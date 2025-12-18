Doanh nhân

Gamuda Land được vinh danh “Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á”

Thứ năm, 18/12/2025 23:38

Gamuda Land Việt Nam được vinh danh giải thưởng “Best Community Developer (Asia)” cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.

Tại PropertyGuru Asia Property Awards 2025 - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực bất động sản - Gamuda Land Việt Nam đã được vinh danh với giải thưởng "Best Community Developer (Asia)" - Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á, cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.

Giải thưởng là sự ghi nhận dành cho những nhà phát triển không chỉ tạo dựng các dự án chất lượng cao, mà còn thể hiện rõ năng lực kiến tạo cộng đồng sống bền vững, nơi con người, thiên nhiên và không gian đô thị được phát triển hài hòa trong dài hạn.

Gamuda Land được vinh danh “Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á” - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Gamuda Land Việt Nam nhận giải Asia Property Awards 2025

Giải thưởng tôn vinh giá trị cộng đồng bền vững

Khác với các hạng mục tập trung vào thiết kế hay quy mô, "Best Community Developer" đánh giá toàn diện triết lý phát triển xoay quanh con người, bao gồm quy hoạch tổng thể, không gian công cộng, yếu tố môi trường, khả năng kết nối xã hội và giá trị mang lại cho cư dân theo thời gian.

Việc Gamuda Land Việt Nam được vinh danh ở hạng mục cấp châu Á cho thấy mô hình phát triển cộng đồng mà doanh nghiệp theo đuổi đã đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của khu vực, sánh vai cùng các nhà phát triển hàng đầu đến từ nhiều thị trường phát triển.

Kiến tạo cộng đồng - nền tảng trong chiến lược phát triển

Với Gamuda Land, phát triển bất động sản không đơn thuần là xây dựng nhà ở, mà là kiến tạo môi trường sống toàn diện, nơi cư dân có thể tận hưởng sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại, thiên nhiên và các mối quan hệ cộng đồng.

Trong các khu đô thị do Gamuda Land phát triển, công viên, mặt nước và mảng xanh luôn được đặt ở vị trí trung tâm quy hoạch, đóng vai trò như "lá phổi" của đô thị. Những không gian mở này không chỉ cải thiện chất lượng môi trường sống, mà còn trở thành nơi gặp gỡ, sinh hoạt và gắn kết cư dân, góp phần hình thành các cộng đồng bền chặt và nhân văn.

Chính cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trọng tâm đã giúp các dự án của Gamuda Land vượt ra khỏi khái niệm "nơi để ở", trở thành không gian sống thực sự, nơi cư dân tìm thấy sự an nhiên, kết nối và cảm giác thuộc về.

Gamuda Land được vinh danh “Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á” - Ảnh 2.

Khu đô thị Gamuda Gardens thuộc dự án Gamuda City, Hà Nội

Việt Nam - minh chứng cho năng lực phát triển cộng đồng

Tại Việt Nam, Gamuda Land đã hiện thực hóa triết lý này thông qua các khu đô thị được quy hoạch bài bản, chú trọng yếu tố môi trường, trải nghiệm sống và sự gắn kết xã hội.

Mỗi dự án được phát triển như một hệ sinh thái sống dài hạn, trong đó thiên nhiên hiện diện xuyên suốt đời sống thường nhật. Các yếu tố như hướng gió, ánh sáng, mặt nước và cây xanh được tính toán phù hợp với điều kiện khí hậu, văn hóa và thói quen sinh hoạt của người Việt, nhằm tạo nên môi trường sống cân bằng và bền vững.

Giải thưởng "Best Community Developer (Asia)" là sự ghi nhận cho cách Gamuda Land Việt Nam chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế thành giá trị sống thực tế, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng cư dân và xã hội.

Dấu ấn toàn cầu - tinh hoa bản địa

Nền tảng cho thành công này đến từ kinh nghiệm phát triển đô thị của Gamuda Land tại nhiều thị trường như Malaysia, Singapore, Anh và Australia, nơi doanh nghiệp theo đuổi triết lý phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Tuy nhiên, Gamuda Land không áp dụng một mô hình cứng nhắc, mà luôn lắng nghe từng vùng đất, tôn trọng bản sắc địa phương và điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp với bối cảnh văn hóa - xã hội của Việt Nam. Sự kết hợp giữa chuẩn mực quốc tế và tinh thần bản địa giúp các cộng đồng do Gamuda Land kiến tạo vừa hiện đại, vừa gần gũi và giàu bản sắc.

Gamuda Land được vinh danh “Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á” - Ảnh 3.

Dự án 75 London Wall, UK do Gamuda Land phát triển

Khẳng định vị thế bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực

Việc Gamuda Land Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á không chỉ là cột mốc quan trọng đối với doanh nghiệp, mà còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Trong bối cảnh phát triển đô thị đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giá trị bền vững và nhân văn, cách Gamuda Land đặt cộng đồng làm trọng tâm được xem là hướng đi phù hợp với xu thế dài hạn.

Từ Việt Nam, Gamuda Land tiếp tục hành trình kiến tạo những cộng đồng sống nơi mỗi công trình không chỉ mang dáng hình kiến trúc, mà còn nuôi dưỡng hạnh phúc và sự gắn kết bền vững cho con người hôm nay và mai sau.

Gia Lan

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Doanh nhân 23:46

Gamuda Land Việt Nam và Công ty Điện tử Samsung Vina ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Doanh nhân 10:43

Lễ công bố giải chạy "Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim 2025" đã diễn ra tại Eaton Park.

Gamuda Land Việt Nam thúc đẩy cam kết ESG qua hoạt động trồng cây tại TP HCM, Hải Phòng

Gamuda Land Việt Nam thúc đẩy cam kết ESG qua hoạt động trồng cây tại TP HCM, Hải Phòng

Doanh nhân 21:59

Gamuda Land Việt Nam (GLVN) khẳng định cam kết đối với các giá trị môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua hoạt động trồng cây tại TP HCM và Hải Phòng.

không gian sống

hệ sinh thái

xây dựng nhà ở

môi trường sống

quy hoạch tổng thể

lĩnh vực bất động sản

không gian công cộng

hàng đầu châu Á
Hồng Lĩnh X’mas Fest - Giáng sinh rộn ràng tại ROX Living Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh X’mas Fest - Giáng sinh rộn ràng tại ROX Living Hồng Lĩnh

Dự án 23:44

ROX Living Hồng Lĩnh tổ chức sự kiện Hồng Lĩnh X’mas Fest – chuỗi hoạt động giải trí, âm nhạc và trải nghiệm đường phố kéo dài trong hai ngày 22 đến 23-12.

Global Festive - Thắp sáng mùa lễ hội tại The Global City

Global Festive - Thắp sáng mùa lễ hội tại The Global City

Dự án 23:42

The Global City tiếp tục tiên phong đưa nghệ thuật vào đời sống đô thị thông qua chuỗi sự kiện Global Festive - Thắp sáng mùa lễ hội.

Trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes

Trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes

Dự án 23:27

Mùa lễ hội tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Người lao động Công ty TNHH Rochdale Spears hiến máu tình nguyện

Người lao động Công ty TNHH Rochdale Spears hiến máu tình nguyện

Doanh nhân 10:59

Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025 (17-12) do Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM, Công ty TNHH Rochdale Spears và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.

PepsiCo Foods Việt Nam thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu bền vững

PepsiCo Foods Việt Nam thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu bền vững

Doanh nhân 10:12

Trong không khí sôi nổi của vụ khoai tây Đông Xuân 2025-2026, PepsiCo Foods Việt Nam tổ chức tập huấn hai ngày cho gần 100 nông dân đến từ các tỉnh phía Bắc.

An cư xứng tầm tại Masteri Park Place: Một vị trí – vạn giá trị

An cư xứng tầm tại Masteri Park Place: Một vị trí – vạn giá trị

Dự án 19:10

Masteri Park Place - phân khu cao tầng đầu tiên tại đô thị biểu tượng sở hữu tầm nhìn bao trọn hai mặt giáp nước mở ra không gian sống tràn năng lượng…

IPO Nông nghiệp Hòa Phát: Lượng đăng ký mua vượt quy mô chào bán

IPO Nông nghiệp Hòa Phát: Lượng đăng ký mua vượt quy mô chào bán

Tài chính 17:17

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty CPPTNN Hòa Phát (HPA) đã khép lại việc đăng ký mua và chuyển tiền đặt cọc vào 16h00 ngày 15-12.

Masterise Homes giới thiệu “Mùa Giáng Sinh diệu kỳ - The Magical Joy” tại Malibu Walk

Masterise Homes giới thiệu “Mùa Giáng Sinh diệu kỳ - The Magical Joy” tại Malibu Walk

Dự án 10:40

Masterise Homes khai trương Tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí Malibu Walk tại Ocean Park 1 với lễ hội “The Magical Joy - Mùa Giáng Sinh Diệu Kỳ”.

CapitaLand Development đạt giải “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc” 2025

CapitaLand Development đạt giải “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc” 2025

Doanh nhân 10:38

CapitaLand Development cũng có loạt chiến thắng danh giá tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru (APA) 2025.

Kinh tế trải nghiệm: “Điểm Chạm” quyết định thành công của doanh nghiệp

Kinh tế trải nghiệm: “Điểm Chạm” quyết định thành công của doanh nghiệp

Thị trường 08:30

“Kinh tế trải nghiệm” đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều ngành, trong đó có bất động sản.

XEM THÊM