Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô LG Electronics nhận chứng nhận an ninh mạng

Thứ năm, 21/08/2025 10:53

Trung tâm sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của LG Electronics tại Hải Phòng đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn An ninh mạng cấp độ 3 từ TÜV Rheinland.

Hệ thống Quản lý An toàn An ninh mạng (Cyber Security Management System - CSMS) là khung chuẩn quốc tế nhằm đánh giá hệ thống quy trình quản lý an ninh mạng áp dụng xuyên suốt toàn bộ vòng đời của xe và linh kiện từ giai đoạn lập kế hoạch, phát triển, sản xuất đến vận hành và quản lý hậu sản xuất.

Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô LG Electronics nhận chứng nhận an ninh mạng- Ảnh 1.

Trung tâm sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất của LG Electronics tại Hải Phòng

Nhà máy tại Hải Phòng, nơi sản xuất phần lớn linh kiện cho các hãng xe hàng đầu thế giới, là cơ sở đầu tiên trên thế giới được TÜV Rheinland chứng nhận đạt đồng thời cả CSMS Cấp độ 2 và Cấp độ 3. Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kỷ nguyên ô tô định nghĩa bằng phần mềm (SDV), đảm bảo an ninh mạng đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các rủi ro trong quá trình sản xuất ngày càng gia tăng, đòi hỏi các nhà cung cấp phải triển khai những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ và được tiêu chuẩn hóa.

LG đã và đang thắt chặt an ninh mạng trên tất cả các lĩnh vực. Ở cấp độ quản trị doanh nghiệp, LG đã đạt chứng nhận CSMS Cấp độ 2 vào năm 2023 và Cấp độ 3 vào năm 2024. Sau nhà máy Hải Phòng, LG đang nỗ lực để đạt được chứng nhận này ở các cơ sở sản xuất khác.

Năm 2024, LG cũng đạt chứng nhận Automotive SPICE for Cybersecurity, tiêu chuẩn do các hãng sản xuất ô tô châu Âu xây dựng để đánh giá an ninh mạng và độ tin cậy của phần mềm từ các đơn vị cung cấp linh kiện. Các hãng ô tô lớn của Mỹ, bao gồm General Motors và Ford, hiện cũng đang áp dụng tiêu chuẩn này trong quá trình đánh giá các nhà cung cấp.

Ông Seokhyun Eun, Chủ tịch Công ty Giải pháp Ô tô LG (LG Vehicle Solution Company), chia sẻ: "Việc đạt được các chứng nhận được công nhận toàn cầu như CSMS cấp độ 3 từ TÜV Rheinland góp phần khẳng định LG là một đối tác tin cậy của các hãng xe trên toàn thế giới. Thông qua những cam kết về an ninh và chất lượng, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao vị thế dẫn đầu của LG trên thị trường linh kiện ô tô".




Song Hà

