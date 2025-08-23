Doanh nhân

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Thứ bảy, 23/08/2025 21:51

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương trình hiến máu Giọt thương 2025.

Từng giọt máu trao đi là những yêu thương gửi tới cộng đồng, lan tỏa giá trị sống đẹp mà Tập đoàn đã kiên trì vun đắp.

Chương trình Giọt thương 2025 nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share của ROX Group. Đây là năm thứ ba liên tiếp Tập đoàn phối hợp với ngân hàng MSB và bệnh viện Việt Đức tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Trong bối cảnh nguồn máu tại các bệnh viện khan hiếm, Giọt thương 2025 đã được tổ chức sớm hơn một tháng, kịp thời tiếp sức cho những bệnh nhân đang chờ máu.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp- Ảnh 1.

Hàng trăm người đăng ký tham gia - con số biết nói về sức mạnh lan tỏa của lòng nhân ái.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp- Ảnh 2.

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện Việt Đức đồng hành cùng Giọt thương 2025 để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho từng đơn vị máu.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp- Ảnh 3.

Cán bộ nhân viên ROX Group cùng nhau tham gia hiến máu, lan tỏa yêu thương và ‘trách nhiệm chủ động’ với cộng đồng.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp- Ảnh 4.

Một cặp vợ chồng cùng hiến máu năm thứ hai liên tiếp tại chương trình Giọt thương.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp- Ảnh 5.

Nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục trở lại với chương trình, bền bỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia và truyền cảm hứng về lối sống đẹp.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp- Ảnh 6.

Một cánh tay được đưa ra là rất nhiều yêu thương và hi vọng được gửi trao.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp- Ảnh 7.

Mỗi chứng nhận hiến máu là dấu ấn tự hào của từng cá nhân khi được góp sức cứu người.

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp- Ảnh 8.

Sự nhiệt tình của các tình nguyện viên đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và góp sức vào thành công của Giọt thương 2025.

Giọt thương 2025 khép lại với 661 đơn vị máu được trao tặng. Đây vừa là món quà của sự sống, vừa minh chứng cho cam kết chia sẻ yêu thương với cộng đồng mà ROX Group đã theo đuổi nhiều năm qua.

"Chúng tôi tin rằng, chương trình Giọt thương sẽ tiếp tục là cầu nối nhân ái, gắn kết người ROX cùng vun đắp những giá trị sống đẹp, gắn kết cộng đồng và chủ động kiến tạo giá trị bền vững", đại diện BTC chia sẻ.

Suốt 29 năm phát triển, ROX Group luôn coi việc giải quyết các vấn đề cộng đồng là nhiệm vụ song hành với kinh doanh. Tập đoàn xây dựng chuỗi hoạt động ROX Share, gồm "Chia sẻ yêu thương" và "Cùng em tới trường", tập trung hỗ trợ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước qua các hoạt động thiết thực như tặng quà Tết, xây nhà đại đoàn kết, làm cầu dân sinh…

Đồng thời, cán bộ nhân viên được khuyến khích lan tỏa lối sống đẹp qua hiến máu nhân đạo, nấu cơm thiện nguyện, đi bộ gây quỹ hay quyên góp. Giá trị nhân văn dần trở thành nét văn hóa, cách ứng xử của người ROX, nơi sống đẹp được đo bằng lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.


T.Nguyên

