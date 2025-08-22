Doanh nhân

Emirates SkyCargo tăng cường kết nối toàn cầu cho hàng hóa Việt Nam

Thứ sáu, 22/08/2025 21:00

Emirates SkyCargo mở rộng năng lực vận tải tại Đông Á và Đông Nam Á, coi Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng chiến lược.

Emirates SkyCargo - bộ phận vận tải hàng hóa của hãng hàng không Emirates - mở rộng năng lực vận tải tại Đông Á và Đông Nam Á, coi Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng chiến lược.

Emirates SkyCargo tăng cường kết nối toàn cầu cho hàng hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Emirates SkyCargo vừa công bố đang vận chuyển hơn 21.000 tấn hàng hóa mỗi tuần từ 25 cửa ngõ thuộc 12 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Á và Đông Nam Á. Mạng lưới này được hỗ trợ bởi đội bay gồm 44 máy bay vận tải chuyên dụng, 13 chuyến bay thuê bao và hơn 300 chuyến bay chở khách.

Trong năm tài chính 2024-2025, Emirates SkyCargo đã vận chuyển 13.873 tấn hàng hóa từ Việt Nam. Doanh nghiệp hiện khai thác 3 chuyến bay chở hàng chuyên dụng mỗi tuần đến Hà Nội, đồng thời kết hợp với các chuyến bay chở khách để mở rộng năng lực vận tải. Các mặt hàng chủ lực gồm điện tử, dệt may, nông sản và hải sản tươi sống.

Ông Abdulla Alkhallafi, Phó Chủ tịch phụ trách Vận tải Hàng hóa khu vực Viễn Đông và Châu Úc, cho biết: “Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang dẫn dắt tốc độ giao thương quốc tế. Chúng tôi tiếp tục mở rộng tuyến bay và quan hệ đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp khu vực”.

Emirates SkyCargo tăng cường kết nối toàn cầu cho hàng hóa Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Cao Dương, Giám đốc Vận tải Hàng hóa Emirates, nhấn mạnh dịch vụ vận tải của hãng trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics khu vực vào năm 2045.

Hiện mỗi tuần Emirates SkyCargo vận chuyển khoảng 450 tấn nông sản, 100 tấn dược phẩm, 75 tấn thiết bị điện tử và hơn 1.300 tấn hàng thương mại điện tử từ Đông Á đi toàn cầu. Với mạng lưới hơn 145 điểm đến trên thế giới, hãng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương và khu vực.

M. Huy

Đông Nam Á

hỗ trợ doanh nghiệp

năng lực cạnh tranh

thương mại điện tử
Ba ngàn suất quà tặng trẻ mồ côi, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn

Ba ngàn suất quà tặng trẻ mồ côi, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn

Doanh nhân 14:36

Hàng ngàn em nhỏ đã nhận quà và vui chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen trong chương trình "Vòng tay yêu thương-Chắp cánh ước mơ, vững bước tới trường".

Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô LG Electronics nhận chứng nhận an ninh mạng

Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô LG Electronics nhận chứng nhận an ninh mạng

Doanh nhân 10:53

Trung tâm sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của LG Electronics tại Hải Phòng đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn An ninh mạng cấp độ 3 từ TÜV Rheinland.

Con đường vượt chông gai đến UAV

Con đường vượt chông gai đến UAV

Doanh nhân 10:18

Đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV của một doanh nghiệp Việt là kết quả của một chặng đường 10 năm đối mặt thất bại cay đắng nhưng luôn "lì đòn" không bỏ cuộc...

Sơn và chất phủ của AkzoNobel góp phần thúc đẩy các công trình xanh

Sơn và chất phủ của AkzoNobel góp phần thúc đẩy các công trình xanh

Vật tư 09:27

Lần đầu tiên, một buổi hội thảo chuyên biệt với chủ đề "Giải pháp xanh từ sơn và chất phủ" từ các đơn vị kinh doanh của AkzoNobel đã được tổ chức tại Hà Nội.

Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2025

Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2025

Doanh nhân 13:42

Suntory PepsiCo Việt Nam vừa được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) tại giải thưởng HR Asia Awards 2025.

Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh

Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh

Doanh nhân 13:23

Mastercard hợp tác với Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phát triển Toàn diện ASEAN - Mastercard tại Kuala Lumpur vào cuối tháng 10.

Masterise Group lan tỏa tinh thần yêu nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9

Masterise Group lan tỏa tinh thần yêu nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9

Doanh nhân 08:00

Masterise Group không chỉ chung tay lan tỏa tự hào dân tộc, còn cam kết một DN tư nhân sẵn sàng nhận nhiệm vụ, cùng Việt Nam kiến tạo tương lai bền vững.

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP HCM

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP HCM

Dự án 14:18

Triển lãm Quốc tế Vietbuild lần hai diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế Sky Expo (TP HCM), từ ngày 14-8 đến 18-8.

Ngân hàng số Cake by VPBank và MISA ký hợp tác chiến lược toàn diện

Ngân hàng số Cake by VPBank và MISA ký hợp tác chiến lược toàn diện

Số hóa 12:50

Cake by VPBank và CTCP MISA ký thỏa thuận Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện hệ sinh thái tài chính số cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể.

MSB và VNG ký kết hợp tác chiến lược, nâng tầm trải nghiệm khách hàng trên Zalo

MSB và VNG ký kết hợp tác chiến lược, nâng tầm trải nghiệm khách hàng trên Zalo

Số hóa 10:43

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG và Ngân hàng MSB chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược Mang dịch vụ tài chính số của MSB lên nền tảng Zalo.

XEM THÊM