Ba ngàn suất quà tặng trẻ mồ côi, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn

Chương trình do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức ngày 19-8 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (thành phố Hồ Chí Minh).

Không chỉ được tham gia các trò chơi hiện đại, trò chơi cảm giác mạnh, khám phá khu thủy cung, khu khủng long, đại biểu thiếu nhi của chương trình còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tranh tài qua những trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ.

Ngoài ra, các em còn được giao lưu, tham gia trò chơi tập thể tăng tính gắn kết, rèn luyện tinh thần đồng đội và tạo nên nhiều ký ức tuổi thơ đáng nhớ; đồng thời được nhận được hàng nghìn phần quà ý nghĩa gồm balo, tập sách, dụng cụ học tập, bánh kẹo, sữa... Ước tính, tổng kinh phí triển khai chương trình là khoảng 1,8 tỉ đồng.

Được biết, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng chia sẻ một phần mất mát với trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố mang tên Bác, từ tháng 12-2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai chương trình "ATM yêu thương-Bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19".

Theo đó, Hội đã cùng các nhà hảo tâm và doanh nghiệp ký kết bảo trợ trẻ em thông qua nhiều hình thức như: chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần, tạo điều kiện học tập, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sau khi trưởng thành...

Tính đến ngày 31-7-2025, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã giải ngân hơn 18 tỉ đồng qua các hoạt động liên quan.

Cùng với đó, Trung ương Hội và các doanh nghiệp hội viên hiện đang đồng hành với Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật Việt Nam trong việc bảo trợ hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi trên khắp cả nước.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, thời gian tới đây, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, doanh nhân trẻ trên cả nước tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong những hoạt động chăm lo trẻ em hoàn cảnh khó khăn nói chung, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng.