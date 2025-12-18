Doanh nhân

PepsiCo Foods Việt Nam thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu bền vững

Thứ năm, 18/12/2025 10:12

Trong không khí sôi nổi của vụ khoai tây Đông Xuân 2025-2026, PepsiCo Foods Việt Nam tổ chức tập huấn hai ngày cho gần 100 nông dân đến từ các tỉnh phía Bắc.

Phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Giáo dục (CED), chương trình tập trung đào tạo kỹ thuật canh tác khoai tây bền vững, ứng dụng công nghệ nông nghiệp hiện đại và quản lý rác thải nông nghiệp, hướng tới xây dựng mạng lưới nông dân chủ lực của chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo, đóng góp vào mục tiêu thúc đẩy nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

PepsiCo Foods Việt Nam thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu bền vững - Ảnh 1.

Nông dân tham gia Khóa đào tạo và tham quan Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình.

Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình vừa khánh thành vào ngày 25-11, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của PepsiCo tại khu vực miền Bắc, đồng thời mở ra yêu cầu cấp thiết về phát triển vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong định hướng đó, doanh nghiệp tái khẳng định cam kết đồng hành cùng nông dân tại các tỉnh phía Bắc, tập trung vào chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và tăng cường quản lý rác thải trong nông nghiệp.

Chương trình đào tạo diễn ra trong hai ngày 26 và 27-11, thuộc khuôn khổ Dự án do Quỹ PepsiCo tài trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương khi nhà máy mới tại Ninh Bình đi vào vận hành.

PepsiCo Foods Việt Nam thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu bền vững - Ảnh 2.

Nông dân áp dụng khoa học công nghệ trong canh tác nông nghiệp bền vững.

Đặc biệt, bà con nông dân đã tham quan nhà máy thực phẩm PepsiCo Ninh Bình mới với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu Đô la Mỹ và công suất hơn 25.000 tấn snack các loại mỗi năm.

Ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc Nông nghiệp, Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam, cho biết: "Việc đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu ở các tỉnh phía Bắc, vận hành Nhà máy thực phẩm mới tại Ninh Bình là những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và hiệu quả của PepsiCo tại Việt Nam và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".

Thực hiện Chiến lược toàn cầu PepsiCo Positive (pep+) tại Việt Nam, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đào tạo hỗ trợ nông dân và ứng dụng công nghệ giảm phát thải sẽ tiếp tục là ưu tiên chiến lược của công ty trong hành trình hướng tới Net Zero và đóng góp vào một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Song Hà

