Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Chương trình do Công ty Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời" tổ chức, nhằm gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.

Năm nay, với thông điệp nhân văn "Cùng em trọn nhịp yêu thương", chương trình bước sang mùa thứ 11 – một dấu mốc đặc biệt, khẳng định hành trình hơn một thập kỷ gieo hy vọng và hồi sinh sự sống cho hàng ngàn trái tim nhỏ bé.

Gamuda Land - VCF Group Photo cùng các bé và người thân

Cộng đồng Runner hưởng ứng chương trình

Đây không chỉ là lời kêu gọi cộng đồng cùng nhau chạy vì sức khỏe, mà còn là hành trình trao tặng tình thương, nơi mỗi bước chân của người tham gia trở thành nhịp cầu mang đến sự sống, để các em nhỏ được tiếp tục mơ ước và trưởng thành như bao bạn bè cùng trang lứa.

"Chạy vì trái tim 2025" – Hơn cả một giải chạy

Hơn cả một sự kiện thể thao, "Chạy vì trái tim" là câu chuyện truyền cảm hứng, nơi mỗi bước chân của cộng đồng là một nhịp tim được hồi sinh. Sau hơn 10 năm, chương trình đã trở thành hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi và khẳng định giá trị nhân văn bền vững.

Thực tế, phía sau nụ cười hồn nhiên của những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh là hành trình chống chọi với đau đớn và sự bất an về tương lai. Không ít gia đình lâm vào cảnh bế tắc khi chi phí phẫu thuật vượt xa khả năng. Chính trong những hoàn cảnh ấy, "Chạy vì trái tim" trở thành điểm tựa, là nhịp cầu kết nối hàng triệu tấm lòng, để mang đến cho các em cơ hội hồi sinh quý giá.

Hành trình truyền cảm qua từng bước chân

Ra đời từ năm 2013, "Chạy vì trái tim" đã trở thành một trong những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, quy tụ hàng ngàn người tham gia mỗi năm. Qua từng mùa giải, chương trình không chỉ kết nối hàng ngàn trái tim mà còn mang đến cơ hội sống mới cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Tính đến nay, chương trình đã quyên góp được hơn 46 tỉ đồng và 1716 ca phẫu thuật thành công.

Trong năm 2025, giải chạy đặt mục tiêu gây quỹ 5 tỉ đồng, tương ứng khoảng 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia trực tiếp từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Giao lưu tại sự kiện

Toàn cảnh sự kiện

Đại diện Gamuda Land Việt Nam, bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Quyền Tổng Giám Đốc Gamuda Land Việt Nam, chia sẻ:"Mỗi năm, qua từng bước chạy, chúng tôi lại được chứng kiến những điều kỳ diệu. Gamuda Land tự hào đồng hành cùng hàng ngàn trái tim nhân ái, cùng gieo mầm hy vọng và viết tiếp tương lai cho những em nhỏ cần được cứu sống".

Chia sẻ về chặng đường đồng hành cùng Gamuda Land, ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc tổ chức VinaCapital Foundation, khẳng định: "Đối với những em nhỏ sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh, ca phẫu thuật không chỉ là cơ hội để được sống, mà còn là cơ hội để các em được lớn lên khỏe mạnh, được học tập và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng. Sự hỗ trợ của Gamuda Land Việt Nam đã giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tinh thần cho gia đình, đồng thời mang đến cho cha mẹ các em niềm tin về một cuộc sống ổn định và trọn vẹn hơn. Tôi vô cùng biết ơn Gamuda Land Việt nam vì đã mang lại sự sống mới, niềm hy vọng mới và khả năng chắp cánh cho những ước mơ của trẻ em Việt Nam".

Sự kiện chính thức diễn ra vào ngày 28-9, hứa hẹn là một giải chạy từ thiện đầy cảm xúc và nhân văn. Tại đây, mỗi bước chạy sẽ mang theo yêu thương, mỗi vòng chân là một nhịp tim được hồi sinh.

Hãy cùng chờ đón Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim 2025 - Nơi mỗi bước chân của bạn chính là hy vọng cho những trái tim bé nhỏ luôn khao khát được chữa lành.