Cuộc giải nén chất lượng sống quanh khu vực Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở

Thay vì phát triển quy hoạch theo chiều rộng, khu vực này đang có xu hướng được giải nén theo chiều sâu, thông qua việc tái cấu trúc không gian sống nội đô, gia tăng diện tích cảnh quan, tiện ích cộng đồng và chất lượng sống.

Khu vực Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở đang có xu hướng được giải nén theo chiều sâu, thông qua việc tái cấu trúc không gian sống nội đô.

Tái thiết nội đô theo chiều sâu

Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa chủ trương di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi khu vực trung tâm. Trên quỹ đất này, các dự án mới được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn gia tăng không gian xanh, tiện ích cộng đồng và diện mạo đô thị hiện đại hơn.

Trong vòng bán kính 5km quanh khu vực Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở, hầu như suốt hàng thập kỷ qua rất hiếm có nguồn cung mới, đặc biệt gần như không xuất hiện thêm bất kỳ tổ hợp cao tầng nào đáng kể. Cá biệt, một số các dự án hiếm hoi xuất hiện trên đường Láng chỉ là những tòa chung cư đơn lẻ, không đủ quy mô để tạo nên cú hích cho thị trường.

Đánh giá về khu vực này, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết, những khu vực nội đô như Ngã Tư Sở đang đối mặt với áp lực dân số tăng nhanh, dẫn đến nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại khu vực trung tâm ngày càng lớn. Dân số đô thị gia tăng khiến hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục chịu tải nặng, trong khi phần lớn nhà ở hiện hữu vẫn là những căn nhà mặt đất, nhà trong ngõ ngoằn ngoèo, chật hẹp. "Cuộc sống trong những con ngõ nhỏ không chỉ bất tiện mà còn tiềm ẩn rủi ro về phòng cháy chữa cháy và môi trường sống", ông Đính khẳng định.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời dự án chung cư cao cấp góp phần tái cấu trúc không gian sống đô thị cho khu vực Ngã Tư Sở. Trong phạm vi kề cận khu vực này, hiện đang thiếu không gian được quy hoạch bài bản về hạ tầng cảnh quan, đặc biệt là diện tích mảng xanh và mặt nước để cân bằng chất lượng sống cho cư dân trong khu vực, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ngoài tiêu chí về cảnh quan nói trên, mật độ xây dựng cũng được giới chuyên gia nhận định là tiêu chí đặc biệt quan trọng, đặc biệt các dự án trong vùng nội đô vành đai 3 đổ vào. Đây là lý do khiến những dự án đang chào bán tại khu vực lõi trung tâm đang trở thành thỏi nam châm thu hút thị trường, dù xuất hiện nhiều luồng thảo luận về định vị phân khúc và giá trị tăng dần theo thời gian.

Dự án khu chức năng đô thị tại địa chỉ 233, 233A & 235 Nguyễn Trãi (tên thương mại: Hanoi Seasons Garden) là một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm của thị trường trong thời gian gần đây.





Theo quy hoạch của thành phố, dự án mới do Masterise Homes phát triển tại 233, 233A & 235 Nguyễn Trãi (tên thương mại: Hanoi Seasons Garden) là một trong những dự án thuộc phân khúc cao cấp quy mô lớn trong khu vực đang được chào bán. So với các dự án khác trong nội đô, dự án này có quy mô hơn 8ha, tương đương khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu. Trong khi đó, số liệu công bố về mật độ xây dựng chỉ khoảng 28,8%, còn lại phần lớn không gian dành cho cảnh quan và tiện ích. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án bao gồm các tòa tháp cao từ 35-46 tầng, bổ sung thêm nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu vực lõi nội đô đang khan hiếm.

Sự xuất hiện các dự án có đầy đủ quy hoạch mảng xanh rộng lớn, hồ nước trung tâm, vườn dạo bộ, khu vui chơi trẻ em và không gian cộng đồng… góp phần tối ưu hóa không gian đô thị, giải nén dân số, nâng cao chất lượng sống. Thay vì chen chúc trong không gian nhà phố chật hẹp, người dân sẽ được thừa hưởng không gian xanh, môi trường sống trong lành, tiện ích đồng bộ và quy hoạch bài bản theo hướng "từ chiều rộng sang chiều sâu".

Nâng cấp chất lượng sống

Không chỉ tái cấu trúc không gian sống quanh khu vực Ngã Tư Sở, hấp lực từ các dự án tại khu vực này còn đến từ vị trí ngay sát tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (ga Thượng Đình), tạo nên cú hích đủ lớn cho thị trường kể từ thời điểm ra mắt. Với các dự án gần các tuyến TOD thường có giá cao hơn các dự án cùng khu vực lên tới 30%. Đây là xu hướng lựa chọn sở hữu bất động sản hiện nay theo như nhận định của ông Trần Quang Trung - Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing.

"Nếu cảnh quan và tiện ích tạo nên chất lượng sống bên trong, thì khả năng kết nối lại là yếu tố quyết định chất lượng sống của toàn khu vực. "Thời kỳ "lướt sóng" dễ dàng với đất ngõ hẻm nội đô đã nhường chỗ cho kỷ nguyên tập trung vào giá trị thực và hạ tầng giao thông.

Theo quy hoạch tổng thể Hà Nôi mô hình 9 cực tăng trưởng, bây giờ, "key" đầu tư bất động sản gắn với TOD, ga tàu, đường sắt tốc độ cao… Vị trí kế cận các đường vành đai 2, 3 và Vành đai 2,5 (đang hoàn thiện theo quy hoạch) kết nối trục động lực quan trọng như Tây – Nam Thủ Đô... Đó là bằng chứng cho việc Hà Nội đang chuyển từ đô thị mở rộng sang đô thị kết nối", ông Trung khẳng định.

Không chỉ tái cấu trúc không gian sống quanh khu vực Ngã Tư Sở, hấp lực từ các dự án tại khu vực này còn đến từ vị trí ngay sát tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (ga Thượng Đình).

Thực tế cho thấy, từ khu vực Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở chỉ mất vài phút để di chuyển đến khu vực lõi cũng như các phường lân cận. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển đô thị bền vững trên thế giới: ưu tiên phát triển dọc theo các tuyến giao thông công cộng hiện đại, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dự án không chỉ kế thừa sức hút từ các khu đô thị hiện hữu với TTTM, trường học, bệnh viện… đồng bộ, mà còn sở hữu tiêu chuẩn sống cao hơn, mật độ dân số tối ưu và hệ tiện ích hiện đại.

Phối cảnh không gian xanh và hệ tiện ích đồng bộ tại dự án Hanoi Seasons Garden.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm, việc tái thiết các khu đất công nghiệp cũ không chỉ mở ra diện mạo mới cho đô thị mà còn góp phần kiến tạo không gian sống chất lượng cao, hiện đại và bền vững cho người dân Hà Nội. Khi không gian xanh được mở rộng, hệ tiện ích được tích hợp đồng bộ và khả năng kết nối ngày càng thuận tiện, giá trị lớn nhất mà các dự án này mang lại không chỉ để phục vụ nhu cầu ở thực, mà còn là những trải nghiệm sống chất lượng giữa lòng thành phố.