Cảng quốc tế Long An nhận bằng khen trong việc phát triển dịch vụ logistics Việt Nam 2023

Ông Võ Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Cảng Quốc tế Long An, nhận Bằng khen của Bộ Công Thương tại VLF 2023.

Ông Võ Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Cảng Quốc tế Long An (bìa trái), cùng các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Công Thương tại VLF 2023.





Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2013 nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics, tạo mối liên hệ gắn kết Logistics với sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về các vấn đề cấp thiết của dịch vụ Logistics tại Việt Nam và thế giới.

Với chủ đề "Logistics và chuyển đổi số cho Đồng bằng sông Cửu Long", VLF năm 2023 thu hút trên 500 đại biểu, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham quan và trao đổi về dịch vụ Logistics tại VLF 2023

Ông Bùi Lê Hải Nguyên, Giám đốc điều hành Công nghệ thông tin Dongtam Group, chia sẻ tại phiên tham luận trong khuôn khổ VLF 2023.





Chia sẻ tại phiên tham luận chủ đề "Logistics trước thách thức chuyển đổi số, chuyển đổi xanh", ông Bùi Lê Hải Nguyên, Giám đốc điều hành Công nghệ thông tin, Dongtam Group cho biết: "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó Logistics là 1 trong 8 ngành cần được ưu tiên chuyển đổi số trước. Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động Logistics như: Nâng cao hiệu suất, tiết kiệm chi phí, cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và minh bạch trong vận chuyển. Kịp thời nắm bắt xu hướng hội nhập, cải thiện toàn chuỗi giá trị, nâng cao tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành và dịch vụ, trở thành cảng xanh, cảng thông minh, Cảng Quốc tế Long An đã vận hành thành công các hệ thống chuyển đổi số toàn diện. Theo đó, Cảng đã và đang khai thác, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cảng biển và Logistics trọn gói như: Khai thác hàng tổng hợp, container; dịch vụ lưu kho bãi; giao nhận hàng hóa quốc tế; vận chuyển thủy bộ; đại lý hải quan".

Cảng quốc tế Long An đón tàu chở hàng hóa với trọng tải lên đến 62.000 DWT vào ngày 18/11/2023

Công suất khai thác của Cảng Quốc tế Long An





Trước đó, Cảng Quốc tế Long An đã ký kết Ý định Thư thiết lập quan hệ với Cảng Long Beach (Hoa Kỳ) tại Hội nghị của Chính quyền Cảng biển California (CAPA); và ký kết hợp tác ghi nhớ với Cảng Oakland (Bang California - Hoa Kỳ).

Việc ký kết này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy việc hợp tác không chỉ trong thương mại mà còn hướng đến mục tiêu chung phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) và Cảng Long Beach (Hoa Kỳ) ký kết vào ngày 15/11/2023 tại San Francisco - California - Hoa Kỳ





"Phát triển cảng bền vững đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu, một xu thế tất yếu không chỉ của các doanh nghiệp khai thác cảng mà còn của chính phủ các nước, các tổ chức hiệp hội quốc tế. Cảng Quốc tế Long An kiên định với mục tiêu trở thành cảng xanh, cảng thông minh. Cụ thể liên quan đến: Thúc đẩy cảng xanh, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Cảng Quốc tế Long An tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan, tạo sự đồng thuận, thúc đẩy nỗ lực hành động hướng tới mục tiêu chung về phát triển bền vững ngành Logistics Việt Nam", Ông Võ Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Cảng Quốc tế Long An, cho biết.

Với những nỗ lực được ghi nhận trong suốt thời gian qua, Cảng Quốc tế Long An vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ Công Thương dành cho tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2023. Thành tích khen thưởng cao quý này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển bền vững của Cảng Quốc tế Long An.

Cảng Quốc tế Long An sẵn sàng khai thác đa dạng hàng hóa

Cảng Quốc tế Long An tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ Diễn đàn VLF 2023

Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (giữa) tham quan gian hàng Cảng Quốc tế Long An trong khuôn khổ Diễn đàn VLF 2023