Dự án

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP HCM

Thứ bảy, 16/08/2025 14:18

Triển lãm Quốc tế Vietbuild lần hai diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế Sky Expo (TP HCM), từ ngày 14-8 đến 18-8.

Triển lãm do Trung tâm Công Nghệ Thông tin - Bộ Xây dựng và Vietbuild phối hợp tổ chức thực hiện.

Với chủ đề “Bất động sản - Kiến trúc - Trang trí nội ngoại thất”, triển lãm quy tụ gần 1.400 gian hàng của 300 doanh nghiệp, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến và thương hiệu uy tín trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, trang trí nội ngoại thất. 

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP HCM- Ảnh 1.

Các nhóm ngành tiêu biểu như thiết bị nhà bếp, thiết bị điện, cửa và phụ kiện, vật liệu xây dựng, máy công nghiệp, máy chế biến gỗ, năng lượng mặt trời...

Sự kiện còn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan quản lý trong và ngoài khu vực, nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và ký kết hợp tác.

Đặc biệt, Triển lãm Vietbuild 2025 tại TP HCM lần này, hầu hết sản phẩm trưng bày tại triển lãm đã được các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu thị trường rất kỹ để đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng phát triển.

Các sản phẩm về xây dựng, vật liệu xây dựng, kiến trúc, trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, phù hợp với vùng miền, tính năng và chất lượng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng lớn, gắn liền với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng tầm cuộc sống…

Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2025 lần này tại TP HCM về xây dựng - vật liệu xây dựng - bất động sản và trang trí nội ngoại thất sẽ đem lại nhiều thành công và các doanh nghiệp sẽ ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế lớn, vượt qua các thách thức để khẳng định và phát triển trong hội nhập kinh tế thế giới.

