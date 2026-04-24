J&T Express thích ứng linh hoạt để tăng trưởng bền vững





Theo nhiều báo cáo thị trường, thương mại điện tử Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, kéo theo nhu cầu giao nhận hàng hóa tiếp tục mở rộng và kỳ vọng của người tiêu dùng cũng thay đổi rõ rệt.

Điều này khiến thị trường giao hàng chặng cuối (last-mile delivery) bước vào giai đoạn tái cấu trúc, nơi doanh nghiệp không chỉ chạy đua về qui mô, giá thành mà phải đầu tư nhiều hơn cho công nghệ, năng lực vận hành và trải nghiệm người dùng.

Đại diện J&T Express cho rằng thị trường hiện nay đang bước vào giai đoạn có thể gọi là "tái cấu trúc tăng trưởng". Sau giai đoạn bùng nổ, áp lực hiện tại không còn nằm ở việc tăng trưởng nhanh bằng mọi giá, mà là làm sao để tăng trưởng hiệu quả hơn. Doanh nghiệp vừa phải tối ưu chi phí, vừa phải nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đồng thời là sự gia tăng rõ rệt của nhóm khách hàng cá nhân. Ngày càng nhiều người dùng có nhu cầu gửi hàng trong đời sống thường nhật như gửi quà, chuyển đồ cá nhân, gửi hồ sơ giấy tờ hoặc kinh doanh nhỏ lẻ qua mạng xã hội. Xu hướng này cho thấy dịch vụ chuyển phát không còn chỉ gắn với hoạt động bán hàng mà đang dần trở thành một nhu cầu tiêu dùng thường xuyên.

Nhu cầu người gửi hàng cá nhân "đa dạng" nhưng đòi hỏi phải "sử dụng đơn giản" và "dễ dàng"

Theo đại diện J&T Express, đây là nhóm khách hàng có hành vi sử dụng rất khác so với người bán chuyên nghiệp.

"Người dùng cá nhân thường ưu tiên sự đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Họ không muốn phải trải qua quá nhiều bước hay quy trình phức tạp chỉ để gửi một bưu kiện", vị này cho biết.

Từ thực tế đó, các giải pháp dành cho nhóm khách hàng này cũng được thiết kế theo hướng tối giản trải nghiệm. Người dùng có thể tạo đơn trực tiếp trên ứng dụng, được hỗ trợ lấy hàng tận nơi và theo dõi trạng thái đơn hàng minh bạch thay vì phải đến bưu cục hoặc thực hiện nhiều thao tác như trước đây.

App dành riêng cho khách hàng cá nhân tập trung vào yếu tố đơn giản dễ dàng, lấy hàng tận nơi dù chỉ 1 đơn.

Đầu tháng 3, J&T Express ra mắt ứng dụng dành riêng cho khách hàng cá nhân với các tính năng như theo dõi đơn hàng từ nhiều nguồn, cập nhật hành trình theo thời gian thực và cho phép đặt lịch lấy hàng tận nơi ngay cả khi chỉ có một bưu kiện.

Về định hướng thời gian tới, J&T Express cho biết Việt Nam vẫn là một trong những thị trường trọng điểm tại khu vực. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành, phát triển sâu hơn các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, nâng cao chất lượng giao nhận ở cả khu vực đô thị và nông thôn.