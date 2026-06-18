Số hóa

Monitas ra mắt nền tảng nghiên cứu thị trường tích hợp AI tiên tiến "millme" tại Việt Nam

Thứ năm, 18/06/2026 20:52

Monitas chính thức giới thiệu nền tảng nghiên cứu thị trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "millme" tại Việt Nam.

Ngày 18-6, Monitas, doanh nghiệp cung cấp giải pháp marketing dựa trên dữ liệu người tiêu dùng và công nghệ, đã chính thức giới thiệu nền tảng nghiên cứu thị trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "millme" tại Việt Nam.

Monitas ra mắt nền tảng nghiên cứu thị trường tích hợp AI tiên tiến "millme" tại Việt Nam - Ảnh 1.

Sự kiện ra mắt được tổ chức tại Hotel Nikko Saigon (TPHCM) với sự tham dự của ông Hidenori Hayashi (Tổng Giám đốc Monitas), ông Takumi Aoki (Giám đốc DIY Research Platform Division tại Monitas), chuyên gia marketing và lãnh đạo doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, "millme" tận dụng chất lượng dịch vụ và kinh nghiệm tích lũy từ Tập đoàn Macromill - một trong những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu trực tuyến - để mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới cho nghiên cứu marketing.

Nền tảng này giúp thay đổi quan niệm truyền thống rằng một dự án nghiên cứu thị trường thường đòi hỏi chi phí từ 80-100 triệu đồng trở lên, bằng việc cung cấp dịch vụ với mức giá khởi điểm chỉ từ 1.690.000 đồng. Với khả năng ứng dụng AI trong việc xây dựng bảng câu hỏi, cùng quy trình thực hiện từ thu thập dữ liệu đến khám phá và trực quan hóa các insight chuyên sâu về người tiêu dùng trong thời gian ngắn, "millme" hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn dựa trên sự thấu hiểu khách hàng.

Sự kiện cũng có sự tham gia của ông Nguyễn Tiến Huy, Founder & CEO của Pencil Group - một trong những gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực marketing, sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Monitas ra mắt nền tảng nghiên cứu thị trường tích hợp AI tiên tiến "millme" tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tại sự kiện, Monitas đã thực hiện phần trình diễn trực tiếp nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu được thực hiện bằng công cụ Direct Voice của "millme". Nội dung demo bao gồm một khảo sát xuyên biên giới nhằm tìm hiểu và so sánh cách người tiêu dùng tại Nhật Bản và Thái Lan đón nhận các sản phẩm sáng tạo của Việt Nam, cùng một khảo sát với chủ đề "sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng Việt Nam", hướng đến mùa mua sắm Tết Nguyên đán năm 2027.

Nền tảng nghiên cứu thị trường "millme" là nền tảng nghiên cứu thị trường kết hợp giữa Direct Voice - công cụ khảo sát tốc độ cao hoàn thành trong 48 giờ, giúp kiểm chứng các quyết định kinh doanh hằng ngày bằng phản hồi trực tiếp từ khách hàng; và AI Interview - công cụ phỏng vấn thế hệ mới cho phép thực hiện 100 cuộc phỏng vấn trong vòng một tuần, mang đến khả năng tiếp cận những tiếng nói chân thực từ người tiêu dùng.

Sau khi chính thức ra mắt "millme" tại Việt Nam, Monitas sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng dịch vụ sang các thị trường Đông Nam Á trọng điểm như Thái Lan và Indonesia, lấy Việt Nam làm điểm khởi đầu cho chiến lược phát triển trong khu vực.

Monitas hướng tới việc thay đổi quan niệm truyền thống rằng nghiên cứu thị trường là một công việc tốn nhiều thời gian, nguồn lực và chi phí. Thay vào đó, công ty mong muốn xây dựng một môi trường nơi doanh nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận và lắng nghe tiếng nói khách hàng bất cứ khi nào cần, ở quy mô phù hợp với nhu cầu thực tế…

Song Hà

thị trường việt nam

tốc độ tăng trưởng kinh tế

Nghiên cứu thị trường

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
Ambience: Kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại Hải Phòng

Ambience: Kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại Hải Phòng

Dự án 21:16

Ambience nổi bật với vị trí đắc địa trên đại lộ Võ Nguyên Giáp - một trong những khu vực phát triển năng động của Hải Phòng.

Tăng trưởng FDI tại Hải Phòng tạo nhu cầu mới về không gian sống chất lượng

Tăng trưởng FDI tại Hải Phòng tạo nhu cầu mới về không gian sống chất lượng

Thị trường 20:51

Ambience đại diện cho một cách tiếp cận mới về không gian sống đô thị-nơi thiết kế tinh tế, tiện ích phong cách sống và trải nghiệm cộng đồng...

AI nhúng tăng tốc phát triển sản phẩm

AI nhúng tăng tốc phát triển sản phẩm

Số hóa 11:23

Tại hội thảo "Embedded AI with Model-Based Design", các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về việc đưa trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị và hệ thống thông minh.

Trải nghiệm Branded Living: Khi chuẩn sống hàng hiệu được “thấu” trong từng điểm chạm

Trải nghiệm Branded Living: Khi chuẩn sống hàng hiệu được “thấu” trong từng điểm chạm

Dự án 08:45

Masterise Homes lần đầu giới thiệu Triển lãm trải nghiệm Branded Living, mở ra hành trình khám phá những giá trị làm nên một không gian chuẩn sống hàng hiệu.

3 động lực tăng trưởng chính đưa bất động sản Hải Phòng bước vào chu kỳ mới

3 động lực tăng trưởng chính đưa bất động sản Hải Phòng bước vào chu kỳ mới

Doanh nhân 13:43

Hải Phòng đang nổi lên như một trong những “điểm đến chiến lược” của dòng vốn bất động sản phía Bắc.

Hettich Việt Nam và Mỹ Khang hợp tác đưa tiêu chuẩn phụ kiện nội thất Đức vào các dự án

Hettich Việt Nam và Mỹ Khang hợp tác đưa tiêu chuẩn phụ kiện nội thất Đức vào các dự án

Vật tư 13:21

Công ty TNHH Hettich Việt Nam và Công ty TNHH MTV TM SX Mỹ Khang (MOU) hợp tác đưa tiêu chuẩn phụ kiện nội thất Đức vào dự án nhà cao tầng, chung cư cao cấp.

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên “Nhà định chuẩn”

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên “Nhà định chuẩn”

Doanh nhân 13:19

Giải thưởng tại Asia Pacific Property Awards và Real Estate Asia Awards khẳng định năng lực phát triển và đánh dấu bước chuyển mình của Masterise Homes.

Gamuda Land Vietnam được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025-2026”

Gamuda Land Vietnam được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025-2026”

Doanh nhân 13:18

Gamuda Land Vietnam vừa được vinh danh trong danh sách “Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025–2026” tại Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25.

Coteccons 4 năm liên tiếp vào tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

Coteccons 4 năm liên tiếp vào tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

Doanh nhân 12:24

Coteccons (HOSE: CTD) được vinh danh trong Tốp 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025 (Tốp 50 CSA) 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư còn là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu

Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư còn là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu

Doanh nhân 12:03

Khi tư duy sống của người Việt thay đổi, khái niệm “an cư” không chỉ gắn với sở hữu nhà ở mà hướng tới sự cân bằng giữa tiện nghi và giá trị tinh thần.

XEM THÊM