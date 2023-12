Nam Long Friendship Golf Tournament 2023 đóng góp hơn 800 triệu đồng cho học bổng Swing For Dreams

Sau một tháng khởi động kêu gọi chung tay, Nam Long đã vận động được hơn 800 triệu đồng cho chương trình học bổng “Swing for Dreams” dành cho sinh viên nghèo hiếu học.

Giải Golf “Nam Long Friendship Golf Tournament” là giải đấu không thu phí được Tập đoàn Nam Long tổ chức thường niên bên cạnh mục tiêu hướng đến thắt chặt quan hệ hợp tác giữa tập đoàn và hệ sinh thái các đối tác, còn là nơi chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Tại sự kiện năm nay, ban tổ chức đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về kinh phí, hiện vật cho công tác tổ chức giải từ các mạnh thường quân cá nhân và đơn vị đồng hành tài trợ như công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Sài Gòn Secoin; Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam; Công Ty Cổ Phần QHplus; Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Newtecons; Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam; Công Ty TNHH SX & LR Cửa Kính Nhôm C.N.D; Công Ty Cổ Phần Sol E&C; Công Ty TNHH J Garden; Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons; Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ An Cường; Công Ty TNHH Phát Triển Nội Thất DThome; Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong; Công Ty Cổ Phần BM Windows; Công Ty TNHH Thương Mại Trung Tín H.B + Lixil; Công Ty May Mặc An Phước; Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Giày Thái Bình; Nhãn Hàng Seven Golf - Công Ty VH Golf; Công Ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam; Công Ty TNHH G - Luxury International,...

Toàn bộ số tiền hơn 800 triệu đồng thu được tại giải đấu năm nay sẽ được trao tặng đến các sinh viên có thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

Giúp các em tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập, phát triển bản thân, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn và cống hiến cho xã hội thông qua học bổng khuyến học “Swing for Dreams”.

Qua đó, Nam Long mong muốn đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam, hỗ trợ thế hệ tương lai của đất nước.

Giải golf “Nam Long Friendship Golf Tournament 2023” được tổ chức với sự tham dự của các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành.

Nam Long rất tự hào về những người bạn đồng hành của mình đã luôn ủng hộ để thực hiện những hoạt động thiện nguyện, đặc biệt nuôi dưỡng nền tri thức trẻ tương lai mang đến lợi ích lâu dài cho đất nước





Từ năm 2002 đến nay, quỹ “Swing for Dreams" đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng đến các trường Đại học Kinh Tế, Đại học Bách Khoa, Đại học Kiến trúc TP HCM, Đại học Ngoại Thương Cơ sở II và nhiều trường đại học trên địa bàn TP. HCM.

Trong tương lai, Nam Long sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tiếp sức cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn giữ vững nghị lực vươn lên và gặt hái thành công.

Ông Trần Xuân Ngọc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long trao biểu trưng học bổng cho Đại diện các trường Đại học tại TP HCM

Trong những năm qua, dù nền kinh tế chung có nhiều biến động, Nam Long vẫn luôn nỗ lực dành ra nguồn lực ổn định cho việc thực hiện các hoạt động trách nhiệm cộng đồng trong đa dạng lĩnh vực như phát triển nhà ở, giáo dục, y tế, xã hội …

Trong năm 2023, tập đoàn đã tích cực duy trì các hoạt động thường niên như chương trình học bổng Swing for Dreams, tháng nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường Nam Long Fresh cho cư dân và nhân viên. Các hoạt động phục vụ cộng đồng địa phương tại các dự án Nam Long phát triển như tổ chức bắn pháo hoa đón Tết, giải quần vợt vô địch quốc gia Cúp Nam Long, xây dựng nhà hữu nghị Việt - Nhật nhân kỷ niệm 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; tài trợ các hội thảo phát triển quy hoạch địa phương, phát động lễ trồng cây Rừng Di sản.

Đặc biệt là phát động chiến dịch “Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại!” nhằm kêu gọi các bên liên quan cùng nhau hợp tác mang lại mức giá vừa túi tiền hơn cho người mua, đồng thời ra mắt hơn 1000 căn nhà ở xã hội EHomeS đồng hành cùng chiến lược nhà ở quốc gia.