Quỹ GrabForGood dành 3,2 triệu USD thúc đẩy chương trình giáo dục

Quỹ GrabForGood được Grab thành lập từ năm 2021 để hỗ trợ đối tác Grab và cộng đồng. Khoản ngân sách mới nhất này sẽ được dùng để tài trợ cho các chương trình trên khắp Đông Nam Á, tập trung vào 3 lĩnh vực chính - hỗ trợ giáo dục, chăm sóc cộng đồng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Chương trình GrabScholar với sự phối hợp cùng VietHope đã trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 6 suất học bổng toàn phần cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Lộ trình năm 2026 sẽ bao gồm chương trình học bổng GrabScholar, tiếp tục cung cấp các khoản hỗ trợ học tập cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng học bổng toàn phần cho sinh viên vượt khó học giỏi. Ngoài ra, Quỹ GrabForGood cũng sẽ tài trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng học đường.

Quỹ GrabForGood được Grab thành lập để đảm bảo rằng sự phát triển của nền tảng Grab luôn gắn liền với sự phát triển của các cộng đồng mà Grab phục vụ. Quỹ được khởi xướng từ đóng góp cá nhân hơn 16 triệu USD của ông Anthony Tan, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Grab, cùng với các khoản đóng góp bổ sung từ các nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác.

"Quỹ GrabForGood mong muốn mang đến một nền tảng giúp người dân Đông Nam Á xây dựng nên tương lai mà họ mong muốn. Trong năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu đưa các chương trình của Quỹ GrabForGood trở thành bệ phóng mở ra cơ hội tốt hơn cho cộng đồng - giúp một em nhỏ có bữa ăn đủ dinh dưỡng để học tập tốt hơn, hay trao học bổng toàn phần giúp một sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học và tạo ra những khả năng mới cho tương lai của gia đình mình" - ông Anthony Tan, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Grab, cho biết.

Cam kết của Quỹ GrabForGood cho năm 2026 được xây dựng dựa trên những kết quả tích cực đạt được trong năm trước. Trong năm 2025, Quỹ đã dành hơn 2 triệu USD để trực tiếp hỗ trợ hơn 3.600 học sinh, sinh viên trong khuôn khổ chương trình GrabScholar trên khắp Đông Nam Á, với các khoản hỗ trợ học tập và học bổng toàn phần dành cho sinh viên xuất sắc. Quỹ cũng hỗ trợ nhiều sáng kiến dành cho cộng đồng nhằm tăng cường các mạng lưới hỗ trợ chăm sóc cộng đồng, cải thiện dinh dưỡng học đường để góp phần nâng cao kết quả học tập, đồng thời thúc đẩy các hoạt động học tập và phát triển đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Bên cạnh Quỹ GrabForGood, Grab cũng triển khai nhiều chương trình cộng đồng dài hạn khác như một phần trong nỗ lực hướng đến ba mục tiêu cốt lõi - vừa đảm bảo kết quả tài chính kinh doanh, vừa đóng góp tích cực cho xã hội, và góp phần bảo vệ môi trường một cách bền vững…