Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh

Trung tâm Phát triển Toàn diện Mastercard (Trung tâm) vừa công bố hợp tác chiến lược với Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN Để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phát triển Toàn diện ASEAN - Mastercard tại Kuala Lumpur vào cuối tháng 10-2025.

Đây là bước hợp tác quan trọng, thể hiện cam kết của Mastercard trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng hành với người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Jon Huntsman, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc bộ phận Phát triển chiến lược, Mastercard và ông Tan Sri Nazir Razak, Chủ tịch ABAC Malaysia, tại lễ ký kết hợp tác tổ chức Hội nghị Phát triển Toàn diện ASEAN - Mastercard tại khu vực Đông Nam Á trong 3 năm tiếp theo

Sự hợp tác lần này cho thấy định hướng của Mastercard phù hợp với ưu tiên của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN, tập trung vào tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trong bối cảnh kinh tế – toàn cầu đang biến động. Hội nghị kế thừa thành công của Hội nghị thượng đỉnh Phát triển Toàn diện Toàn cầu do Trung tâm khởi xướng, với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và nâng cao sự thịnh vượng chung của khối ASEAN. Sự kiện là minh chứng cho cách các nhà lãnh đạo trong khu vực và cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng nhau tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người…

Hội nghị là nơi quy tụ các nhà lãnh đạo Chính phủ, những doanh nghiệp tiên phong và các tổ chức phát triển cùng tham gia một diễn đàn cấp cao hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững. Hội nghị sẽ nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số và các hình thức hợp tác hướng tới tác động xã hội.

Hội nghị thượng đỉnh Phát triển Toàn diện ASEAN - Mastercard đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm sẽ diễn ra vào ngày 24-10-2025 tại Kuala Lumpur, ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Hai hội nghị tiếp theo sẽ lần lượt được tổ chức vào năm 2026 và năm 2027.