Con đường vượt chông gai đến UAV

Ít ai biết rằng đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) của một doanh nghiệp Việt là kết quả của một chặng đường 10 năm đối mặt liên tiếp những thất bại cay đắng nhưng luôn "lì đòn" không bỏ cuộc...

Từ những năm 2016 - 2017, CT Group đã có chiến lược phát triển ngành máy bay không người lái (UAV) và bắt đầu nghiên cứu về UAV. Đến năm 2020, giữa đại dịch COVID-19, lúc ngành UAV tại Việt Nam còn sơ khai, CT Group đã liên kết với một đơn vị làm UAV về nông nghiệp lớn nhất Việt Nam lúc đó và thành lập Công ty Dr One có ý nghĩa là Tiến sĩ số 1, khi viết liền 2 chữ lại thì chính là Drone, giấc mơ khoa học Việt Nam đầu tiên.

Tuy nhiên, Tiến sĩ số 1 phải đối mặt với muôn vàn thách thức không chỉ là đại dịch mà còn là sự cô đơn kỳ lạ khi không ai hiểu, không ai ủng hộ. Khi mà CT Group chọn cách tiến vào nghiên cứu và phát triển (R&D) - một lĩnh vực tốn kém và đầy rẫy rủi ro trong khi các cổ đông khác của liên doanh lại cho rằng nên đi vào phân phối để đạt hiệu quả kinh tế, lợi nhuận dễ hơn là lao vào R&D. Khủng hoảng kinh tế, mâu thuẫn nội bộ, cùng "đồng bọn" là Covid-19 đã khiến cho Dr One lả dần đi và phải tự "kết liễu" để giải thoát.

Một sản phẩm của Dr One

Không nản chí, nhóm nghiên cứu xoay qua UAV quân sự và công nghiệp và chọn thị trường Trung Đông để khởi sự, nhóm liên kết với một công ty Việt Nam khác, cả hai phía đều thống nhất đi theo con đường nghiên cứu và phát triển. Đối tác hợp tác lần này là một công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển UAV quân sự và công nghiệp. CT Group đã nhiều lần tài trợ cho nhóm liên kết này quyết liệt thâm nhập thị trường Trung Đông trong suốt hai năm 2022 và 2023, cuối cùng thì sản phẩm đã được trình diễn trước tư lệnh của một quốc gia Ả Rập lớn.

Sau đó vào năm 2023, nhóm đã thành lập công ty CT AirUAV. Lần này vận may vẫn chưa mỉm cười với CT AirUAV, nhóm liên tục thất bại trong các chiến dịch ở Trung Đông, một thị trường khó chiều, thích là đổi… càng cố càng đuối, khi tốc độ nghiên cứu không theo kịp nhu cầu của thị trường, Trung Đông là nơi mà anh tài cả thế giới đều hội tụ. Những giọt mồ hôi và vốn liếng nhanh chóng mất hút dưới cát sa mạc nóng bỏng. Và lần này thì cả những "fan trung thành" nhất cũng quay lưng với nhóm UAV. Lại một lần nữa phải chia tay…

Tại thị trường Trung Đông vào năm 2023

Chính vào lúc khó khăn nhất, Ban Lãnh đạo Tập đoàn lại có một quyết định rất quyết liệt. Không thể bỏ cuộc, không thể để những bài học quý trở nên vô dụng. Nhóm cũng đã rút ra bài học sâu sắc về việc làm chủ công nghệ lõi ngành UAV và phải đảm bảo được tốc độ nghiên cứu phải nhanh hơn tốc độ thay đổi của thị trường. Mọi người "nghiến răng" để cùng tiến lên lần thứ ba, làm lại nhận diện thương hiệu và nhận diện lại chính mình với tên mới là CT UAV.

Dần dần, nhờ sự "lì đòn" và tích cực học hỏi, CT UAV đã đứng dậy, đi nhanh hơn rồi chạy về phía trước với bước chạy nhanh dần trong 2024 và 2025. Hiện là một trong những đơn vị có tốc độ R&D nhanh nhất thị trường, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội. Ngày nay, CT UAV đang mời gọi đồng đội từ khắp năm châu về để cùng nhau thực hiện giấc mơ lớn, xuất khẩu UAV Việt Nam đi khắp thế giới.