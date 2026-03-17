Mỗi ngày thế giới có một tỉ phú mới

Forbes thống kê năm 2025 có thêm hơn 340 tỷ phú mới - tương đương gần như mỗi ngày một người.

Elon Musk tiếp tục giữ vững danh hiệu tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản kếch xù hơn 700 tỉ USD. Ảnh: Reuters.

Tháng 10/2025, công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) gây chú ý khi công bố rót 2 tỉ USD vào nền tảng dự đoán thị trường Polymarket, định giá startup mới 5 năm tuổi này ở mức 9 tỉ USD . Thương vụ giúp nhà sáng lập 27 tuổi Shayne Coplan lập tức trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Tuy nhiên, vị trí này chỉ tồn tại chưa đầy 3 tuần. Cuối tháng đó, startup AI Mercor thông báo gọi vốn thành công với mức định giá 10 tỉ USD , đưa 3 nhà đồng sáng lập mới ngoài 20 tuổi gia nhập hàng ngũ đại gia tự thân trẻ nhất lịch sử, qua đó soán ngôi Coplan.

Cuộc đua tương tự cũng diễn ra ở nhóm nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi. Sau nhiều năm, danh hiệu không còn là “đặc quyền” của cácngôi sao giải trí hay doanh nhân truyền thống, mà ngày càng thuộc về những nhà sáng lập công nghệ được hậu thuẫn bởi dòng vốn đầu tư khổng lồ.

Theo thống kê của Forbes, trong vòng 12 tháng qua, thế giới đã có thêm hơn 340 tỉ phú mới - tương đương trung bình mỗi ngày một người - trải rộng từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga đến những quốc gia nhỏ như St. Kitts & Nevis hay Albania.

Tổng số tỉ phú toàn cầu hiện đạt mức kỷ lục 3.148 người, tăng gần 50% so với năm năm trước. Con số này tương phản mạnh với danh sách lần đầu năm 1987 với chỉ 140 người.

Tổng tài sản của nhóm này hiện được ước tính đạt 18.700 tỉ USD , tăng thêm khoảng 10.000 tỷ USD so với năm 2020. Tài sản bình quân mỗi người cũng tăng mạnh, từ khoảng 4 tỉ USD lên gần 6 tỉ USD . Đáng chú ý, thế giới hiện đã có 19 tỉ phú sở hữu khối tài sản trên 100 tỉ USD .

Năm 2025 cũng chứng kiến những kỷ lục tài sản cá nhân liên tiếp bị phá vỡ. Elon Musk khởi đầu năm với khối tài sản hơn 420 tỷ USD , sau đó trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 700 tỉ USD vào tháng 12, nhờ giá trị các công ty công nghệ và không gian do ông kiểm soát tăng vọt. Chỉ riêng trong năm 2025, tài sản của Musk tăng thêm hơn 330 tỉ USD - nhiều hơn tổng tài sản của người giàu thứ hai thế giới.

Làn sóng tăng giá tài sản không chỉ dừng ở cá nhân Musk. Các nhà sáng lập và cổ đông lớn của những tập đoàn công nghệ hàng đầu cũng chứng kiến tài sản phình to nhờ cổ phiếu tăng mạnh, bất chấp kết quả kinh doanh không phải lúc nào cũng vượt kỳ vọng.

Trí tuệ nhân tạo trở thành động lực chính của chu kỳ làm giàu mới, khi hàng loạt startup AI được định giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn. Các lĩnh vực như tiền mã hóa, phần mềm thiết kế, fintech cũng góp phần tạo ra thế hệ tỷ phú mới thông qua các thương vụ IPO đình đám.

Tổng cộng, các tỷ phú mới trong năm 2025 sở hữu khối tài sản khoảng 876 tỉ USD , tương đương gần 5% tổng tài sản của giới siêu giàu toàn cầu.

Gia tộc 21 đời thịnh vượng và chiến lược kinh doanh bền vững Họ Đường xây đế chế toàn cầu, duy trì chiến lược quản trị gia tộc, giáo dục tinh hoa và trách nhiệm xã hội, biến giàu có thành công cụ tạo giá trị cho cộng đồng. Đầu năm 2025, tại Nhà hát Carnegie Hall (New York), một người đàn ông gốc Á với mái tóc bạc trắng gây chú ý khi tuyên bố tặng 40 triệu USD (hơn 1.050 tỉ đồng) cho Dàn nhạc Giao hưởng New York, trở thành khoản quyên góp lớn nhất sau 180 năm của dàn nhạc. Người đàn ông đó chính là Đường Lưu Thiên - hậu duệ đời thứ 21 của gia tộc họ Đường, một dòng họ nổi tiếng Trung Quốc với truyền thống kinh doanh và giáo dục tinh hoa kéo dài hơn 2 thế kỷ. Đường Lưu Thiên - hậu duệ đời thứ 21 của gia tộc họ Đường, nổi bật với truyền thống thịnh vượng và chiến lược kinh doanh bền vững. Ảnh: Baidu Sinh năm 1938 tại Thượng Hải, ông lớn lên trong sự giàu sang của gia tộc nhưng lại chọn con đường riêng: thay vì nối nghiệp dệt may truyền thống, ông hướng đến tài chính quốc tế và đầu tư toàn cầu. Từ dệt may truyền thống đến tài chính hiện đại Gia tộc họ Đường có nguồn gốc từ thời Minh, khởi nghiệp từ tiệm gạo, xưởng bột và ngành dệt may tại thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Ông tổ Đường Thuận Chi vừa là văn nhân vừa là tướng tài, đặt nền móng cho truyền thống giàu có và tri thức của dòng họ. Đến cuối triều Thanh, họ Đường trở thành một trong “Tứ đại gia tộc Vô Tích”, nổi bật với các xưởng dệt, nhà máy bột và thương nghiệp gạo. Ông nội của Đường Lưu Thiên gây dựng đế chế dệt may, còn cha ông được mệnh danh “Vua dệt vải Trung Hoa”, thành lập Nhà máy dệt Nam Hải, công ty dệt đầu tiên niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông. Từ nhỏ, Đường Lưu Thiên đã được giáo dục trong môi trường thượng lưu và được gửi sang Mỹ năm 10 tuổi. Ông học tập xuất sắc tại Đại học Yale và Harvard, sau đó bước vào thế giới tài chính tại Phố Wall. Một số nhân vật nổi tiếng của gia tộc họ Đường. Ảnh: Baidu Năm 1970, ông lập Công ty Reich & Tang và năm 1987, quỹ này trở thành quỹ tiền tệ tư nhân đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán New York, đánh dấu bước ngoặt trong ngành quản lý đầu tư Mỹ. Nhờ đó, ông được gọi là “Cha đẻ của Quỹ Tiền tệ Mỹ”. Chiến lược của ông không chỉ giới hạn trong tài chính. Ông mua lại chuỗi cắm trại KOA Campgrounds, phát triển từ một chuỗi nhỏ thành thương hiệu dẫn đầu nước Mỹ. Trước tuổi 40, ông đã đạt tự do tài chính, nhưng thay vì nghỉ ngơi, ông chuyển hướng sang nghệ thuật, giáo dục và di sản văn hóa, lĩnh vực vừa tạo tác động xã hội, vừa củng cố danh tiếng gia tộc. Giá trị gia tộc và quản trị thịnh vượng Gia tộc họ Đường nổi tiếng không chỉ nhờ tài sản vật chất mà còn nhờ văn hóa quản trị gia tộc và chiến lược dài hạn. Trong hơn 30 năm qua, cùng với vợ thứ hai Từ Tân Mai - một nhà khảo cổ học, Đường Lưu Thiên đã quyên góp hơn 200 triệu USD (khoảng 5.254 tỉ đồng) cho các hoạt động nghệ thuật và bảo tồn văn hóa. Ông tin rằng: “Giá trị thật sự của tiền là khi nó làm hồi sinh những nền văn minh từng bị phủ bụi lãng quên”. Đường Lưu Thiên còn tham gia sáng lập Committee of 100 (100 người Hoa ưu tú) nhằm kết nối cộng đồng người gốc Hoa toàn cầu, tạo cơ hội hợp tác kinh doanh và phát triển văn hóa. Đây là minh chứng cho triết lý của ông: giàu có không chỉ là tiền bạc mà là khả năng tạo ra ảnh hưởng và giá trị xã hội bền vững. Vợ chồng Đường Lưu Thiên tích cực duy trì các giá trị gia tộc, từ giáo dục, kinh doanh đến hoạt động từ thiện và bảo tồn văn hóa. Ảnh: Baidu Gia tộc họ Đường duy trì truyền thống giáo dục tinh hoa, nhiều thế hệ tốt nghiệp từ các trường Ivy League, hình thành hiện tượng “gia tộc Ivy League”. Đây là chiến lược đầu tư vào con người, xem kiến thức, kỹ năng và tầm nhìn là tài sản lâu dài, song song với quản lý tài chính. Đường Lưu Thiên từng nhấn mạnh: “Gia sản quý nhất tôi nhận được không phải là tiền mà là thước đo giá trị: sự khiêm tốn, kỷ luật và lòng trắc ẩn”. Gia tộc họ Đường chứng minh rằng sự giàu có bền vững không chỉ dựa vào tiền bạc mà còn dựa vào cách quản lý tài sản, tri thức và mối quan hệ xã hội. Sự kết hợp giữa chiến lược tài chính thông minh, quản trị gia tộc bài bản và trách nhiệm xã hội đã giúp họ duy trì vị thế suốt 21 đời. Đối với Đường Lưu Thiên, giá trị thật sự của giàu có là cách nó được dùng để tạo tác động tích cực, củng cố danh dự gia tộc và đóng góp cho cộng đồng. Đây chính là lý do vì sao dù trải qua nhiều thế hệ, họ Đường vẫn giữ được sự thịnh vượng, danh tiếng và ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực: kinh doanh, giáo dục, nghệ thuật và văn hóa.

Thêm một tỉ phú ra mắt dịch vụ Internet vệ tinh cạnh tranh với Elon Musk Công ty không gian Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos thông báo kế hoạch triển khai 5.408 vệ tinh lên quỹ đạo để xây dựng một mạng lưới truyền thông. Mạng lưới này có tên TeraWave, được thiết kế chủ yếu phục vụ khách hàng doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và các cơ quan chính phủ. Theo Blue Origin, hệ thống sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 6 terabit/giây, thông qua các vệ tinh đặt ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) và quỹ đạo Trái Đất trung (MEO) - các khu vực không gian nằm trong khoảng từ 100 dặm đến 21.000 dặm so với bề mặt Trái Đất. Blue Origin cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu triển khai chòm vệ tinh vào quý IV năm 2027. Jeff Bezos thành lập Blue Origin năm 1994. Ảnh: Spacenews Jeff Bezos sẽ bước vào một thị trường Internet vệ tinh ngày càng đông đúc, hiện đang do Starlink - dịch vụ của SpaceX do Elon Musk điều hành - thống trị. Starlink hiện có hơn 9.000 vệ tinh đang hoạt động và khoảng 9 triệu khách hàng. Trong khi đó, Amazon, công ty do Bezos sáng lập năm 1994, cũng đã tăng tốc phát triển dịch vụ Internet vệ tinh của riêng mình trong năm qua. Dịch vụ này gần đây đã đổi tên từ Project Kuiper sang Leo. Amazon đã phóng 180 vệ tinh kể từ tháng 4 năm ngoái thông qua một loạt các vụ phóng do các đối tác như United Launch Alliance và SpaceX thực hiện. Một số đợt triển khai trong tương lai dự kiến sẽ do Blue Origin đảm nhiệm. Amazon đặt mục tiêu xây dựng một chòm vệ tinh gồm 3.236 vệ tinh quỹ đạo Trái Đất thấp, phục vụ doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng. Tháng 11/2025, công ty đã mở chương trình “xem trước dành cho doanh nghiệp” cho một số khách hàng được chọn, trước khi triển khai thương mại rộng rãi hơn. Jeff Bezos từng dự đoán vào năm 2024 rằng Blue Origin một ngày nào đó sẽ trở thành công ty lớn hơn cả Amazon. Ông thành lập Blue Origin vào năm 2000 và Dave Limp, cựu lãnh đạo mảng thiết bị của Amazon, hiện đang giữ chức CEO của công ty. “Tôi nghĩ đây sẽ là doanh nghiệp tốt nhất mà tôi từng tham gia, nhưng sẽ cần thời gian”, Bezos nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 tại Hội nghị DealBook của The New York Times. Hiện tại, Blue Origin chủ yếu là một công ty phóng tên lửa, đưa khách du lịch và các nhiệm vụ nghiên cứu lên rìa không gian trong những chuyến bay ngắn. Tháng 1 năm ngoái, công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng khi phóng thành công tên lửa New Glenn lần đầu tiên, dù chưa thể đưa tầng đẩy hạ cánh trở lại sà lan để tái sử dụng. Đến tháng 11, Blue Origin đã hạ cánh thành công tầng đẩy của tên lửa New Glenn sau khi phóng thành công một cặp tàu vũ trụ của NASA.



