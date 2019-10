Nhà đầu tư Hàn Quốc chuộng bất động sản Việt Nam

Thứ Sáu, 11/10/2019 13:50

Việt Nam nằm trong Top 2 thị trường bất động sản (sau Mỹ) được nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm và rót vốn.





Savills vừa công bố báo cáo chuyên đề Bất động sản Việt Nam thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc và cho biết làn sóng đầu tư từ xứ sở kim chi đang trong xu hướng tăng và ghi nhận diễn biến tích cực.

Đơn vị này dẫn nguồn dữ liệu từ The Chosun Ilbo, một tờ báo lớn ở Hàn Quốc cho biết, cá nhân và doanh nghiệp Hàn Quốc đã chi tới 440 triệu USD cho các bất động sản ở nước ngoài năm 2018, tăng 47% so với năm trước và 3,8 lần so với 5 năm trước. Mỹ vẫn là điểm đến phổ biến nhất cho đầu tư bất động sản của giới đầu tư Hàn Quốc, nhưng đáng chú ý ở vị trí thứ hai là Việt Nam đang tăng tốc, thu hút 56,1 triệu USD.

Sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam được Savills giải thích bởi giá bán hấp dẫn, tiềm năng lợi nhuận cao, sản phẩm chất lượng cao với sự tham gia của các nhà phát triển uy tín. Thêm vào đó, Luật Nhà ở tại Việt Nam đang được nới lỏng tạo điều kiện cho người nước ngoài mua nhà.

Thị trường bất động sản tại trung tâm TP HCM. Ảnh: Lucas Nguyễn

Giá căn hộ mới tại khu trung tâm TP HCM hiện tại trung bình 5.500-6.500 USD mỗi m2, chỉ bằng một phần của mức giá nhà tại Hong Kong. Giá căn hộ tại TP HCM và Hà Nội vẫn đang thấp hơn so với các các thành phố trung tâm trong khu vực như Kuala Lumpur và Bangkok dù tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều.



Mức thuế bất động sản tương đối thấp ở Việt Nam ngày càng hấp dẫn người mua cả trong và ngoài nước. Nhu cầu về đầu tư bất động sản tại Việt Nam đã tăng đáng kể kể từ năm 2015, khi luật nhà ở mới mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư quốc tế. Với sự thiếu hụt rõ rệt về nguồn cung của bất động sản có vị trí trung tâm, người mua kỳ vọng tiềm năng tăng vốn đáng kể trong dài hạn. Trong khi đó, lợi nhuận cho thuê hơn 5% đang là mức đầu tư hấp dẫn so với những thị trường khác trong khu vực.

Ngoài ra, khi thị trường bất động sản ở Hàn Quốc có dấu hiệu nóng lên, chính phủ nước này đã thực hiện nhiều quy định mới để hạn chế đầu cơ và tăng giá bằng cách áp thuế lên lợi nhuận chuyển nhượng bất động sản đối với chủ sở hữu nhiều căn nhà cũng như các loại thuế liên quan đến tài sản khác. Các nhà đầu tư bất động sản Hàn Quốc vì vậy đã và đang tìm kiếm các thị trường thay thế, trong đó Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu trong tầm ngắm.

Kể từ năm 2018 làn sóng nhà đầu tư cá nhân đến từ Hàn Quốc mua và thuê mua bất động sản biển tại miền Trung, Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh. Bên cạnh đó các dự án có vị trí đắc địa tại TP HCM cũng xuất hiện nhiều khách mua đến từ Hàn Quốc, nằm trong nhóm khách hàng gốc Á đầy tiềm năng. Các dự án thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư này thuộc phân khúc cao cấp hoặc hạng sang.