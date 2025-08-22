Emirates SkyCargo tăng cường kết nối toàn cầu cho hàng hóa Việt Nam

Emirates SkyCargo - bộ phận vận tải hàng hóa của hãng hàng không Emirates - mở rộng năng lực vận tải tại Đông Á và Đông Nam Á, coi Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng chiến lược.

Emirates SkyCargo vừa công bố đang vận chuyển hơn 21.000 tấn hàng hóa mỗi tuần từ 25 cửa ngõ thuộc 12 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Á và Đông Nam Á. Mạng lưới này được hỗ trợ bởi đội bay gồm 44 máy bay vận tải chuyên dụng, 13 chuyến bay thuê bao và hơn 300 chuyến bay chở khách.

Trong năm tài chính 2024-2025, Emirates SkyCargo đã vận chuyển 13.873 tấn hàng hóa từ Việt Nam. Doanh nghiệp hiện khai thác 3 chuyến bay chở hàng chuyên dụng mỗi tuần đến Hà Nội, đồng thời kết hợp với các chuyến bay chở khách để mở rộng năng lực vận tải. Các mặt hàng chủ lực gồm điện tử, dệt may, nông sản và hải sản tươi sống.

Ông Abdulla Alkhallafi, Phó Chủ tịch phụ trách Vận tải Hàng hóa khu vực Viễn Đông và Châu Úc, cho biết: “Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang dẫn dắt tốc độ giao thương quốc tế. Chúng tôi tiếp tục mở rộng tuyến bay và quan hệ đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp khu vực”.

Ông Cao Dương, Giám đốc Vận tải Hàng hóa Emirates, nhấn mạnh dịch vụ vận tải của hãng trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics khu vực vào năm 2045.

Hiện mỗi tuần Emirates SkyCargo vận chuyển khoảng 450 tấn nông sản, 100 tấn dược phẩm, 75 tấn thiết bị điện tử và hơn 1.300 tấn hàng thương mại điện tử từ Đông Á đi toàn cầu. Với mạng lưới hơn 145 điểm đến trên thế giới, hãng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương và khu vực.