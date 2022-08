Thế Giới Di Động dẫn đầu nơi làm việc tốt nhất ngành bán lẻ năm 2020

Về Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG tại HOSE) vận hành các chuỗi bán lẻ thegioididong.com , Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh, An Khang, BigPhone, Bluetronics, Công ty đã xây dựng được một dịch vụ khách hàng khác biệt vượt trội với văn hoá đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.

Thế Giới Di Động cũng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng những giải thưởng quan trọng như Doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn kinh tế Thế giới, Top 5 nhà bán lẻ vượt trội (Best of the Best Awards), Công ty Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp trong top 50 công ty niêm yết hàng đầu Châu Á TBD của Forbes Châu Á, Top 100 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương 2018, doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 Việt Nam…