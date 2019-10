Cổ phiếu Masan MEATLife hút hàng

Thứ Năm, 17/10/2019 13:35

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, công ty mẹ của Masan MEATLife (MML), đã bán 1,8 triệu cổ phiếu MML cho các nhà đầu tư cá nhân, thu về 135 tỉ đồng.

Sau giao dịch này, Tập đoàn Masan vẫn nắm giữ gần 80% tổng số cổ phiếu MML. Giao dịch này là bước đi tiếp theo để đưa cổ phiếu MML giao dịch trên thị trường UPCoM. MML chuẩn bị nộp hồ sơ và dự kiến cổ phiếu MML sẽ được hoàn tất đăng ký giao dịch trên UPCoM vào cuối năm nay.



Theo khảo sát của Nielsen, 97% người tiêu dùng đồng ý thịt mát MEATDeli tươi ngon

Ông Yew Kean Lai - thành viên HĐQT Masan MEATLife đã hoàn tất bán toàn bộ gần 17,8 triệu cổ phiếu Masan MEATLife theo phương thức thỏa thuận cho nhà đầu tư tổ chức. Ông Yew Kean Lai cũng sẽ từ nhiệm thành viên HĐQT của Masan MEATLife.



Masan MEATLife đang xin ý kiến cổ đông về việc Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (thuộc Tập đoàn Masan) được mua tối đa 17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Masan MEATLife từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Đồng thời, Masan MEATLife trình các cổ đông phê duyệt kế hoạch chào bán 9,99% cổ phần theo hình thức riêng lẻ. Giá phát hành sẽ không thấp hơn 90.000 đồng/cổ phiếu. Các giao dịch trên tạo sự linh hoạt cho Masan MEATLife khi huy động vốn từ đối tác chiến lược, đồng thời vẫn đảm bảo Tập đoàn Masan tiếp tục nắm giữ tỷ lệ sở hữu đa số tuyệt đối tại Masan MEATLife.



Thịt mát có quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt

MEATDeli – thương hiệu thịt mát của Công ty Cổ phần Masan MEATLife đã ra mắt thành công tại TP HCM vào cuối tháng 9/2019. Như vậy, MEATDeli đã có mặt tại cả Hà Nội và TP HCM với hơn 270 cửa hàng, đại lý, cũng như tại hệ thống siêu thị VinMart, CoopMart và CoopXtra. Nhằm phục vụ tốt hơn khách hàng phía Nam, sau tổ hợp chế biến thịt mát đầu tiên tại Hà Nam, Masan MEATLife dự kiến đưa tổ hợp chế biến thịt mát thứ hai tại Long An đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2020. Trong năm nay, bên cạnh thịt mát, Masan MEATLife sẽ tung ra các sản phẩm thịt chế biến. Ban lãnh đạo Masan MEATLife đặt mục tiêu trung hạn là đạt doanh thu 1 tỉ USD và các sản phẩm thịt có thương hiệu đóng góp 50% doanh thu của công ty.

Thịt mát được chế biến trên dây chuyền hiện đại

Kể từ khi ra mắt thị trường vào tháng 12-2018 tại Hà Nội, tính đến nay, thịt mát MEATDeli đã phục vụ hơn 800.000 người tiêu dùng. Theo khảo sát của Nielsen, 97% người tiêu dùng đồng ý sản phẩm thịt heo MEATDeli tươi ngon. Đây là thương hiệu thịt mát duy nhất hiện nay tại Việt Nam đạt Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC về An toàn Thực phẩm do Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập, đồng thời áp dụng hệ thống kiểm soát "3 tuyến kiểm dịch" theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.