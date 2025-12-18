Gamuda Land được vinh danh “Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á”

Tại PropertyGuru Asia Property Awards 2025 - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực bất động sản - Gamuda Land Việt Nam đã được vinh danh với giải thưởng "Best Community Developer (Asia)" - Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á, cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.

Giải thưởng là sự ghi nhận dành cho những nhà phát triển không chỉ tạo dựng các dự án chất lượng cao, mà còn thể hiện rõ năng lực kiến tạo cộng đồng sống bền vững, nơi con người, thiên nhiên và không gian đô thị được phát triển hài hòa trong dài hạn.

Đại diện lãnh đạo Gamuda Land Việt Nam nhận giải Asia Property Awards 2025

Giải thưởng tôn vinh giá trị cộng đồng bền vững

Khác với các hạng mục tập trung vào thiết kế hay quy mô, "Best Community Developer" đánh giá toàn diện triết lý phát triển xoay quanh con người, bao gồm quy hoạch tổng thể, không gian công cộng, yếu tố môi trường, khả năng kết nối xã hội và giá trị mang lại cho cư dân theo thời gian.

Việc Gamuda Land Việt Nam được vinh danh ở hạng mục cấp châu Á cho thấy mô hình phát triển cộng đồng mà doanh nghiệp theo đuổi đã đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của khu vực, sánh vai cùng các nhà phát triển hàng đầu đến từ nhiều thị trường phát triển.

Kiến tạo cộng đồng - nền tảng trong chiến lược phát triển

Với Gamuda Land, phát triển bất động sản không đơn thuần là xây dựng nhà ở, mà là kiến tạo môi trường sống toàn diện, nơi cư dân có thể tận hưởng sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại, thiên nhiên và các mối quan hệ cộng đồng.

Trong các khu đô thị do Gamuda Land phát triển, công viên, mặt nước và mảng xanh luôn được đặt ở vị trí trung tâm quy hoạch, đóng vai trò như "lá phổi" của đô thị. Những không gian mở này không chỉ cải thiện chất lượng môi trường sống, mà còn trở thành nơi gặp gỡ, sinh hoạt và gắn kết cư dân, góp phần hình thành các cộng đồng bền chặt và nhân văn.

Chính cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trọng tâm đã giúp các dự án của Gamuda Land vượt ra khỏi khái niệm "nơi để ở", trở thành không gian sống thực sự, nơi cư dân tìm thấy sự an nhiên, kết nối và cảm giác thuộc về.

Khu đô thị Gamuda Gardens thuộc dự án Gamuda City, Hà Nội

Việt Nam - minh chứng cho năng lực phát triển cộng đồng

Tại Việt Nam, Gamuda Land đã hiện thực hóa triết lý này thông qua các khu đô thị được quy hoạch bài bản, chú trọng yếu tố môi trường, trải nghiệm sống và sự gắn kết xã hội.

Mỗi dự án được phát triển như một hệ sinh thái sống dài hạn, trong đó thiên nhiên hiện diện xuyên suốt đời sống thường nhật. Các yếu tố như hướng gió, ánh sáng, mặt nước và cây xanh được tính toán phù hợp với điều kiện khí hậu, văn hóa và thói quen sinh hoạt của người Việt, nhằm tạo nên môi trường sống cân bằng và bền vững.

Giải thưởng "Best Community Developer (Asia)" là sự ghi nhận cho cách Gamuda Land Việt Nam chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế thành giá trị sống thực tế, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng cư dân và xã hội.

Dấu ấn toàn cầu - tinh hoa bản địa

Nền tảng cho thành công này đến từ kinh nghiệm phát triển đô thị của Gamuda Land tại nhiều thị trường như Malaysia, Singapore, Anh và Australia, nơi doanh nghiệp theo đuổi triết lý phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Tuy nhiên, Gamuda Land không áp dụng một mô hình cứng nhắc, mà luôn lắng nghe từng vùng đất, tôn trọng bản sắc địa phương và điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp với bối cảnh văn hóa - xã hội của Việt Nam. Sự kết hợp giữa chuẩn mực quốc tế và tinh thần bản địa giúp các cộng đồng do Gamuda Land kiến tạo vừa hiện đại, vừa gần gũi và giàu bản sắc.

Dự án 75 London Wall, UK do Gamuda Land phát triển

Khẳng định vị thế bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực

Việc Gamuda Land Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc châu Á không chỉ là cột mốc quan trọng đối với doanh nghiệp, mà còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Trong bối cảnh phát triển đô thị đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giá trị bền vững và nhân văn, cách Gamuda Land đặt cộng đồng làm trọng tâm được xem là hướng đi phù hợp với xu thế dài hạn.

Từ Việt Nam, Gamuda Land tiếp tục hành trình kiến tạo những cộng đồng sống nơi mỗi công trình không chỉ mang dáng hình kiến trúc, mà còn nuôi dưỡng hạnh phúc và sự gắn kết bền vững cho con người hôm nay và mai sau.