Doanh nhân

Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2025

Chủ nhật, 17/08/2025 13:42

Suntory PepsiCo Việt Nam vừa được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) tại giải thưởng HR Asia Awards 2025.

Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2025- Ảnh 1.

Suntory PepsiCo Việt Nam thúc đẩy chiến lược Đa dạng – Công bằng – Dunghợp (DEI) với niềm tin “Khi sự độc đáo được nuôi dưỡng, các đội nhóm sẽ vượtqua giới hạn để đổi mới

Đây là năm thứ ba liên tiếp công ty được vinh danh tại giải thưởng danh giá này.

Đáng chú ý, công ty được ghi nhận ở tất cả các hạng mục giải thưởng của HR Asia Awards như "Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời" (3 năm liên tiếp), "Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật" (2 năm liên tiếp), "Môi trường làm việc bền vững" (2 năm liên tiếp) và "Dẫn đầu công nghệ".

Hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Suntory PepsiCo dẫn đầu thị trường nước giải khát, đã và đang tạo việc làm cho hơn 2.800 lao động trực tiếp, trong đó 99% lao động là người Việt Nam. Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh trên cả nước, nổi bật là dự án nhà máy thứ 6 khởi công năm 2024 tại Tây Ninh – có quy mô lớn nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của tập đoàn.

Suntory PepsiCo triển khai chiến lược phát triển bền vững, tạo tác động tích cực cho môi trường và cộng đồng thông qua các chương trình hợp tác công – tư cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách Nhân sự tại Suntory PepsiCo Việt Nam, chia sẻ: "Được vinh danh ở tất cả các hạng mục giải thưởng tại HR Asia năm nay không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Suntory PepsiCo trong ngành nước giải khát Việt Nam, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài và bền vững của chúng tôi trong việc kiến tạo môi trường làm việc toàn diện, nuôi dưỡng nhân tài và đóng góp tích cực cho cộng đồng tại Việt Nam. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, xây dựng môi trường đào tạo nhân tài không chỉ cho Việt Nam mà còn trở thành nguồn nhân tài cho khu vực".

