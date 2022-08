Sunshine Group được vinh danh “Nhà phát triển BĐS hạng sang tiêu biểu nhất năm 2020”

Thứ Năm, 28/01/2021 13:49

Giải thưởng lần này là sự khẳng định về năng lực phát triển, hiệu quả và cam kết tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững của Sunshine Group.

Sunshine Group đã xuất sắc trở thành "Nhà phát triển BĐS hạng sang tiêu biểu nhất năm 2020" trong hệ thống giải thưởng Best of the Best 2020 do Tạp chí Robb Report Việt Nam bình chọn.

Vượt qua nhiều tên tuổi lớn



Đến hẹn lại lên, sự kiện tôn vinh các thương hiệu đỉnh cao Best of the Best đã diễn ra vào tối 26/1 vừa qua tại Tp.HCM. Đây là sự kiện thường niên do Tạp chí Robb Report Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo cùng những thương hiệu xuất sắc nhất trong năm.

Với giải thưởng Best of the Best 2020, các ứng cử viên từ những thương hiệu xa xỉ hàng đầu trên thị trường sẽ tranh tài tại 15 hạng mục bao gồm thời trang, xe hơi... cho đến bất động sản, khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Vượt qua nhiều tên tuổi lớn, Tập đoàn Sunshine đã giành chiến thắng thuyết phục ở hạng mục giải thưởng "Best Luxury Real Estate Developer of the year 2020" - Nhà phát triển BĐS tiêu biểu nhất năm 2020 nhờ những dấu ấn nổi trội trong năm qua. Giải thưởng lần này là sự khẳng định về năng lực phát triển, hiệu quả và cam kết tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững của Sunshine Group. Đồng thời, cũng là lời khẳng định vị thế và bước tiến mới của Sunshine Group, bởi trước đó, năm 2019, Sunshine Group cũng vinh dự giành được giải thưởng ở hạng mục "Dự án cao cấp ứng dụng công nghệ đỉnh cao 2019" cho dự án Sunshine Horizon.

BTC giải thưởng Best of the Best 2020 đánh giá cao những giá trị mà Sunshine Group tạo dựng được trong giai đoạn nền kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn, biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Không chỉ các dự án hoàn thành, bàn giao với chất lượng tốt, Sunshine Group còn liếp tiếp cho ra đời những dòng sản phẩm mới, có khả năng dẫn dắt thị trường. Tiêu biểu như dự án Sunshine Green Iconic, mở đầu xu hướng dự án Xanh - Thông minh, chuỗi siêu dự án Sunshine Heritage - tiên phong dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn và phát triển di sản. Bên cạnh đó, nhà phát triển BĐS này còn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện hệ sinh thái khép kín toàn diện cho cư dân.

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Trần Anh Quân – Phó TGĐ Thường trực Tập đoàn Sunshine, cho biết: "Khi phát triển bất kỳ dự án nào, Sunshine Group luôn tính toán cực kỳ cẩn trọng với phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm". Best Luxury Real Estate Developer of the year 2020 đã khẳng định giá trị cốt lõi của chúng tôi với ngành bất động sản. Sunshine Group sẽ phát triển những dự án không những đem lại giá trị thiết thực cho nền kinh tế mà còn góp phần nâng tầm các giá trị sống của cộng đồng cư dân."

Trong hành trình phát triển của mình, đến nay Sunshine Group đã và đang sở hữu danh mục đầu tư gồm gần 40 dự án trải dài trên khắp cả nước. Tập đoàn Sunshine đã hình thành chuỗi khép kín khi phát triển thành nhà đầu tư và phát triển dự án bất động sản. Những năm qua, Sunshine Group đều đạt tỷ suất sinh lời cao, với doanh thu liên tục tăng hằng năm… Với giải thưởng Nhà phát triển BĐS tiêu biểu nhất năm 2020, những nỗ lực và thành quả của Tập đoàn Sunshine đã được ghi nhận xứng đáng.

Tập đoàn đa ngành hàng đầu thị trường

Không chỉ khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực Bất động sản, Sunshine Group đặt tham vọng vươn lên trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Xây dựng, Công nghệ, Tài chính, Giáo dục, Y tế, Công nghiệp, Truyền hình & Giải trí, Thương mại, Dịch vụ.

Để đạt được mục tiêu, Sunshine Group đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Có thể kể đến như kế hoạch xây dựng chuỗi trung tâm tài chính (Financial Hub) quy mô tại các thành phố lớn của Việt Nam. Mỗi Financial Hub là một hệ sinh thái tài chính khép kín, quy tụ các quỹ đầu tư, sàn giao dịch chứng khoán & tiền tệ, bảo hiểm…

Sunshine Group đang trong quá trình kiến tạo một hệ thống ngân hàng số (Digital Banking) kiện toàn, chuyên sâu, đạt chuẩn quốc tế. Mô hình này dự kiến sẽ làm thay đổi tư duy và phương thức giao dịch ngân hàng truyền thống thông thường khi ứng dụng công nghệ thông minh vào tài chính cùng với trí tuệ nhân tạo AI, big Data, điện toán đám mây... hứa hẹn mang đến sự đột phá cho diện mạo ngành ngân hàng ở Việt Nam.

Sunshine Group sẽ kiến tạo một ngân hàng số chuẩn quốc tế

Trong giai đoạn tới, Sunshine Group đặt mục tiêu xây dựng hệ thống bệnh viện khách sạn thông minh 4.0 đầu tiên tại Việt Nam, phát triển các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử do Sunshine Tech nghiên cứu và phát triển, xây dựng hệ thống trường quốc tế liên cấp…

Với phương châm tích cực trong đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh nhưng bền vững, kinh doanh có trách nhiệm, nhân văn, hội nhập toàn cầu, Sunshine Group luôn chủ động trước thị trường để hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng. Đây chính là nền móng để Sunshine Group định vị thương hiệu tại thị trường trong nước cũng như chinh phục khách hàng quốc tế.