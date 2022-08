Điều gì giúp MSB trong tốp đầu thị trường về CASA?

Thứ Ba, 17/05/2022 09:52

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến với giới phân tích. Đại diện ngân hàng đã chia sẻ về kết quả kinh doanh trong quý I/2022, chiến lược duy trì đà tăng trưởng bền vững cùng một số kế hoạch trọng tâm MSB đang triển khai.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, tổng thu nhập thuần hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi sự tăng trưởng ở cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi.



Thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỉ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi ghi nhận sự đóng góp lớn từ kinh doanh ngoại hối khi lãi thuần mảng hoạt động này đạt 246 tỉ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Thu nhập từ phí đạt 336 tỉ đồng, tăng mạnh 174% so với cùng kỳ 2021 với động lực chính đến từ phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ bảo hiểm và hoạt động thanh toán.

Tỉ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) của MSB tiếp tục giảm xuống còn 30,8% từ mốc 37,1% cuối năm 2021 nhờ việc số hóa các quy trình giúp tăng năng suất lao động và gia tăng thu nhập mạnh hơn gia tăng chi phí. Dựa trên sự đa dạng nguồn doanh thu và tối ưu chi phí, kết thúc quý I/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt gần 1.500 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Tổng tiền gửi từ khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Số dư CASA tăng từ mức 35,8% của cuối năm 2021 lên mức 38,3% tại thời điểm 31-3-2022. Đại diện MSB cho biết, tỉ lệ này còn nhiều tiềm năng để gia tăng trong tương lai nhờ các sản phẩm thuận lợi của ngân hàng và tệp khách hàng tăng trưởng tốt. Nguồn vốn này là nhân tố quan trọng giúp tối ưu hóa chi phí vốn và giữ được đà gia tăng của biên lợi nhuận (NIM).

Về nguồn vốn, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 41 của Ngân hàng duy trì ở mức tốt, đạt 12,06%, cao hơn mức quy định. Chất lượng tài sản của MSB ở mức ổn định khi tỷ lệ nợ xấu (mảng ngân hàng riêng lẻ tính theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN) ở mức 1,29%...

Với kết quả khả quan, MSB sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo tốt các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào số hóa để hiện thực hóa các kế hoạch khá thách thức như cam kết trong Đại hội đồng cổ đông vừa qua.