Lãi suất có thể giảm nhẹ trong quý IV?

Thứ Bảy, 23/10/2021 15:01

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research có báo cáo thị trường tiền tệ tuần 11/10 - 15/10 đề cập thanh khoản hệ thống tiếp tục được hỗ trợ bởi việc đáo hạn của các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn đầu tháng 4 trong tuần qua. Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hầu như đi ngang ở mức thấp, kết tuần ở 0,68% cho kỳ hạn qua đêm và 0,81%, tăng 3 điểm cơ bản cho kỳ hạn 1 tuần.

Thông tin từ NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng tính đến tháng 7/10 đạt 7,42% so với đầu năm, tương đương với mức tăng 15% so với cùng kỳ. Tín dụng có dấu hiệu chậm lại trong 3 tháng qua dưới tác động của dịch bênh kéo dài. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ vẫn duy trì tương đương với tốc độ trước đại dịch, cho thấy các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cung cấp vốn vay ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp trong năm nay.

Tính đến cuối tháng 9, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy từ 23/01/2020 đạt trên 5,2 triệu tỷ đồng cho 800.000 khách hàng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho khoảng 1,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay chính sách tiền tệ của NHNN vẫn được điều hành theo xu hướng nới lỏng, đến ngày 07/10, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 5,65% so với cuối năm 2020 và tăng 11,56% so với cùng kỳ 2020. Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất cho vay giảm trong 9 tháng đầu năm, với mức giảm 0,6 – 0,7%/năm và lãi suất huy động cũng duy trì ở mức thấp.

SSI Research duy trì quan điểm chính sách tiền tệ trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục nới lỏng để hỗ trợ sự hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch và mặt bằng lãi suất huy động - cho vay được các tổ chức tín dụng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong quý IV.