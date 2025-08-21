Sơn và chất phủ của AkzoNobel góp phần thúc đẩy các công trình xanh

Tại hội thảo, những giải pháp toàn diện cho sơn và chất phủ ứng dụng trong nhiều lĩnh vực được giới thiệu, đồng thời các sáng kiến xanh mới nhất cho công trình dự án cũng được chia sẻ và đã tái khẳng định cam kết của AkzoNobel về chiến lược phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Đại diện ngành hàng Sơn Bảo vệ của AkzoNobel trao đổi cùng ông Douglas Lee Snyder – Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam.



Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư và các đối tác chiến lược trong phân khúc dự án. Đặc biệt, chương trình vinh dự có sự góp mặt của hai diễn giả uy tín: ông Douglas Lee Snyder – Giám đốc Điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, và bà Pamela Phua – Giám đốc Phát triển Bền vững và Cải tiến Sản phẩm của AkzoNobel.

Hội thảo này được 3 đơn vị kinh doanh chủ lực của AkzoNobel là Sơn Bảo vệ (Protective Coatings), Sơn Trang trí (Decorative Paints) và Sơn Bột tĩnh điện (Powder Coatings) phối hợp thực hiện. Thông qua hội thảo, AkzoNobel giới thiệu bộ giải pháp sơn và chất phủ toàn diện, tích hợp nhiều công nghệ đột phá nhằm đáp ứng linh hoạt và hiệu quả cho đa dạng nhu cầu của các công trình hiện đại.

Ngành hàng Sơn Bột tĩnh điện, một trong 3 đơn vị kinh doanh chủ lực của AkzoNobel

Tại hội thảo, ông Douglas Lee Snyder, Giám đốc Điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững và vai trò cung ứng vật liệu xanh. Bên cạnh đó, bà Pamela Phua, Giám đốc Phát triển Bền vững và Cải tiến Sản phẩm của AkzoNobel, cũng đã chia sẻ về chiến lược toàn cầu, các sáng kiến cải tiến sản phẩm và vai trò của lớp phủ trong giảm phát thải carbon. Những nội dung này một lần nữa khẳng định cam kết của AkzoNobel với mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm đóng góp cho mục tiêu xanh của ngành xây dựng.

Bà Şirvan Canitez, Giám đốc Thương mại ngành hàng Sơn Bột tĩnh điện khu vực Nam Á – Thái Bình Dương của AkzoNobel, khẳng định: "Phát triển bền vững là trọng tâm tại AkzoNobel. Chúng tôi liên tục đổi mới để mang đến các giải pháp sơn và chất phủ giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và đạt được các mục tiêu xanh. Hội thảo là cầu nối chiến lược để chúng tôi cùng khách hàng và đối tác tại Việt Nam chia sẻ công nghệ, thúc đẩy hợp tác và kiến tạo công trình bền vững, thân thiện với môi trường".

Bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý Sản phẩm AkzoNobel khu vực Đông Nam Á chia sẻ tại hội thảo

Bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý Sản phẩm AkzoNobel khu vực Đông Nam Á, chia sẻ "AkzoNobel luôn nỗ lực biến cam kết bền vững thành những giải pháp thực tiễn. Chúng tôi lắng nghe khách hàng để ai cũng có thể tìm thấy các giải pháp giải quyết vấn đề của mình. AkzoNobel hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên các tiêu chuẩn mới cho một tương lai xanh hơn, an toàn và hiệu quả hơn".

Phát biểu tại hội thảo, ông Douglas Lee Snyder, nhấn mạnh: "Xây dựng bền vững không chỉ nằm ở thiết kế thông minh hay năng lượng tái tạo, mà còn phụ thuộc vào chất lượng và nguồn gốc vật liệu, trong đó sơn và chất phủ đóng vai trò then chốt. Chúng tôi luôn khuyến khích các chủ đầu tư, kiến trúc sư lựa chọn giải pháp vật liệu xanh để vừa đạt chứng nhận công trình xanh như LOTUS, vừa góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững quốc gia".

AkzoNobel không ngừng đổi mới nhằm hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững, thông qua việc tích hợp công nghệ tiên tiến vào từng dòng sản phẩm.

Ông Douglas Lee Snyder, Giám đốc Điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Tiêu biểu là dòng Sơn Bảo vệ với khả năng chống ăn mòn và chống cháy vượt trội, giúp bảo vệ tài sản và con người một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các dòng Sơn Trang trí được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như Keep Cool™ giúp giảm nhiệt độ bề mặt lớp vỏ công trình, giải pháp Express giúp hệ sơn không cần sử dụng sơn lót mà vẫn tăng cường độ bền, cải thiện tiến độ, tiết kiệm nhân công và chi phí vận hành.

Ngoài ra, dòng Sơn Bột tĩnh điện bao gồm các sản phẩm mang thương hiệu Interpon đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong ngành, trong đó Futura là sản phẩm được các kiến trúc sư đặc biệt ưa chuộng hơn 25 năm qua.

Với sứ mệnh "Paint the Future – Kiến tạo tương lai", AkzoNobel luôn nỗ lực mang đến các giải pháp giải quyết những vấn đề trong ngành sơn và chất phủ để hướng đến mục tiêu bền vững, giúp giảm phát thải, bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm tài nguyên. Không chỉ dừng ở sản phẩm, AkzoNobel còn chủ động thúc đẩy xây dựng xanh tại Việt Nam thông qua hợp tác với các tổ chức uy tín như Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam và tích cực tham gia các diễn đàn chuyên ngành trong nước và quốc tế.