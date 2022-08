Cận cảnh ngôi nhà "cực chất" làm từ 4 container

Thứ Năm, 20/05/2021 13:49

Claudie Dubreuil, một phụ nữ Canada, đã xây dựng một ngôi nhà vô cùng đặc biệt từ 4 container đi biển mà giá chỉ 3000 euro một container. Những gì cô ấy làm ra từ 4 chiếc container tuy đơn giản nhưng vô cùng đặc biệt!

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Sáng tạo



Với tư cách là một tổng thầu xây dựng, cô Claudie Dubreuil trang trải cuộc sống bằng việc xây dựng các căn hộ và nhà phố gỗ truyền thống. Thật không may, việc xây dựng những ngôi nhà kiểu này không mang lại cho cô đủ thách thức về mặt sáng tạo, vì công việc thường đi kèm với số tiền hạn chế và những thiết kế an toàn. Vì vậy, khi bắt đầu thiết kế và xây dựng ngôi nhà của riêng mình, cô đã không chọn phương án an toàn. Thay vào đó, cô đã chọn một cách tiếp cận rất đặc biệt và hiện đại cho ngôi nhà mới của mình.

Thử thách

Claudie quyết định thiết kế một ngôi nhà dựa trên những thùng chứa bằng kim loại trên biển. Với quyết định này, chính xác là cô đã không chọn con đường dễ dàng nhất. Trên thực tế, cô đã gặp phải rất nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện. Ví dụ, rất khó để tìm được một kỹ sư có đủ nguồn lực và khả năng để cắt các container và lắp đặt các cửa ra vào và cửa sổ trong đó. Cô đã bị bốn kỹ sư từ chối trước khi tìm được một người sẵn sàng làm việc với cô. May mắn thay, cuối cùng cô ấy đã tìm được một người dám đảm nhận dự án này. Và kết quả đạt được vô cùng tuyệt vời! Ngôi nhà của cô ấy hóa ra rất đẹp và nó cũng thân thiện với môi trường. Nó trông rất hiện đại và bạn khó có thể nhận ra những thùng container, tuy nhiên có một số mảng tường đặc biệt mà cô ấy vẫn muốn giữ lại như cũ.

Phòng khách

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Khu vực sinh hoạt trông bóng bẩy, hiện đại và nếu không có bức tường phía sau ghế sofa, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng ngôi nhà được làm từ các container.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Nhà bếp



https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Diện mạo của nhà bếp phù hợp với phần còn lại của ngôi nhà: hiện đại, kim loại và tối giản. Nó trông giống như một nhà bếp hoàn hảo để nấu một bữa ăn ngon; có nhiều không gian để chuẩn bị thức ăn.

Phòng ngủ

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trên thực tế, đây là phòng ngủ và phòng tắm, vì hai phòng đó được kết hợp với nhau trong ngôi nhà này. Màu sắc ấm áp cũng như đèn chiếu sáng và chăn ga gối đầy màu sắc giúp biến đây thành nơi hoàn hảo để thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc.



https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bồn tắm có tầm nhìn đẹp ra bên ngoài. Có vẻ đây như là cách tận hưởng những phút giây yên bình nhất khi kết thúc một ngày! Thêm vào đó, nơi đặt phòng tắm và phòng ngủ có rất nhiều chi tiết bằng gỗ, điều đó làm tăng thêm sự kết hợp giữa không khí mộc mạc và hiện đại ở đây.