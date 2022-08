Ấn tượng khởi động dự án Gia An Lakeside: Ngũ Hành An Hòa – Phồn Thịnh Tinh Hoa

Thứ Năm, 11/11/2021 14:15

Dự án Gia An Lakeside do Phúc Điền Invest và Công ty Long Gia An phối hợp đã “kick off” (khởi động) thành công tốt đẹp, với sự góp mặt của gần 400 “chiến binh” kinh doanh đến từ 4 đơn vị phân phối chiến lược: Queen Sea, PowProperty, liên minh EximPremium - YesLand và Phuc Dien Land.

"Chào sân" với sự kiện kick off ấn tượng Buổi lễ khởi động Gia An Lakeside "Ngũ Hành An Hòa – Phồn Thịnh Tinh Hoa" đã để lại ấn tượng đặc biệt với sức nóng và sự bùng nổ của gần 400 chuyên viên kinh doanh đến từ 4 đơn vị phân phối gồm: Queen Sea, PowProperty, liên minh EximPremium – YesLand và Phuc Dien Land. Tinh thần khí thế và sự bùng nổ của các "chiến binh" cho thấy sức nóng của dự án ngay từ khi chưa ra mắt thị trường. Đại diện đơn vị phát triển, chủ đầu tư, các đối tác phân phối chiến lược cùng thực hiện nghi thức khởi động dự án An Gia Lakeside. Trong buổi lễ "kick off"- công bố, để đội ngũ chuyên viên tư vấn có thêm động lực và tâm thế hứng khởi trên cuộc đua đưa Gia An Lakeside trở thành dự án bất động sản hấp dẫn nhất thị trường Đất Đỏ (Bà Rịa - Vùng Tàu), ban tổ chức đã mang đến chương trình mở màn với nhiều tiết mục nghệ thuật, hấp dẫn, các trò chơi khởi động vui nhộn cùng các nghi thức truyền lửa nhiệt huyết cho chiến binh. Sự nhiệt huyết và khí thế bùng nổ của các "chiến binh" đến từ 4 sàn phân phối. Đặc biệt, trước sự chứng kiến của đội ngũ bán hàng, nghi thức ký kết là mốc son ý nghĩa đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp giữa Phúc Điền với các đơn vị môi giới kinh nghiệm, có quyết tâm chinh phục những mục tiêu kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả. Cái bắt tay thể hiện sự đoàn kết và sẵn sàng cho cùng một mục tiêu. Song song đó, đại diện đơn vị phát triển dự án - Phúc Điền Invest tiếp tục chia sẻ những thông tin mới nhất và bổ ích về Gia An Lakeside, thị trường Đất Đỏ cùng chính sách bán hàng siêu hấp dẫn nhằm trang bị thêm kiến thức cũng như mang lại tinh thần quyết tâm "chinh chiến" cho các chuyên viên kinh doanh. Mang những lợi thế khác biệt tại thị trường Đất Đỏ, Gia An Lakeside giúp khách hàng và nhà đầu tư đạt được sự an tâm "kép" về một nơi an cư, đầu tư lý tưởng. Không chỉ hưởng lợi và gia tăng giá trị từ những quy hoạch hạ tầng khu vực, Gia An Lakeside còn mở ra một không gian sống hòa hợp với thiên nhiên khi bao bọc xung quanh là các hồ điều lớn với nhiệt độ mát mẻ quanh năm, là sự khởi đầu của những trải nghiệm sống tròn đầy bởi sự tận hưởng cảm xúc bình yên, tươi mới. Một số hình ảnh khác tại sự kiện: Liên minh EximPremium – YesLand. Các "chiến binh" đến từ Queen Sea. Đội ngũ chiến binh PowProperty. Đội ngũ Phuc Dien Land. Không khí sôi động tại sự kiện kick off. Chứng nhận hợp tác chiến lược từ đơn vị phát triển và các sàn phân phối.

P.Đình

