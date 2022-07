Gỗ An Cường – khẳng định vị thế trong ngành vật liệu nội thất Việt

Thứ Ba, 05/01/2021 11:59

Sau hơn 25 năm phát triển, Gỗ An Cường luôn đạt tỷ lệ tăng trưởng từ 25% - 30%/năm, đã trở thành một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong ngành gỗ nội thất tại Việt Nam.

Với định hướng chiến lược “An Cường – Giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà”, Gỗ An Cường đã từng bước tạo được lòng tin với các chủ đầu tư dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, tổng thầu, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nội thất và hơn hết là hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Hiện nay, An Cường là doanh nghiệp cung cấp hơn 50% sản phẩm vật liệu nội thất trung và cao cấp cho thị trường nội địa, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển hàng loạt hệ thống đại lý ở nhiều nước trên khắp thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, Malaysia,…Hướng đến việc trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu về công nghệ quản trị cũng như công nghệ sản xuất, Gỗ An Cường không ngừng cập nhật những xu hướng về màu sắc cũng như những giải pháp gỗ nội thất ưu việt nhất trên thế giới, liên tục đầu tư hàng loạt máy móc, trang thiết bị hiện đại lên đến hàng chục triệu USD, từ đó đã và đang ứng dụng thành công vào hệ thống của doanh nghiệp.

Luôn nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng theo xu hướng đổi mới thị trường là một trong những yếu tố cốt lõi giúp Gỗ An Cường nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các Chủ Đầu Tư lớn như Vinhomes, Nova Land, Capital Land, Nam Long, Keppel Land, Gamuda Land, Hà Đô, Khang Điền, Hưng Thịnh… Các giá trị này đã được minh chứng thông qua việc Chủ Đầu Tư Vinhomes sử dụng 100% sản phẩm Gỗ An Cường kết hợp cùng thiết bị bếp cao cấp Malloca và nội thất rời AConcept cho hàng loạt dự án như Vinhomes Smart City, Vinhomes West Point, Vinhomes New Center, Vinhomes Symphony, Vinhomes Ocean Park…

Ngoài ra, An Cường đã nhận được nguồn vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn trên thế giới như Sumitomo Forestry, VinaCapital-DEG lên đến trăm triệu USD. Bên cạnh việc khẳng định thương hiệu trong ngành vật liệu nội thất, An Cường đã từng bước trở thành một tập đoàn hùng mạnh. Công ty mẹ Gỗ An Cường và các Công ty thành viên là những thương hiệu lớn và uy tín trên thị trường như thiết bị bếp cao cấp Malloca, nội thất rời AConcept, phụ kiện nội thất thông minh Imundex… Đồng thời kết hợp với các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hettich (một trong những nhà sản xuất hàng đầu về phụ kiện cho ngành nội thất từ Cộng Hoà Liên Bang Đức), giải pháp điều khiển thông minh Wiser (Tập đoàn Schneider Electric – Pháp),… không những cung cấp cho thị trường Việt Nam những sản phẩm hiện đại theo chuẩn mực quốc tế, mà còn đưa ra các giải pháp "SmartHome" tuyệt vời đến từng công trình và từng dự án.

Song song đó, An Cường liên tục được chính phủ cũng như các tổ chức uy tín trong nước - quốc tế đánh giá và công nhận qua hàng loạt giải thưởng, chứng chỉ – uy tín và danh giá như: chứng nhận Green Label (Singapore), SA 8000, giải thưởng Top 10 Công Ty Vật Liệu Xây Dựng 2020, Doanh nghiệp Phát Triển Bền Vững CSI 2020, Thương Hiệu Quốc Gia - Vietnam Value 2020, Top 50 Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam The Best) do Vietnam Report bình chọn.