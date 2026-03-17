Quỹ GrabForGood dành 3,2 triệu USD thúc đẩy chương trình giáo dục

Thứ ba, 17/03/2026 14:51

Ngày 16-3, Grab, siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á, vừa công bố cam kết dành một khoản ngân sách 3,2 triệu USD trong năm 2026 cho Quỹ GrabForGood.

Quỹ GrabForGood được Grab thành lập từ năm 2021 để hỗ trợ đối tác Grab và cộng đồng. Khoản ngân sách mới nhất này sẽ được dùng để tài trợ cho các chương trình trên khắp Đông Nam Á, tập trung vào 3 lĩnh vực chính - hỗ trợ giáo dục, chăm sóc cộng đồng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Chương trình GrabScholar với sự phối hợp cùng VietHope đã trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 6 suất học bổng toàn phần cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Lộ trình năm 2026 sẽ bao gồm chương trình học bổng GrabScholar, tiếp tục cung cấp các khoản hỗ trợ học tập cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng học bổng toàn phần cho sinh viên vượt khó học giỏi. Ngoài ra, Quỹ GrabForGood cũng sẽ tài trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng học đường.

Quỹ GrabForGood được Grab thành lập để đảm bảo rằng sự phát triển của nền tảng Grab luôn gắn liền với sự phát triển của các cộng đồng mà Grab phục vụ. Quỹ được khởi xướng từ đóng góp cá nhân hơn 16 triệu USD của ông Anthony Tan, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Grab, cùng với các khoản đóng góp bổ sung từ các nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác.

"Quỹ GrabForGood mong muốn mang đến một nền tảng giúp người dân Đông Nam Á xây dựng nên tương lai mà họ mong muốn. Trong năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu đưa các chương trình của Quỹ GrabForGood trở thành bệ phóng mở ra cơ hội tốt hơn cho cộng đồng - giúp một em nhỏ có bữa ăn đủ dinh dưỡng để học tập tốt hơn, hay trao học bổng toàn phần giúp một sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học và tạo ra những khả năng mới cho tương lai của gia đình mình" - ông Anthony Tan, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Grab, cho biết.

Cam kết của Quỹ GrabForGood cho năm 2026 được xây dựng dựa trên những kết quả tích cực đạt được trong năm trước. Trong năm 2025, Quỹ đã dành hơn 2 triệu USD để trực tiếp hỗ trợ hơn 3.600 học sinh, sinh viên trong khuôn khổ chương trình GrabScholar trên khắp Đông Nam Á, với các khoản hỗ trợ học tập và học bổng toàn phần dành cho sinh viên xuất sắc. Quỹ cũng hỗ trợ nhiều sáng kiến dành cho cộng đồng nhằm tăng cường các mạng lưới hỗ trợ chăm sóc cộng đồng, cải thiện dinh dưỡng học đường để góp phần nâng cao kết quả học tập, đồng thời thúc đẩy các hoạt động học tập và phát triển đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Bên cạnh Quỹ GrabForGood, Grab cũng triển khai nhiều chương trình cộng đồng dài hạn khác như một phần trong nỗ lực hướng đến ba mục tiêu cốt lõi - vừa đảm bảo kết quả tài chính kinh doanh, vừa đóng góp tích cực cho xã hội, và góp phần bảo vệ môi trường một cách bền vững…

Song Hà

Hội Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Toả sáng cùng nữ doanh nhân Sài Gòn"

Ngày 15-3 Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức chương trình "Tỏa sáng cùng Nữ Doanh nhân Sài Gòn" trên du thuyền 5 sao REVER Cruise.

Trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao cùng chương trình Asia Gourmet Circle của Mastercard

Mastercard vừa chính thức ra mắt chương trình Asia Gourmet Circle (AGC), thuộc khuôn khổ bộ quyền lợi đặc quyền The Mastercard Collection.

Vietcap Investment Day 2026: Đón đầu làn sóng đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới

Công ty CP chứng khoán Vietcap vừa tổ chức Vietcap Investment Day 2026 - diễn đàn đầu tư quy mô lần đầu dành riêng cho khách hàng cá nhân của Vietcap.

Phú Châu Door - Đơn vị sản xuất cửa gỗ chống cháy uy tín hàng đầu

Trong số các đơn vị sản xuất cửa gỗ chống cháy hiện nay, Phú Châu Door được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ kinh nghiệm lâu năm và chất lượng sản phẩm ổn định.

Mỗi ngày thế giới có một tỉ phú mới

Thế giới chứng kiến tốc độ tích lũy tài sản chưa từng có của giới siêu giàu: Trung Quốc có gia tộc 21 đời thịnh vượng; Có tỉ phú cạnh tranh với Elon Musk...

Bất động sản Đà Nẵng: "Rồng bay" nhờ cú hích kép từ Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại

Những động lực mới đang tạo ra kỳ vọng lớn về một chu kỳ tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản tại Đà Nẵng, "thủ phủ" miền Trung.

Infobip dự báo kỷ nguyên Agentic AI sẽ định hình tương lai truyền thông cho doanh nghiệp

Theo dự đoán, mô hình nhắn tin từ ứng dụng tới người dùng (A2P) hiện nay sẽ sớm tiến tới tương lai "agent-to-agent" hoàn toàn tự động vào năm 2030.

Chạm song view - Chạm cảm xúc đa sắc từ căn hộ Forest Garden

Đúng như tên gọi Forest Garden - phân khu mang đến một nhịp sống mới giữa lòng đại đô thị Ocean City.

Motorola ra mắt motorola signature và motorola edge 70

Ngày 10-3, Motorola chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam hai siêu phẩm mới trong phân khúc cao cấp: motorola signature và motorola edge 70.

Lê Ngọc Trân: Nữ doanh nhân trẻ, lan tỏa giá trị Việt qua từng sản phẩm

Doanh nhân Lê Ngọc Trân – người kế thừa Tổng Công ty TNHH Hương Thanh, mang thương hiệu đậm bản sắc Việt như sản phẩm từ trái nhàu và bánh Vị Ngon Noni.

