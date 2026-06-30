Doanh nhân

Vietnamobile giới thiệu hệ sinh thái số dành cho doanh nghiệp

Thứ ba, 30/06/2026 00:08

Tại Vietnam ICTCOMM 2026, Vietnamobile đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số mới dành cho doanh nghiệp.

Tại Triển lãm Quốc tế về viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông tại Việt Nam (Vietnam ICTCOMM 2026), Công ty CP Viễn thông Di động Vietnamobile (Vietnamobile) đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số mới dành cho doanh nghiệp.

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Sự kiện đánh dấu bước tiến đầu tiên trong định hướng phát triển mới của Vietnamobile, với trọng tâm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn, phù hợp với nhu cầu và khả năng triển khai của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Thông qua các giải pháp số, Vietnamobile hướng tới việc đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình tối ưu hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng hiệu quả hơn với môi trường kinh doanh số đang không ngừng thay đổi.

TS Nguyễn Hiền Phương – Tổng Giám đốc Vietnamobile chia sẻ: "Vietnamobile hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giải pháp số thống nhất, nơi năng lực kết nối, dữ liệu và công nghệ được tích hợp để tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng và đối tác. Đây là cách chúng tôi phát huy năng lực kết nối đã được xây dựng trong nhiều năm để tạo ra sự khác biệt, đồng thời mở rộng sang các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số hiệu quả và bền vững hơn".

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Tại Triển lãm Vietnam ICTCOMM 2026, Vietnamobile giới thiệu ba giải pháp mới gồm SME360, InsightOS và CareLink – những sản phẩm được phát triển nhằm giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

SME360 - nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp quản trị và vận hành hiệu quả. SME360 được xây dựng với mục tiêu giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận chuyển đổi số một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

InsightOS - khai thác hiệu quả giá trị dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định. InsightOS được phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu hiện có.

CareLink - nâng cao hiệu quả thăm khám. Theo đó, CareLink được phát triển dành cho bệnh viện, phòng khám, các đơn vị chăm sóc sức khỏe và mô hình thăm khám từ xa nhằm hỗ trợ số hóa quy trình quản lý và vận hành trên một nền tảng thống nhất. Giải pháp giúp các cơ sở y tế quản lý dữ liệu hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường khả năng kết nối và tương tác với người bệnh trong suốt quá trình chăm sóc.

Từ tối ưu công tác vận hành đến hỗ trợ theo dõi sức khỏe linh hoạt, CareLink góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và người bệnh, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn trong môi trường y tế số hiện đại.

Ông Lưu Thanh Sơn - Phó Giám đốc Network Planning & Performance Vietnamobile, chia sẻ: "Hệ sinh thái giải pháp được giới thiệu tại Vietnam ICTCOMM 2026 mang đến cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối SME, những công cụ công nghệ dễ tiếp cận, dễ triển khai và có thể "cá nhân hoá" phù hợp với nhu cầu thực tế. Qua đó, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong nền kinh tế số".

Song Hà

Phó giám đốc

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