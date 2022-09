Nhà đầu tư chọn shophouse biển 2 mặt tiền Ocean Residence vì điều gì?

Thứ Sáu, 10/12/2021 13:00

Nhà phố thương mại (shophouse) thường được nhà đầu tư ưu tiên đưa vào giỏ hàng, bởi tiềm năng kép để ở lẫn kinh doanh hay cho thuê. Đặc biệt, shophouse biển tại thành phố du lịch phát triển, hạ tầng giao thông thuận lợi và nằm trong dự án lớn quy hoạch bài bản như NovaWorld Phan Thiet tạo thành thế "kiềng ba chân" tăng giá trị cho sản phẩm.

Vị trí đắc địa với "đa tầng" kết nối



Dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư cả nước bởi vị trí đắc địa, hưởng lợi từ hệ thống giao thông được tỉnh đầu tư mạnh. Nổi bật là cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ thi công, khi hoàn thành đóng vai trò cầu nối trọng yếu từ TP.HCM đến Phan Thiết. Về đường hàng không, sân bay Phan Thiết đã tiến đến giai đoạn khởi công, dự kiến đưa vào vận hành cùng lúc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây năm 2022.

Shophouse biển 2 mặt tiền Ocean Residence dễ dàng kết nối toàn dự án NovaWorld Phan Thiet thông qua trục đường xuyên tâm lộ giới 24m.

Không những hưởng lợi từ vị trí đắc địa của toàn dự án NovaWorld Phan Thiet, phân khu Ocean Residence vừa được ra mắt tại NovaWorld Phan Thiet với định hướng là khu dân cư hiện đại giữa lòng siêu đô thị biển. Trong đó, dòng sản phẩm shophouse 2 mặt tiền thuộc phân khu Ocean Residence còn sở hữu sức hấp dẫn riêng khi được hưởng lợi từ trục đường xuyên tâm đi qua phân khu, có lộ giới 24 m kết nối toàn dự án, đồng thời tọa lạc trên cao độ lý tưởng 60 - 80 m so với mực nước biển.

Yếu tố tạo thêm khác biệt cho shophouse biển Ocean Residence phải kể đến không gian gần biển, tạo cảm giác thoải mái. Đặc biệt, phân khu này có có tầm nhìn toàn cảnh mảng xanh mát hút tầm mắt của sân golf PGA Ocean 18 hố đẳng cấp. Đây cũng là nơi sẽ tổ chức các giải đấu PGA Tour danh giá, thu hút hàng trăm nghìn khán giả và cộng đồng golfer đẳng cấp trong và ngoài nước. Do đó, khi đưa vào khai thác, sản phẩm shophouse biển 2 mặt tiền dễ dàng đón lượng khách từ nội khu lẫn các phân khu lân cận của dự án đến tham quan, mua sắm, giải trí.

Đẳng cấp của siêu đô thị biển được quy hoạch bài bản

Vị trí đắc địa là yếu tố đầu tiên để du khách lựa chọn điểm đến, nhưng trải nghiệm không gian, thiết kế, tiện ích mới đóng vai trò giữ chân và thuyết phục họ trở lại. NovaWorld Phan Thiet được đánh giá đáp ứng đủ những tiêu chí làm nên sức hút này với vốn đầu tư 5 tỷ USD, quy mô 1.000 ha, đường bờ biển kéo dài 7 km cùng hệ sinh thái hàng trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế như công viên giải trí 25 ha, công viên biển 16 ha hay trung tâm thi đấu, biểu diễn trong nhà sức chứa 10.000 chỗ…

Shophouse biển hưởng lợi từ hệ tiện ích đa dạng của dự án.

Riêng phân khu Ocean Residence cũng gây chú ý với nhà đầu tư bởi quy hoạch bài bản, sản phẩm shophouse và townhouse được sắp xếp đan xen, cộng hưởng giúp tăng giá trị và cơ hội kinh doanh. Đặc biệt, shophouse biển 2 mặt tiền có 2 lối đi riêng biệt và tạo dấu ấn khác biệt với phong cách shopping in the park.

Hàng trăm tiện ích nội, ngoại khu đẳng cấp như thỏi nam châm hút du khách đến trải nghiệm, mở ra mảnh đất kinh doanh màu mỡ cho phân khu Ocean Residence nói chung, đặc biệt là dòng sản phẩm shophouse.

Điểm dừng chân lý tưởng cho hàng triệu du khách và chuyên gia

Du lịch là một trong những ngành trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển của tỉnh Bình Thuận đến năm 2030. Từ nay đến hết năm 2025, Bình Thuận tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật du lịch. Tỉnh kỳ vọng đến năm 2030 trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 78.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10%-12% mỗi năm.

Du lịch Phan Thiết phát triển hứa hẹn mang lại nguồn khách dồi dào cho shophouse biển 2 mặt tiền Ocean Residence tại NovaWorld Phan Thiet.

Với chính sách đầu tư bài bản trong dài hạn cho du lịch, nguồn khách dồi dào đến với "thủ phủ resort" Phan Thiết hứa hẹn sẽ là động lực mạnh mẽ để hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại shophouse biển Phan Thiết phát triển. Đặc biệt, dòng sản phẩm shophouse biển Ocean Residence 2 mặt tiền, diện tích lớn 6 x 22m thuận lợi cho việc vừa để ở, vừa kinh doanh, đồng thời toạ lạc trong dự án tích hợp trải nghiệm "all in one" như NovaWorld Phan Thiet lại càng hấp dẫn du khách lẫn nhà đầu tư.

Cư dân và nguồn khách thuê nội khu có thể mang đến nguồn thu ổn định cho việc kinh doanh tại shophouse.

Bên cạnh nguồn khách du lịch dồi dào, cư dân và khách thuê nội khu cũng được kỳ vọng mang lại nguồn thu ổn định cho shophouse Ocean Residence. Ngoài ra, siêu đô thị biển NovaWorld Phan Thiet cũng sẽ là điểm đến thu hút lượng lớn cộng đồng chuyên gia trong, ngoài nước tham gia vận hành các tiện ích của siêu đô thị biển quy mô 1.000 ha.

Lợi thế về vị trí, quy hoạch tiện ích cộng hưởng cùng tệp khách hàng tiềm năng lớn tại NovaWorld Phan Thiet là nền tảng vững chắc để sản phẩm shophouse biển 2 mặt tiền Ocean Residence thu hút nhà đầu tư vững tin "xuống tiền". Sản phẩm này không chỉ là khoản đầu tư sinh lời hấp dẫn trong dài hạn mà còn là tài sản tích lũy đáng giá để chuẩn bị cho thế hệ sau.