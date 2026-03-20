Maison Office ghi nhận xu hướng dịch chuyển văn phòng tại TPHCM

Thị trường văn phòng cho thuê TPHCM năm 2026 đang bước vào giai đoạn tái cân bằng với những chuyển dịch đáng chú ý về cấu trúc nguồn cung và hành vi thuê của doanh nghiệp. Theo ghi nhận từ Maison Office, làn sóng dịch chuyển văn phòng ra ngoài khu vực trung tâm truyền thống (CBD) đang trở thành xu hướng rõ nét, phản ánh sự điều chỉnh trong chiến lược lựa chọn vị trí và tối ưu chi phí vận hành của nhiều doanh nghiệp.

Thị trường văn phòng bước vào chu kỳ ổn định và chọn lọc

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong các năm 2024 – 2025, thị trường cho thuê văn phòng TPHCM đang chuyển sang trạng thái ổn định hơn với sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc. Sự gia tăng nguồn cung từ các dự án mới khiến tốc độ tăng giá thuê được dự báo duy trì ở mức khiêm tốn, khoảng 0,4 – 0,5% mỗi năm.

Theo báo cáo từ Maison Office, thị trường hiện không còn chịu áp lực khan hiếm diện tích thuê như trước. Ngược lại, mức độ cạnh tranh đang chuyển dịch về phía các chủ đầu tư khi doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn về vị trí, tiêu chuẩn tòa nhà và mô hình thuê.

Thị trường cho thuê văn phòng TPHCM bước vào giai đoạn ổn định

Trong bối cảnh đó, các chủ tòa nhà đang linh hoạt hơn trong chính sách thương mại nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh, bao gồm hỗ trợ chi phí hoàn thiện nội thất, miễn phí tiền thuê giai đoạn đầu hoặc điều chỉnh điều khoản hợp đồng.

Nhu cầu thuê văn phòng hiện vẫn được dẫn dắt bởi các ngành công nghệ, tài chính, dược phẩm và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, thay vì ưu tiên mở rộng diện tích, nhiều doanh nghiệp đang tập trung tối ưu hóa hiệu quả sử dụng không gian và kiểm soát chi phí vận hành.

Tái định nghĩa khái niệm khu trung tâm kinh doanh (CBD)

Hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến Metro số 1 đang xóa mờ ranh giới giữa các khu vực lõi CBD và khu vực phụ cận. Khái niệm CBD truyền thống đang được thay thế bằng mô hình "Đa trung tâm", mở rộng mạnh mẽ sang Thủ Thiêm và Nam Sài Gòn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các cụm văn phòng mới sở hữu lợi thế vượt trội về diện tích sàn lớn và hạ tầng đồng bộ. Đây là những "thỏi nam châm" thu hút doanh nghiệp dịch chuyển nhờ chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn hạng A và vị thế thương hiệu.

Tỷ lệ lấp đầy tại các khu vực ngoài trung tâm đang cải thiện tích cực, minh chứng cho sự dịch chuyển dòng vốn và nhân lực. Các trục đô thị mới đang dần hình thành hệ sinh thái văn phòng hiện đại, góp phần giảm tải áp lực cho khu vực CBD truyền thống.

Xu hướng Flight to Quality và tiêu chuẩn văn phòng xanh

Thị trường năm 2026 chứng kiến làn sóng chuyển dịch sang chất lượng (Flight-to-Quality). Các tòa nhà tích hợp quản lý thông minh và đạt chứng chỉ xanh đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với các tập đoàn đa quốc gia.

Các dự án mang tính biểu tượng như Saigon Marina IFC hay The Kross đang xác lập lại chuẩn mực văn phòng hạng A với định hướng bền vững. Những công trình này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn trực tiếp nâng cao hiệu suất làm việc và trải nghiệm của nhân sự.

Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên lựa chọn các tòa nhà văn phòng xanh

Trước sức ép từ nguồn cung mới, các tòa nhà hiện hữu tại trung tâm buộc phải thực hiện chiến lược tái định vị. Việc nâng cấp hệ thống kỹ thuật và tiện ích nội khu trở thành "cuộc đua sinh tồn" để giữ chân khách thuê trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Sự trỗi dậy của mô hình làm việc linh hoạt

Song song với xu hướng nâng cấp chất lượng tòa nhà, các mô hình văn phòng linh hoạt như Serviced Office và Coworking Space đang phát triển mạnh tại TPHCM nhằm thích ứng với mô hình Hybrid Working. Theo ghi nhận từ Maison Office, đây là giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu và linh hoạt trong chiến lược sử dụng không gian làm việc.

Các mô hình này cho phép doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh diện tích thuê theo nhu cầu thực tế, đặc biệt phù hợp với các công ty công nghệ, startup và nhóm doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng trưởng. Văn phòng vì vậy không còn chỉ là nơi làm việc mà đang trở thành không gian cộng tác, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao sự kết nối trong tổ chức.

Maison Office: Giải pháp tối ưu trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh thị trường văn phòng TPHCM ngày càng cạnh tranh và phân hóa rõ rệt, vai trò của các đơn vị tư vấn chiến lược trở nên đặc biệt quan trọng. Với hệ thống dữ liệu thị trường cập nhật liên tục cùng mạng lưới tòa nhà phủ rộng toàn thành phố, Maison Office cung cấp cho doanh nghiệp góc nhìn toàn diện về xu hướng thuê văn phòng và các lựa chọn không gian làm việc phù hợp.

Bên cạnh hỗ trợ tìm kiếm mặt bằng, Maison Office còn đồng hành cùng khách thuê trong quá trình phân tích nhu cầu diện tích, đánh giá hiệu quả chi phí và xây dựng chiến lược thuê dài hạn. Nhờ sự am hiểu sâu sắc thị trường, Maison Office trở thành cầu nối hiệu quả giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp, giúp khách hàng nắm bắt cơ hội và tối ưu hóa quyết định thuê văn phòng trong giai đoạn thị trường đang dịch chuyển.

