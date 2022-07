Vì sao shophouse vùng đô thị vệ tinh hấp dẫn nhà đầu tư?

Thứ Năm, 31/03/2022 22:12

Khi thị trường bất động sản tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội đang ngày càng khan hiếm nguồn cung cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến loại hình nhà phố thương mại (shophouse) dần lan rộng ra vùng đô thị vệ tinh đầy tiềm năng.

Tổng mặt bằng Dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa

Vài năm trở lại đây, làn sóng đổ về vùng đô thị vệ tinh trở thành xu hướng của nhiều nhà đầu tư thông thái bởi khu vực này gần các thành phố trung tâm, kết nối hạ tầng tốt, đóng vai trò quan trọng trong bài toán quy hoạch hạ tầng của các đô thị lớn. Khi cơn "sốt" của phân khúc đất nền khiến giá trị bị đẩy lên cao so với thực tế thì shophouse vẫn giữ vững phong độ trong thời gian dài.



Loại hình bất động sản này trở thành kênh đầu tư lý tưởng nhờ hội tụ "3 trong 1" lợi thế giúp chủ nhân vừa để ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh mà không phải tốn chi phí cải tạo. So với đất nền và chung cư, shophouse có nguồn cung hạn chế nên càng trở nên khan hiếm hơn.

Tại thị trường TP.HCM, ngay thời điểm này khi quỹ đất nội đô đã hạn hẹp, giá shophouse ở mức quá cao, thì nhà đầu tư dần chuyển sang shophouse tại vùng đô thị vệ tinh với giá hợp lý và có dư địa tăng giá lớn.

Theo ông Troy Griffths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam: "Bên cạnh sự thiếu hụt nguồn cung và giá bán nhà ở tăng cao tại TP.HCM thì việc một lượng lớn người lao động đến làm việc tại các tỉnh như Đồng Nai, Long An cũng là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường nhà ở tại các tỉnh này".

Còn ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam nhìn nhận, bên cạnh quỹ đất, dự án khan hiếm thì giá thành cao ở khu trung tâm cũng khiến người mua nhà dịch chuyển về vùng ven để kiếm cơ hội an cư cũng như đầu tư. Bất động sản chỉ cách nhau một con sông nhưng ở TP.HCM giá gấp 3-4 lần so với tỉnh lân cận, đó là lý do nhiều khách hàng tìm đến BĐS vùng ven để mua.

Phối cảnh đại lộ thương mại trung tâm Imperia Grand Plaza Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa (Long An)

Ngoài ra, những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông liên vùng cũng giúp các nhà phát triển bất động sản tự tin hơn khi triển khai dự án ở vùng đô thị vệ tinh. Với nhiều nhà đầu tư và người mua ở thực, đây sẽ là xu hướng thịnh hành trong tương lai.



Cũng cần lưu ý rằng, Việt Nam đang dần trở thành "công xưởng" của thế giới do đó nhu cầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa, giao thương tại các vùng ven khu công nghiệp sẽ trở thành tất yếu, thu hút khách hàng và tạo nguồn thu đều đặn cho nhà đầu tư nhờ khai thác cho thuê hoặc kinh doanh.

Cùng với Bình Dương, Đồng Nai, hiện Long An nổi lên như một mảnh đất mới đầy màu mỡ. Trong đó, Đức Hòa được ví như thủ phủ công nghiệp tại Long An nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung với sự hiện hện của các khu công nghiệp quy mô lớn nhất nhì khu vực đã đi vào hoạt động. Nơi đây thu hút số lượng lớn chuyên gia, người lao động tập trung sinh sống và làm việc tạo ra sức cầu cao về cả nhà ở và các hoạt động mua sắm, ăn uống, giải trí…

Đặc biệt, trong tương lai, khi chính sách giãn dân từ TP.HCM về Long An trở nên phổ biến và hệ thống tiện ích, thương mại, hạ tầng giao thông phát triển hơn, lúc đó giá chuyển nhượng tại các dự án sẽ còn tăng trưởng mạnh nhất là các sản phẩm đa tiện ích như shophouse nhà phố.

Đón đầu làn sóng phát triển shophouse tại Đức Hòa – Long An, MIKGroup mang đến dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Dự án tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc địa. Kết nối trực tiếp với dự án trong bán kính 1km là chuỗi trung tâm hành chính đầu não của toàn huyện Đức Hòa: trụ sở UBND huyện Đức Hoà, Bệnh viện Xuyên Á, chợ Bàu Trại, Công viên Võ Tấn Đồ, các ngân hàng, trường học, nhà thiếu nhi huyện…

100% căn shophouse nằm trên mặt tiền trục đường 3/2 lớn nhất thị trấn Hậu Nghĩa

Quy mô dự án gồm 3 phân khu: phố Tây, phố Trung tâm và phố Đông với 100% sản phẩm nằm tại mặt tiền trục đường 3/2 lớn nhất thị trấn Hậu Nghĩa. Đây là trục đường chính đi vào dự án khu đô thị mới quy mô gần 200ha, hứa hẹn trở thành trung tâm dịch vụ của Đức Hoà với hàng loạt tiện ích đẳng cấp vượt trội. Theo các nhà đầu tư, trong tương lai không xa, đây sẽ là khu vực được quy hoạch đô thị sầm uất và là trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ của Đức Hòa.



Được biết, ngày 02/4/2022, MIK Home (Đơn vị phân phối BĐS thuộc tập đoàn MIKGroup) sẽ phối hợp cùng các đại lý chiến lược tổ chức sự kiện giới thiệu dự án mang tên "Giao lộ thượng lưu" nhằm giúp khách hàng, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa.

Được biết, MIKGroup – đơn vị phát triển Dự án sẽ ký kết với Sở Giao thông Vận tải Long An về việc thực hiện nghiên cứu, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. HCM – đoạn qua địa bản tỉnh Long An theo phương thức đầu tư Dự án PPP. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến thị trường bất động sản khu vực Long An, Đức Hòa ngày càng phát triển trong tương lai.