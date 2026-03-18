Hội Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức chương trình “Toả sáng cùng nữ doanh nhân Sài Gòn”

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Hội, các doanh nhân, khách mời và đặc biệt nữ doanh nhân hội viên.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thu Nga, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: "Chương trình được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những nữ doanh nhân Sài Gòn đã và đang có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội. Trong hành trình phát triển của cộng đồng doanh nhân, người phụ nữ luôn giữ một vai trò đặc biệt. Không chỉ điều hành doanh nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế, nữ doanh nhân còn mang đến sự tinh tế, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chính những giá trị đó góp phần tạo nên sự cân bằng, bền vững trong quá trình phát triển của xã hội. Khi người phụ nữ tỏa sáng, cộng đồng cũng trở nên tốt đẹp hơn".

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức vinh danh các danh hiệu "Bông hồng Kim Cương" và "Nữ Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu" năm 2026, ghi nhận những nữ doanh nhân có thành tựu nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực trong công tác xã hội và có nhiều đóng góp cho cộng đồng doanh nhân.

Mỗi nữ doanh nhân được vinh danh là một hành trình nỗ lực, bản lĩnh và kiên trì, góp phần tạo nên hình ảnh cộng đồng Doanh nhân Sài Gòn đoàn kết, trí tuệ và nhân văn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức bày tỏ sự trân trọng đối với ông Lư Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, người luôn quan tâm, động viên và đồng hành sát sao trong suốt quá trình chuẩn bị. Gửi lời tri ân đến Ban Thường vụ, các nhà tài trợ đã đồng hành, các thành viên Ban Tổ chức để chương trình được tổ chức trang trọng và ý nghĩa.

Chương trình "Tỏa sáng cùng Nữ Doanh nhân Sài Gòn" không chỉ là một đêm tôn vinh, mà còn là dấu ấn kết nối, truyền cảm hứng và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của nữ doanh nhân trong thời đại mới.