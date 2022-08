Có dễ mua chung cư giá dưới 40 triệu đồng/m2 ở TP HCM?

Thứ Sáu, 14/08/2020 15:53

Căn hộ giá rẻ tại TP HCM đang khan hiếm trong khi giá nhà mới tại vùng ven đã lên đến 35-45 triệu đồng/m2.

Theo dữ liệu của CBRE Việt Nam, giá căn hộ mở bán trung bình tại TP HCM từ năm 2019 đến nay đang ở mức 45 triệu đồng/m2. Nguồn cung khan hiếm khiến các chủ đầu tư có xu hướng dịch chuyển ra các thị trường lân cận như Dĩ An, Thuận An... đẩy giá tại những khu vực này lên cao.

Nhiều người mua nhà có nhu cầu ở thực cho rằng ước mơ có nhà trong TP HCM với mức giá khoảng 40 triệu đồng/m2 đang ngày xa vời.

Vợ chồng anh Hoàng Minh (29 tuổi) đều làm nhân viên văn phòng trong khu vực quận 1, hiện gia đình anh đang thuê một căn hộ 50 m2 tại quận quận 4 với giá 10 triệu đồng/tháng. Anh Minh và vợ đã kết hôn được hơn một năm và đang suy nghĩ đến chuyện sinh con.

Tuy nhiên nghĩ đến cảnh con nhỏ mà vẫn phải sống trong nhà thuê, hai vợ chồng cho biết đang có nhu cầu mua một căn hộ riêng để sinh sống lâu dài. "Với khoản tiền dành dụm, chúng tôi đang tìm một căn hộ 2 phòng ngủ khoảng 2 tỷ đồng không quá xa trung tâm", anh Minh chia sẻ.

Rất khó tìm dự án căn hộ có giá dưới 40 triệu đồng/m2 ở quận 2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mỏi mắt tìm nhà 2 tỷ đồng





Tuy nhiên, theo anh quan sát, các dự án mới mở bán tại TP HCM đều đã có giá rất cao. Tại khu vực quận 2, rất khó để tìm thấy một dự án mới có giá dưới 40 triệu đồng. Các chung cư tại quận 7 đều đang được giao dịch ở mức 45-65 triệu đồng/m2. Thậm chí một dự án mới tại quận 9, cách trung tâm 25 km cũng đã có giá 45 triệu đồng/m2.

"Khi làm việc với một số môi giới và chia sẻ về khả năng tài chính, nhiều người còn giới thiệu cho tôi các dự án ở tận Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An... với giá bán trung bình khoảng 30-35 triệu đồng, cách trung tâm thành phố 45-60 phút di chuyển với lý do nhà trong TP HCM không còn giá như tôi mong muốn", anh cho biết thêm.

Do quỹ đất sạch trong TP HCM đang ngày càng trở nên khan hiếm, các chủ đầu tư trong 3 năm trở lại đây đã có xu hướng dịch chuyển ra các thị trường vùng ven, tiếp giáp và tạo nên nhiều biến động mạnh về giá cho các khu vực này.

Khi so sánh giá khu Tây và khu Nam TP HCM như quận 12, Bình Chánh, Bình Tân và Nhà Bè, giá bán thứ cấp của một số chung cư đang được giao dịch "mềm hơn" với mức khoảng 28-30 triệu đồng/m2, một số dự án mới ra mắt cũng có giá dự kiến từ 32-38 triệu đồng/m2. Tuy nhiên đây là những khu vực khá xa trung tâm và hệ thống giao thông kết nối kém thuận tiện, thường xuyên trong tình trạng kẹt xe.

Một dự án chung cư tại khu Tây Bắc TP HCM có giá bán thứ cấp khoảng 30 triệu đồng/m2. Ảnh: Phạm Ngôn. Anh Trần Quốc Cường (40 tuổi) sống tại quận 2 TP HCM đang có nhu cầu mua căn hộ trong nội thành để đầu tư cho thuê cũng cho biết giá nhà ở TP.HCM trong những năm gần đây đang tăng mạnh.





"Khi xem một số căn hộ một phòng ngủ cách trung tâm TP bán kính 5-7 km, tôi rất bất ngờ khi các căn hộ tại khu quận 2 đã tăng gần gấp đôi chỉ sau 3 năm", Anh Cường kể.

"Căn hộ khoảng 50 m2 ở Masteri Thảo Điền đã có giá khoảng 2,5 tỷ đồng , với diện tích tương tự tại các dự án cao cấp hơn như Gateway thậm chí đã lên đến 2,7- 2,8 tỷ đồng /căn", anh Cường dẫn chứng.

Còn rất nhiều lựa chọn nếu chịu khó tìm

Mặc dù thị trường căn hộ TP HCM được đánh giá là đang biến mất các dự án giá rẻ, nhà ở vừa túi tiền với giá khoảng 2 tỷ đồng /căn, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều lựa chọn trong thành phố cho những người có khả năng tài chính hạn hẹp.



Anh Trần Thiên Ân, một nhà đầu tư lâu năm và đồng thời cũng là quản trị viên của một diễn đàn bất động sản lớn tại Việt Nam, cho biết ở mức giá 40 triệu đồng/m2 còn rất nhiều dự án đã bàn giao trong khu vực quận 4, quận 7 không quá xa trung tâm thay vì mua nhà ở ngoại thành.

"Nếu dành thời gian, người mua nhà có thể đi xem một loạt các dự án tại khu vực gần cầu Kênh Tẻ giáp quận 4, các chung cư cũ trên trục Nguyễn Hữu Thọ tại quận 7... Đó đều là các dự án đã bàn giao từ vài năm trước, nhưng vẫn đầy đủ tiện ích, chất lượng sống đảm bảo mà chỉ có giá từ 25-45 triệu đồng/m2", anh Ân khẳng định.

Theo anh nhận định, đây đều là các dự án chất lượng còn tốt, trong khi không quá xa trung tâm, đồng thời có thể vay ngân hàng với thời hạn lên đến 20 năm mà không ảnh hưởng về dòng tiền.

"Có những căn hộ 2 phòng ngủ tại Phú Mỹ Hưng với diện tích 68 m2 nằm ở vị trí góc, tầng trung nằm ngay trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh đang được rao bán với giá khoảng 2,4 tỷ đồng . Mặc dù đây không phải là các dự án mới, chỉ là chung cư cũ nhưng chất lượng bên trong vẫn còn rất tốt", nhà đầu tư này nói thêm.

Phương án mua chung cư cũ tại các quận lân cận trung tâm TP HCM được đánh giá có thể giúp giải quyết khó khăn về bài toán mua nhà. Ảnh: Phạm Ngôn. Trong khi nhu cầu ở thực của người mua nhà tại TP HCM vẫn hướng đến các dự án có giá cả phải chăng và cách trung tâm TP từ 15-30 phút di chuyển thì các khu chung cư cũ được đánh giá là một lựa chọn không tồi.





Mới đây, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép đầu tư các dự án mới phân khúc cao cấp do tình trạng mất cân đối giữa phân khúc trung, cao cấp và bình dân.

Bộ Xây dựng cho biết thị trường bất động sản năm 2019 và đầu 2020 đang diễn ra tình trạng dư thừa nhà ở thuộc phân khúc trung và cao cấp với diện tích lớn, giá bán cao nhưng lại thiếu sản phẩm nhà ở bình dân phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận dân cư đô thị.

Cụ thể, nhu cầu nhà ở của người dân thuộc phân khúc trung, cao cấp giá từ 25 triệu đồng/m2 trở lên chỉ chiếm khoảng 20-30% thị trường tùy từng địa phương và tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn. Trong khi đó, nhu cầu phân khúc nhà ở bình dân, giá dưới 25 triệu đồng/m2 chiếm đến 70-80% thị trường nhưng nguồn cung hiện nay lại thiếu hụt.