Người lao động Công ty TNHH Rochdale Spears hiến máu tình nguyện

Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025 do Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM, Công ty TNHH Rochdale Spears (207 Đường DT747A, tổ 1, KP Tân Lương, phường Tân Khánh, TPHCM) và Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố tổ chức ngày 17-12.

Ngày hội đã vận động 283 người tham gia, thu về 249 túi máu (trong đó có 204 túi 350ml, 45 túi 450ml, 34 người không đủ điều kiện hiến máu).

Người lao động Công ty TNHH Rochdale Spears tham gia hiến máu

Tình nguyện viên tham gia hiến máu được kiểm tra sức khỏe miễn phí, tặng đường, sữa, thuốc bổ…

Ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TPHCM, cho hay từ đầu năm đến nay, trung tâm đã phối hợp cùng Bệnh viện Truyền viện Truyền máu Huyết học TPHCM, Hội Chữ thập đỏ thành phố…tổ chức được 19 chương trình hiến máu tại đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình vận động được 5.120 người tham gia, thu về 3.327 đơn vị máu.