn hộ chung cư đang trở thành phân khúc dẫn dắt với kỳ vọng tăng trưởng cao nhờ nhu cầu ở thực và xu hướng chuyển dịch sang mô hình sống hiện đại.

Trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn từ các đô thị lớn sang các khu vực có dư địa phát triển, Hải Phòng nổi lên như một thị trường tiềm năng tại khu vực phía Bắc. Thành phố không chỉ thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư địa phương mà còn ghi nhận sự gia tăng đáng kể từ nhóm khách hàng đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Các chuyên gia nhận định, với vai trò là trung tâm công nghiệp – logistics – cảng biển quan trọng, Hải Phòng đang bước vào một chu kỳ phát triển đô thị mới, nơi nền tảng kinh tế, quy hoạch đồng bộ và hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ tạo động lực cho thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com phân tích sâu về tiềm năng và cơ hội đầu tư bất động sản ở Hải Phòng.

Chia sẻ tại sự kiện "Capital Flow 2026 – Dòng chảy nguồn vốn bất động sản về đâu?" do Batdongsan.com.vn phối hợp cùng Gamuda Land tổ chức hồi tháng 5/2026, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn – cho rằng Hải Phòng đang sở hữu ba động lực tăng trưởng quan trọng.

Đầu tiên là nền tảng kinh tế vững chắc. Hải Phòng là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn của cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong nhiều năm liên tiếp. GRDP bình quân đầu người của thành phố cũng nằm trong nhóm dẫn đầu, phản ánh sức khỏe kinh tế và khả năng cải thiện thu nhập của người dân.

Bên cạnh đó, Hải Phòng đang có lợi thế lớn về thu hút FDI với hệ thống khu công nghiệp phát triển, sự hiện diện của nhiều tập đoàn quốc tế cùng tỷ lệ giải ngân đầu tư công ở mức cao. Đây là những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu nhà ở, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, người lao động chất lượng cao và cộng đồng quốc tế.

Capital Flow 2026 do Batdongsan.com.vn phối hợp cùng Gamuda Land tổ chức, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Động lực thứ hai đến từ quá trình phát triển đô thị theo hướng mở rộng không gian và bám theo các tuyến hạ tầng chiến lược. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, xu hướng này có nhiều điểm tương đồng với quá trình phát triển của Hà Nội trong những năm trước đây, khi các khu vực quanh các tuyến vành đai dần trở thành tâm điểm phát triển mới.

Động lực thứ ba là sự thay đổi trong hành vi người mua nhà. Nếu trước đây người dân Hải Phòng thường ưu tiên nhà đất thấp tầng, thì hiện nay nhu cầu đang dần chuyển dịch sang căn hộ – loại hình đáp ứng tốt hơn yêu cầu về tiện ích, an ninh, môi trường sống và khả năng vận hành.

Căn hộ trở thành điểm sáng mới của thị trường Hải Phòng

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Phó Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, tại các đô thị lớn, căn hộ đang trở thành loại hình nhà ở chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung mới.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, Capital Flow 2026 đã mang đến góc nhìn toàn diện về thị trường bất động sản.

"Người mua hiện nay không chỉ quan tâm đến diện tích mà còn chú trọng hệ sinh thái tiện ích, chất lượng vận hành và trải nghiệm sống. Khi thu nhập tăng lên, nhu cầu nâng cấp chất lượng sống cũng thay đổi", bà Liên chia sẻ.

Tại Hải Phòng, sự gia tăng của lực lượng chuyên gia, doanh nghiệp FDI và quá trình đô thị hóa đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với những sản phẩm nhà ở hiện đại, tích hợp tiện ích và có môi trường sống chất lượng.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển đô thị tại nhiều thị trường quốc tế như Malaysia, Singapore, Úc và Vương quốc Anh, Gamuda Land theo đuổi định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và hướng đến các giá trị dài hạn.

Ambience là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, được phát triển theo định hướng đô thị hiện đại với sự chú trọng vào quy hoạch, kiến trúc và không gian sống chất lượng

Hải Phòng có dư địa tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới

Theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến căn hộ tại Hải Phòng đang tăng trưởng tích cực, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong khẩu vị người mua – từ ưu tiên nhà đất truyền thống sang các sản phẩm có tiện ích, cộng đồng và chất lượng vận hành cao.

Phân khúc chung cư đang là điểm sáng của bất động sản Hải Phòng và được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

So với các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, mặt bằng giá căn hộ Hải Phòng hiện vẫn ở mức cạnh tranh, trong khi tiềm năng tăng trưởng còn lớn nhờ quá trình hoàn thiện hạ tầng và mở rộng đô thị.

Ông Nguyễn Quốc Anh nhận định, Hải Phòng đang xuất hiện nhiều tín hiệu tương đồng với giai đoạn đầu của Hà Nội khi thị trường căn hộ bắt đầu bước vào quá trình chuyển đổi mạnh.

"Trong bối cảnh hiện nay, Hải Phòng vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Nếu các yếu tố về kinh tế, hạ tầng và nhu cầu ở thực tiếp tục được duy trì, thị trường này có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới trong những năm tới", ông Nguyễn Quốc Anh đánh giá.

Các chuyên gia cũng cho rằng khả năng hấp thụ của thị trường Hải Phòng đang ở mức tích cực nhờ nguồn cung chưa quá lớn so với quy mô dân số và nhu cầu thực tế.

Với nền tảng kinh tế, tốc độ đô thị hóa và xu hướng nâng cấp chất lượng sống, Hải Phòng được kỳ vọng tiếp tục trở thành một trong những thị trường trọng điểm của bất động sản phía Bắc trong giai đoạn mới.