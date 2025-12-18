Dự án

Hồng Lĩnh X’mas Fest - Giáng sinh rộn ràng tại ROX Living Hồng Lĩnh

Thứ năm, 18/12/2025 23:44

ROX Living Hồng Lĩnh tổ chức sự kiện Hồng Lĩnh X’mas Fest – chuỗi hoạt động giải trí, âm nhạc và trải nghiệm đường phố kéo dài trong hai ngày 22 đến 23-12.

Mùa Giáng sinh năm nay, không khí lễ hội tại Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết khi ROX Living Hồng Lĩnh chính thức tổ chức sự kiện Hồng Lĩnh X'mas Fest – chuỗi hoạt động giải trí, âm nhạc và trải nghiệm đường phố kéo dài trong hai ngày 22-23-12/2025.


Ngập tràn trải nghiệm Giáng sinh châu Âu giữa lòng đô thị

Lần đầu tiên, ngay tại trung tâm đô thị ROX Living Hồng Lĩnh, người dân khu vực sẽ được hòa mình vào một lễ hội Giáng sinh được tổ chức bài bản, quy mô và đa sắc màu, mang đến không gian vui chơi – giải trí đúng nghĩa cho mọi lứa tuổi. Sự kiện diễn ra tại khu đô thị ROX Living Hồng Lĩnh, trên trục đường Nguyễn Đổng Chi – khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm phát triển mới của đô thị Hồng Lĩnh.

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tuyến phố Châu Âu tại khu đô thị ROX Living Hồng Lĩnh sẽ khoác lên mình diện mạo Giáng sinh rực rỡ, trở thành không gian trải nghiệm chính của Lễ hội Giáng sinh Hồng Lĩnh. Lấy cảm hứng từ các công trình biểu tượng của châu Âu như Tháp Eiffel, Đấu trường La Mã, Khải Hoàn Môn, tuyến phố mang đến bối cảnh lễ hội ấn tượng, kết hợp hài hòa giữa trang trí Noel, ẩm thực đường phố và các hoạt động giải trí diễn ra xuyên suốt sự kiện.

Tại đây, người dân có thể dạo bước giữa không gian lễ hội, thưởng thức âm nhạc đường phố, theo dõi các tiết mục xiếc nghệ thuật, ảo thuật, chú hề vui nhộn và đặc biệt là trải nghiệm khoảnh khắc "tuyết rơi" – điểm nhấn mang sắc màu Giáng sinh lần đầu tiên có mặt tại Hồng Lĩnh.

Nổi bật giữa không gian tuyến phố là cây thông Noel cao 14 mét được đặt tại trung tâm sự kiện, trở thành điểm nhấn cảnh quan thu hút mọi ánh nhìn. Với thiết kế ấn tượng và vị trí trung tâm, cây thông hứa hẹn sẽ là điểm check-in không thể bỏ qua, lưu giữ những khoảnh khắc Giáng sinh đáng nhớ cho người tham dự.

Tâm điểm của sự kiện là Đại nhạc hội Hồng Lĩnh X’mas Fest, diễn ra từ 19h00 – 22h30 ngày 23/12/2025, hứa hẹn khuấy động không khí lễ hội bằng âm nhạc sôi động và cảm xúc thăng hoa.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ khách mời nổi tiếng Hoàng Hải và Trang Nhung, cùng DJ Glow D và MC hype Horus, mang đến một đêm nhạc trẻ trung, hiện đại, phù hợp với không khí lễ hội cuối năm và thu hút đông đảo người dân trong khu vực.

Khi đô thị trở thành điểm hẹn văn hóa – giải trí mới

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh, Hồng Lĩnh X’mas Fest còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của ROX Living Hồng Lĩnh trong việc hình thành một trung tâm sinh hoạt cộng đồng – văn hóa – giải trí mới của khu vực Hồng Lĩnh.

Sự kiện sẽ mang đến cho người dân địa phương một mùa Noel đáng nhớ với ánh đèn Giáng sinh rực rỡ, tiếng nhạc sôi động và những khoảnh khắc sum vầy ấm áp ngay giữa lòng đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Lê Duy Khánh, Giám đốc Kinh doanh, đại diện đơn vị phát triển ROX Living cho biết mỗi sự kiện cộng đồng được tổ chức đều xuất phát từ định hướng phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp. "Uy tín của chủ đầu tư không chỉ được khẳng định qua pháp lý minh bạch, tiến độ và chất lượng dự án, mà còn qua cách chúng tôi đồng hành cùng địa phương, lắng nghe nhu cầu thực tế của cư dân. Những hoạt động như lễ hội Giáng sinh chính là lời cam kết cho một đô thị sống động, nhân văn và đáng tự hào trong nhiều năm tới" - ông Khánh cho biết.

Thời gian tới, khu đô thị ROX Living Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục được đầu tư các hoạt động văn hóa – giải trí đa dạng, góp phần hình thành một cộng đồng cư dân gắn kết, một trung tâm sinh hoạt mới và một chuẩn mực sống hiện đại cho đô thị Hồng Lĩnh. Thông qua các hoạt động này, ROX Living từng bước định hình một khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Hồng Lĩnh.

T.Nguyên

