AIA Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 13/08/2020 19:46

Sáng 13-8, AIA Việt Nam quyết định hỗ trợ tài chính đối với lực lượng y tế chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng và các tỉnh thành khác với khoản trợ cấp một lần 10.000.000 đồng/người.





Ông Wayne Besant, TGĐ AIA Việt Nam trao tặng séc hỗ trợ tài chính với tổng giá trị 23 tỉ đồng cho đại diện Bộ Y tế

Theo đó, đối tượng chương trình mở rộng cho tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, nhân viên phục vụ, nhân viên dọn dẹp, đầu bếp, tình nguyện viên hiện đang công tác và có hợp đồng lao động trực tiếp với các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở xét nghiệm, bệnh viện dã chiến tham gia xét nghiệm chẩn đoán, điều trị dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, các đối tượng trên nếu không may có chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian của chương trình sẽ nhận khoản trợ cấp một lần 10.000.000 đồng. Trường hợp họ chẳng may tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ được chi trả 100.000.000 đồng.

Ông Wayne Besant, TGĐ AIA Việt Nam chia sẻ: "Với quyết định hỗ trợ tài chính này, chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và đồng hành của mình đối với các y bác sỹ và đội ngũ nhân viên y tế với hy vọng được chung tay góp sức chiến đấu với đại dịch".

Để biết thêm thông tin chi tiết truy cập tại: https://www.aia.com.vn/vi/COVID-19/bao-ve-dac-biet-y-te-tuyen-dau.html