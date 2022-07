Cát Tường Phú Hưng – Khu đô thị hạt nhân vùng công xưởng Bình Phước

Thứ Ba, 05/01/2021 18:24

Cát Tường Phú Hưng trở thành "hiện tượng" của thị trường bất động sản thương mại Bình Phước ngay ngày đầu ra mắt nhờ sở hữu mô hình township - thành phố trong thành phố. Dự án được quy hoạch tập trung, phát huy thế mạnh tổ hợp thương mại nội khu, mang lại một điểm đến cho mọi nhu cầu.

Bình Phước – "Thỏi nam châm mới" thu hút đầu tư



Sở hữu vị trí cửa ngõ kết nối giao thương, hệ thống hạ tầng giao thông – dịch vụ – xã hội được đầu tư đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư tích cực của tỉnh, cùng nguồn lao động dồi dào; Bình Phước được xem là "thủ phủ công nghiệp mới" của khu vực, chỉ sau Bình Dương và Đồng Nai.

Tỉnh hiện có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686 ha, trong đó 8 dự án đã đi vào hoạt động với quy mô 1.194 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 70%. Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, Bình Phước sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Cát Tường Phú Hưng được quy hoạch đồng bộ, tích hợp nhiều tiện ích thương mại

Theo đó, Bình Phước đã và đang thu hút lượng lớn lao động tri thức, có tay nghề, là những kỹ sư, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài... Điều này kéo theo nhu cầu nhà ở chất luợng cao ngày càng tăng, tạo ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt khi Bình Phước còn sở hữu quỹ mặt bằng giá tốt, nguồn cung ít.



Thêm vào đó, "khẩu vị" của người mua nhà cũng thay đổi rõ nét. Họ không chỉ tìm một dự án có quy hoạch chuẩn, tích hợp các tiện tích thương mại và giải trí mà còn phải có pháp lý minh bạch, thủ tục giấy tờ bàn giao nhanh chóng.

Trong đó, tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Bình Phước – Cát Tường Phú Hưng do Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) đầu tư và phát triển chính là một trong những dự án tiêu biểu tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; nơi sở hữu tất cả các yếu tố kể trên.

"Ba trong một" từ thương phố Cát Tường Phú Hưng

Là chuyên gia đang làm việc tại khu công nghiệp Đồng Xoài 1 (Bình Phước), anh Geoffrey (quốc tịch Anh) và gia đình đã thuê một chung cư tại khu vực phường Tân Thành, TP Đồng Xoài để sinh sống. Tuy nhiên, sau 6 tháng, gia đình anh buộc phải tìm phương án khác vì chung cư cũ không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sống.

"Khu chung cư tôi thuê khá hạn chế về tiện ích nội khu, công viên và mảng xanh gần như không có", anh Geoffrey chia sẻ và cho biết thêm, khi gia đình anh có nhu cầu giải trí, mua sắm... phải đến các trung tâm thương mại khá xa.

Toạ lạc tại trung tâm TP Đồng Xoài, khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng gây ấn tượng mạnh mẽ đối với nhà đầu tư cũng như khách hàng có nhu cầu ở thực nhờ sở hữu nhiều dịch vụ tiện ích, quy hoạch đồng bộ và pháp lý minh bạch. Đó cũng chính là lý do, hai vợ chồng Geoffrey quyết định mua một căn nhà phố tại khu đô thị này.

Theo đó, dự án sở hữu 18 tiện ích nội khu hiện đại bao gồm: Công viên Thế giới Điện ảnh The Angel, Công viên Thế giới Di sản Kiến trúc The Destina, Quảng trường ánh sáng, Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, hệ thống trường học, bệnh viện chất lượng, chuẩn quốc tế... Dự án cũng vinh dự nhận được giải thưởng "Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020" do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư trao tặng.

Trung tâm thương mại Lucky Mall - điểm đến sầm uất, sôi sộng nhất khu vực nhờ thiết kế hiện đại, hài hoà với cảnh quan và phân bổ chức năng hợp lý

Từ khu đô thị được kiến tạo theo mô hình phức hợp – cảnh quan, chủ đầu tư đã nâng tầm dự án trở thành tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Bình Phước với "cuộc hội ngộ" của Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, Trung tâm thương mại Lucky Mall và dãy thương phố dọc Quốc lộ 14.



Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim khánh thành vào cuối tháng 9 vừa qua, đã thể hiện sức hút mạnh mẽ khi có đến hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày. Tại đây có hơn 200 ki ốt với đa dạng các mặt hàng nội ngoại nhập cũng như sản vật địa phương, phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí không chỉ cho cư dân nội khu đô thị mà còn cho toàn bộ người dân TP Đồng Xoài cũng như cư dân vùng phụ cận.

Trung tâm thương mại Lucky Mall – đánh dấu sự kết hợp giữa 2 Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản – Cát Tường Group; và tư vấn thiết kế xây dựng – Hòa Bình Group, hứa hẹn mang tới một điểm đến với đầy đủ các chức năng gồm văn hoá, giáo dục, tương tác cộng đồng, thương mại, giải trí, thể thao... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cộng đồng cư dân.

Cùng với 18 tiện ích nội khu đẳng cấp, sự sầm uất của Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim kết hợp cùng tiềm năng có thực từ Trung tâm thương mại Lucky Mall, dãy nhà phố thương mại sở hữu vị trí mặt tiền dự án sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng cũng như lựa chọn kinh doanh và đầu tư khôn ngoan.

Tích hợp hàng loạt ưu thế vượt trội, nhưng các sản phẩm tại tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Bình Phước có mức giá rất hợp lý. Khách hàng chỉ bỏ ra 260 triệu đồng (tương đương 10% giá trị sản phẩm) cho nhà phố xây sẵn, 350 triệu đồng (tương đương 20% giá trị sản phẩm) cho lô đất nền là đã có thể sở hữu sổ hồng và nhận nhà ở, kinh doanh ngay.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận xe ôtô Kia Cerato 16AT Luxury, xe Honda SH125i, nhà phố 1,5 tỉ, gói vật liệu xây dựng 150 triệu đồng, sổ tiết kiệm cùng nhiều phần quà khác. Chưa kể, chủ đầu tư còn cam kết mang đến những giá trị văn hoá, tinh thần tốt đẹp dành cho cộng đồng cư dân; điển hình là đêm đại nhạc hội đón năm mới với chủ đề "Đêm xuân – Bừng đa sắc" vừa diễn ra tại khu đô thị Cát Tường Phú Hưng ngày 31-12 vừa qua.

Có thể nói, Cát Tường Phú Hưng là bản giao hưởng đa sắc màu của một tư duy bất động sản rất Tây, mô hình township – thành phố trong thành phố được quy hoạch tập trung, phát huy thế mạnh tổ hợp thương mại nội khu, tạo nên môi trường sống văn minh, hiện đại, đồng thời là chốn kinh doanh, đầu tư có giá trị sinh lời bền vững.

Thông tin dự án Cát Tường Phú Hưng: Website: https://cattuongphuhung.vn Fanpage: https://www.facebook.com/duancattuongphuhung