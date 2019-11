Bosch và FPT IS cung cấp giải pháp giao thông thông minh

Thứ Tư, 27/11/2019 18:26

Tập đoàn Bosch Việt Nam và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vừa ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển giải pháp Giao thông thông minh cho Việt Nam, Campuchia, Myanmar với tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, FPT IS sẽ đóng vai trò là nhà tích hợp hệ thống và cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ; Bosch Việt Nam sẽ cung cấp thiết bị (phần cứng) và nền tảng quản lý hệ thống giám sát an ninh và an toàn lên tới 200.000 điểm. Cả hai bên sẽ phối hợp cùng nhau xây dựng và triển khai các giải pháp thông minh, phù hợp với đặc tính của từng thành phố trọng điểm và địa phương nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại, hướng tới mô hình giao thông an toàn và xã hội an ninh.



Với hơn 100 năm kinh nghiệm, Bosch đang là nhà cung cấp hệ thống và công nghệ an ninh, an toàn và truyền thông hàng đầu thế giới cho nhiều lĩnh vực.

Sỡ hữu thế mạnh ở lĩnh vực giao thông, FPT IS đã có những nghiên cứu và giải pháp cải thiện mạng lưới giao thông công cộng. Hiện tại, FPT IS cung cấp 4 nhóm giải pháp phục vụ cho giao thông vận tải: Pháp luật và Thực thi, Quản lý hạ tầng giao thông, Quản lý thiết bị đầu cuối và Quản lý giao thông (ITS).

Thông qua lần hợp tác này, hệ thống hạ tầng đường bộ trong các đô thị lớn sẽ được nâng cấp với giải pháp quản lý và giám sát thông minh. Cụ thể, các hạng mục triển khai bao gồm hệ thống Video giám sát dùng cho quản lý giao thông như: phạt nguội, đo lường lưu lượng, mật độ để điều tiết giao thông…và quy hoạch đô thị: cải thiện tuyến đường, mở rộng, thay đổi các chốt giao thông…

Bà Becky Võ, Giám đốc khu vực (Việt Nam, Campuchia, Myanmar), Bộ phận Công nghệ Tòa nhà, Tập đoàn Bosch, kỳ vọng: "Cùng với FPT IS là nhà tích hợp hệ thống giàu kinh nghiệm tại địa phương, chúng tôi tin rằng công nghệ của Bosch sẽ giúp nâng chuẩn quản lý giao thông trong khu vực, đóng góp mạnh mẽ đến quá trình xây dựng đô thị thông minh, để mang đến cuộc sống an ninh và an toàn hơn cho người dân".

Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, chia sẻ FPT IS rất chú trọng và không ngừng nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ giải quyết vấn đề liên quan đến đô thị hóa theo hướng tiếp cận đổi mới và xây dựng đô thị thông minh. "Chúng tôi rất vinh hạnh khi trở thành đối tác của Bosch cùng đồng hành trong quá trình xây dụng và phát triển thành phố thông minh của đô thị"- ông Triều nói.