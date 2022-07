Bệnh viện Sản nhi TWG Long An chính thức khánh thành với qui mô 500 giường

Thứ Hai, 13/07/2020 12:43

Ngày 10-7, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An với quy mô 500 giường đã chính thức được khánh thành tại 136C, Tỉnh lộ 827, khu phố Bình An 1, phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An. Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An tọa lạc tại cửa ngõ ĐBSCL với quy mô 500 giường bệnh, tổng mức đầu tư cho đến nay hơn 1.500 tỉ đồng.

Đây là dự án đầu tiên trong cả nước có sự quan tâm đặc biệt của Chính Phủ khi cho phép chuyển đổi hình thức từ đầu tư công sang đầu tư tư nhân theo chủ trương xã hội hóa bằng Nghị quyết số 23 năm 2019 của Chính phủ, với mục tiêu đưa dự án vào vận hành sớm phục vụ cho khu vực Tây Nam bộ nói chung và Long An nói riêng. Ông Lê Cao Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn TWG, chia sẻ: "Từ 31/12/2019, TWG đấu giá thành công quyền khai khác vận hành Bệnh viện Sản Nhi Long An, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo Trung ương và chính quyền địa phương đã tạo ra một cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư; chúng tôi đã gấp rút bắt tay đẩy mạnh công tác hoàn thiện sau hơn 5 tháng qua và đầu tư đến thời điểm này với tổng trị giá ước tính hơn 500 tỉ đồng trong đó bao gồm: hoàn thiện cở sở vật chất, đầu tư nguồn nhân lực chuyên môn cao và hợp tác quốc tế; song song đầu tư mới 100% các thiết bị y tế thế hệ mới nhất trị giá hơn 300 tỉ đồng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới". Đây là hệ thống trang thiết bị máy móc kỹ thuật cao tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ tối ưu cho công tác chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, tầm soát dị tật bẩm sinh, tầm soát ung thư và hồi sức cấp cứu, đặc biệt là nhi sơ sinh… Từ đó, giúp cho người dân Long An nói riêng và các tỉnh, thành khác nói chung có cơ hội tối ưu hóa quá trình thăm khám, điều trị; tiết kiệm thời gian, chi phí; đồng thời giải được bài toán di chuyển ra nước ngoài, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Về công tác nhân sự, ngoài nguồn nhân sự chủ lực, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An đã thực hiện hợp tác chuyên môn với các bác sĩ đầu ngành Sản Nhi từ các bệnh viện Từ Dũ, Nhi Đồng 1 và liên kết với các chuyên gia y tế từ các bệnh viện lớn TP HCM… để hướng đến an toàn chất lượng trong công tác chuyên môn phục vụ cho đối tượng 70% Bảo hiểm Y tế và 30% dịch vụ yêu cầu, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy hàng đầu của người dân trong khu vực. Trong tương lai, bệnh viện còn hướng tới mục tiêu trở thành một trong những mô hình Viện – Trường, phát triển trung tâm hợp tác về chẩn đoán hình ảnh, chỉ đạo tuyến về sức khỏe học đường cũng như sức khỏe sinh sản và thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế ở khu vực Tây Nam Bộ.

M.Hà

