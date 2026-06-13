Doanh nhân

Gamuda Land Vietnam được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025-2026”

Thứ bảy, 13/06/2026 13:18

Gamuda Land Vietnam vừa được vinh danh trong danh sách “Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025–2026” tại Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25.

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của Gamuda Land Vietnam trong việc thúc đẩy các mục tiêu chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Gamuda Land Vietnam được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025–2026” - Ảnh 1.

Khởi xướng bởi Vietnam Economic Times cách đây 25 năm, Giải thưởng Rồng Vàng đã trở thành một nền tảng uy tín nhằm ghi nhận những thành tựu và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Giải thưởng không chỉ mang lại giá trị truyền thông cho các doanh nghiệp tham gia mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về những nỗ lực, đổi mới sáng tạo và sáng kiến phát triển bền vững của cộng đồng FDI.

Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25 – Golden Dragon Awards 2026 – được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2026, do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam và Vietnam Economic Times/VnEconomy tổ chức. Sự kiện đã vinh danh Top 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu với những đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2025–2026.

Sự kiện diễn ra sau Diễn đàn Vietnam Connect lần thứ 6 được tổ chức cùng ngày, cũng do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam và Vietnam Economic Times/VnEconomy phối hợp triển khai.

Phát biểu tại lễ khai mạc Giải thưởng Rồng Vàng 2026, ông Đào Quang Bình – Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Vietnam Economic Times/VnEconomy – nhấn mạnh rằng Giải thưởng Rồng Vàng đóng vai trò tạo động lực cho các doanh nghiệp FDI tiêu biểu, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp FDI ngày càng vững mạnh và bền vững tại Việt Nam.

Theo ông Bình, ngay từ khi ra đời, Giải thưởng Rồng Vàng đã tạo sức hút lớn đối với các tập đoàn FDI đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn đầu những năm 2000. Khi đó, nhiều thương hiệu toàn cầu đã hiện diện tại Việt Nam sau làn sóng thu hút đầu tư nước ngoài đầu tiên kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực giai đoạn 1991–1993. Các doanh nghiệp tiêu biểu có thể kể đến như Toyota, Honda, Mercedes, HSBC, Samsung, Deloitte, Heineken, Coca-Cola, Chifon và Zamil.

Là cơ quan báo chí cung cấp thông tin kinh tế chính xác, kịp thời cho độc giả trong nước và quốc tế, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI, Vietnam Economic Times/VnEconomy đã góp phần kết nối nhà đầu tư với các chính sách và định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam.

Ông Bình cho biết, giá trị của Giải thưởng Rồng Vàng không chỉ nằm ở việc ghi nhận thành tựu doanh nghiệp mà còn tạo ra tác động xã hội rộng lớn hơn thông qua việc lan tỏa những hoạt động, cam kết và đóng góp của cộng đồng FDI đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong suốt 25 năm qua, Vietnam Economic Times/VnEconomy đã khảo sát và vinh danh hàng trăm doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm liên tiếp, khẳng định uy tín và giá trị lâu dài của giải thưởng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động vinh danh, Giải thưởng Rồng Vàng ngày càng mở rộng vai trò thông qua việc tạo ra các cơ hội kết nối, đối thoại và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cũng như giữa doanh nghiệp với các cơ quan hoạch định chính sách ở trung ương và địa phương.

Trong những năm gần đây, các hoạt động xoay quanh giải thưởng – bao gồm đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp và Diễn đàn Vietnam Connect – đã tạo ra những nền tảng ý nghĩa để doanh nghiệp FDI trao đổi với cơ quan quản lý, tăng cường sự thấu hiểu và cùng đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Cột mốc 25 năm của Giải thưởng Rồng Vàng đánh dấu một hành trình dài của sự cam kết và đồng hành giữa đơn vị tổ chức cùng các đối tác. Trong giai đoạn tiếp theo, giải thưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới, mở rộng các sáng kiến và phương thức hoạt động nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Là thành viên của Gamuda Berhad – tập đoàn kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2026 – Gamuda Land đang từng bước mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với 10 dự án trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM đến Đồng Nai. Danh mục phát triển đa dạng, bao gồm các khu đô thị quy mô lớn và các dự án nhà ở, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn cùng chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Gia Lan

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