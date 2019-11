Nhớ 3 điều này, không lo phá sản khi đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Thứ Bảy, 30/11/2019 11:03

Sự đổ vỡ của Cocobay Đà Nẵng cho thấy những nhà đầu tư đã bỏ qua quá nhiều điều kiện để cân nhắc trước khi đầu tư.

Thebalance.com là một trong những trang web tư vấn về đầu tư cá nhân rất thành công của Mỹ, được đánh giá cao với nhiều giải thưởng uy tín như The Telly Awards, The Communicator Awards và Eppy Awards. Đối với các khoản đầu tư cá nhân về bất động sản, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng, The Balance đã có nhiều bài viết tư vấn đi vào những vấn đề thực tế, góp phần mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư. Trong bài viết Mua căn hộ cho thuê có phải là một khoản đầu tư tốt? (Is Buying a Condo a Good Investment?) chuyên gia Dana Anspach – người từng là cố vấn chính cho các tập đoàn tài chính như Wealth Management Solutions, LLC và 1st Global – đã có những lời khuyên rất đơn giản để không bị sa lầy khi chọn lựa bất động sản đầu tư.

Chuyên gia tài chính Dana Anspach khẳng định: "Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư bất động sản nào, bạn cũng phải đánh giá các giả định của mình thực tế sẽ ra sao. Dưới đây là một số câu hỏi bổ sung để xem xét trong việc xác định xem condotel bạn chọn sẽ là một khoản đầu tư tốt trong tương lai hay không".

Dana Anspach đưa ra các yếu tố phải cân nhắc khi đầu tư condotel, bao gồm:

-Căn hộ nằm trong một khu vực có nhu cầu cho thuê

-Có phải trong một khu vực đang trở nên giảm hoặc tăng sự hấp dẫn với mọi người?

-Một bất động sản nào đó có ảnh hưởng lớn trong khu vực có thể đóng cửa và khiến nhu cầu cho thuê giảm?

-Có thể xây dựng một khu chung cư mới gần đó, khiến bạn cần những cải tiến hơn để cạnh tranh?

Bài kiểm tra đầu tiên về việc chuẩn bị đầu tư bất động sản của chuyên gia tài chính Dana Anspach rõ ràng đã chỉ rõ những điểm quang trọng sau: Vị trí, Vị trí – Tầm ảnh hưởng của khu vực, bất động sản cạnh tranh xung quanh.

Đặt lên bàn cân so sánh, trong tất cả các khu vực đang phát triển nóng về condotel, từ Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang, tỉnh nào thực sự có du lịch phát triển ổn định?

Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy, 10 tháng năm 2019 Việt Nam đã đón 213.291 lượt khách du lịch tàu biển, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo thống kê của Sở Du lịch, tháng 10-2019, Khánh Hòa đã đón khoảng 12.000 lượt khách du lịch tàu biển đến tham quan, mua sắm. Tính đến hết tháng 10, Khánh Hòa đón gần 97.000 lượt khách du lịch tàu biển, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018. Liên tiếp trong nhiều năm qua, Khánh Hòa là tỉnh có chỉ số ổn định và phát triển bền vững về du lịch. Vì vậy nhu cầu xây dựng khách sạn mới, tăng số phòng lưu trú và các phòng phục vụ khách nước ngoài đang trở thành nhu cầu thực sự chứ không phải ăn theo phong trào như một số khu vực khác.



Việc lượng khách du lịch đến Khánh Hòa trong và ngoài nước liên tục tăng đều qua các năm đã phần nào phản ánh được tiềm năng khai thác du lịch của Nha Trang nói riêng và toàn tỉnh Khánh Hòa nói chung.

So sánh với các tỉnh miền Trung và các tỉnh có biển thì Khánh Hòa được thiên nhiên ưu ái hơn nhiều với đường bờ biển đẹp kéo dài 385 km với gần 200 đảo ven bờ và hơn 100 đảo, bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa. Trong đó có 4 vịnh lớn là Vân Phong, Nha Phu, Nha Trang và Cam Ranh. Đặc biệt, Vịnh Nha Trang từ lâu đã được ghi nhận là Một trong 29 Vịnh đẹp nhất thế giới. Vì vậy, khác với nhiều tỉnh mới góp mặt vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng phải tung hàng loạt "bom tấn" quảng cáo, như Cocobay Đà Nẵng (thực tế vị trí tại Quảng Nam) phải tốn hơn triệu đô mời cầu thủ quốc tế khoe mua nhà, chiếm sóng truyền hình, chạy quảng cáo dồn dập… thì bất động sản Khánh Hòa, đặc biệt trong thành phố Nha Trang cứ tung hàng lại hết.



Theo hướng dẫn của chuyên gia tài chính Dana Anspach, nếu bạn đã chọn một vị trí tốt cho bất động sản condotel thì việc tiếp theo phải xác định mức độ cạnh tranh với các bất động sản xung quanh. Tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình đạt trên 54% toàn tỉnh Khánh Hòa, riêng khách sạn 4 và 5 sao ở Nha Trang luôn có tỷ lệ trên 70%. Đây là chỉ số kim cương dành cho mọi nhà đầu tư condotel yên tâm khi đầu tư vào bất động sản du lịch, căn hộ khách sạn tại Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng.