Vật tư

Phú Châu Door - Đơn vị sản xuất cửa gỗ chống cháy uy tín hàng đầu

Thứ ba, 17/03/2026 16:56

Trong số các đơn vị sản xuất cửa gỗ chống cháy hiện nay, Phú Châu Door được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ kinh nghiệm lâu năm và chất lượng sản phẩm ổn định.

Giới thiệu tổng quan về Phú Châu Door

Công ty Gỗ Phú Châu thành lập ngày 1-12-2006, tiền thân là xưởng mộc tại làng nghề Canh Nậu. Từ quy mô ban đầu nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động, đầu tư máy móc và xây dựng đội ngũ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thị trường. Sau gần hai thập kỷ phát triển, Phú Châu trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực sản xuất cửa gỗ tại Việt Nam.

Hiện nay, nhà máy Phú Châu có diện tích hơn 7.000 m² tại Hà Nội. Hệ thống sản xuất được trang bị dây chuyền máy móc hiện đại cùng đội ngũ hơn 30 công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm. Quy trình sản xuất thực hiện khép kín từ thiết kế, gia công đến kiểm định chất lượng, đảm bảo mỗi sản phẩm khi xuất xưởng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ cao.

Bên cạnh thế mạnh cửa gỗ chống cháy, Phú Châu còn sản xuất và thi công nhiều sản phẩm nội, ngoại thất từ gỗ. Danh mục gồm cửa gỗ công nghiệp, cửa composite, bàn ghế, giường ngủ, tủ quần áo, tủ bếp và các hạng mục nội thất hoàn thiện. Doanh nghiệp cũng cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công nội - ngoại thất trọn gói cho nhà ở và công trình.

Vì sao nên chọn Phú Châu Door cho ngôi nhà của bạn?

Trong bối cảnh thị trường cửa gỗ phát triển, việc lựa chọn đơn vị sản xuất uy tín là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình. Phú Châu Door được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ kinh nghiệm sản xuất lâu năm, công nghệ hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp. Những lý do khiến Phú Châu Door trở thành lựa chọn đáng tin cậy:

  • Chất lượng sản phẩm ổn định: Cửa gỗ chống cháy Phú Châu được sản xuất theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền, khả năng chịu nhiệt và tính an toàn khi sử dụng.
  • Đa dạng mẫu mã: Nhiều dòng cửa với thiết kế và kích thước khác nhau, phù hợp cho nhà ở, chung cư, văn phòng hoặc công trình thương mại.
  • Giá thành hợp lý: Sản xuất trực tiếp tại nhà máy giúp tối ưu chi phí, mang đến mức giá cạnh tranh trên thị trường.
  • Đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm: Công nhân lành nghề cùng đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ tư vấn, thiết kế và lắp đặt đúng tiêu chuẩn.
  • Dịch vụ trọn gói: Hỗ trợ từ khâu tư vấn, sản xuất đến vận chuyển và thi công, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nhờ những lợi thế này, sản phẩm của Phú Châu Door đã được sử dụng trong nhiều công trình nhà ở, căn hộ và dự án xây dựng. Sự ổn định về chất lượng cùng dịch vụ tận tâm giúp thương hiệu ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Bảng giá cửa gỗ chống cháy tại Phú Châu Door

Giá cửa gỗ chống cháy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, độ dày, thời gian chống cháy và phụ kiện đi kèm. Phú Châu Door cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng công trình.

Loại cửa gỗ chống cháy

Thời gian chống cháy

Giá tham khảo (VNĐ/m²)

Cửa gỗ chống cháy EI60

60 phút

Từ 2.500.000 - 3.200.000

Cửa gỗ chống cháy EI90

90 phút

Từ 3.200.000 - 3.800.000

Cửa gỗ chống cháy EI120

120 phút

Từ 3.800.000 - 4.500.000

Lưu ý: Bảng giá trên mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo kích thước cửa, vật liệu hoàn thiện hoặc phụ kiện đi kèm. Để nhận báo giá chi tiết và chính xác nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Phú Châu Door để được tư vấn cụ thể theo từng công trình.

Chọn Phú Châu Door - Chọn chất lượng bền vững

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thi công cửa gỗ, Phú Châu Door từng bước xây dựng uy tín trên thị trường nhờ chất lượng ổn định và tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Nhiều khách hàng sau khi sử dụng đã để lại phản hồi tích cực về độ bền và tính thẩm mỹ. Sản phẩm cũng đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của cửa gỗ chống cháy.

Không chỉ tập trung sản xuất, doanh nghiệp còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Nếu đang tìm kiếm đơn vị sản xuất cửa gỗ chống cháy uy tín, Phú Châu Door là lựa chọn phù hợp cho nhà ở hoặc công trình. Hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết và lựa chọn giải pháp cửa gỗ phù hợp nhất.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khu Đồng Mỵ, Đường 420, xã Lam Sơn, Hà Nội

Hotline: 0812.533.999

Website: https://phuchaudoor.vn/

Email: ctyphuchau@gmail.com


